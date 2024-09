[Lo+leído de la semana] La “muñeca bielorrusa” que complica a la suprema Ángela Vivanco

– Codelco demandó a la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) por incumplimiento de contrato, logrando inicialmente una sentencia favorable en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ordenaba a CBM pagar US$ 20 millones.

– CBM apeló ante la Corte Suprema, donde la ministra Ángela Vivanco revirtió la decisión, obligando a Codelco a pagar a CBM US$ 20 millones y otros US$ 5 millones por costos.

– El fallo de la Suprema se produjo de manera inusualmente rápida, generando preocupación en el Poder Judicial por posibles irregularidades en el proceso.

– Codelco solicitó la nulidad del fallo, pero la Corte Suprema ratificó su decisión y sumó US$ 4 millones adicionales en costos de movilización.

– El Comité de Ética de la Corte Suprema y un equipo de penalistas están investigando las irregularidades del caso.

