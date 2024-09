Duras críticas a ministra Tohá por “normalizar” cifra de homicidios durante fiestas patrias

“La cantidad de víctimas de homicidios de estos días ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales”. Con esa frase la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, evaluó la cifra de 25 homicidios al sábado (que llegaron a 30 durante el domingo) desde el inicio de la semana de Fiestas Patrias.

Y si bien la titular de la cartera matizó sus dichos ―que otorgó en punto de prensa al término de una fiscalización del ‘Plan 18 Seguro‘― al asegurar que “el problema es que como estos fueron varios (días) seguidos, como número es uno muy alto” y dedicar palabras a las familias de las víctimas, no bastó para ahorrarle ser el blanco de críticas de la arena política, y en particular por parte de la oposición.

“Es lamentable que la ministra Tohá no solamente tienda a normalizar una situación gravísima, sino que se note una total inacción“, reprochó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien además señaló que el número de víctimas pudo ser más bajo.

“Le advertimos que era necesario tener una estrategia para impedir unas Fiestas Patrias con mucho homicidio, pero lamentablemente prefirieron defenderse antes de buscar espacios de trabajo conjunto y buscar una estrategia que realmente se anticipara a esta dramática situación”.

“Esta famosa costumbre de tratar de normalizar cifras o bajarles el perfil es algo que no está sirviendo y que no es el camino”, señaló también la diputada de la bancada del Comité Social Cristiano, Gloria Naveillán, quien, en línea similar de Schalper, también llamó a abordar los problemas del país en materia de seguridad con “una comisión de expertos de seguridad y que no sean necesariamente políticos, sino que personas expertas”.

“El Gobierno estuvo preparando todo lo que se refiere a seguridad, pero claramente se vieron sobrepasados y eso es un hecho de la causa”, también declaró la diputada, a la vez que “no es bueno en general que las autoridades traten de normalizar cosas que a las claras no aparecen normales para nadie“.

“Siempre hay una justificación o una explicación para algo que es grave, que las cifras de homicidios aumentan y aumentan y no se pueden seguir normalizando. Por lo tanto, ministra, usted se equivocó y la invitamos a rectificar“, sentenció el diputado UDI Henry Leal, quien además apuntó a que los recursos inyectados al Plan Calles sin Violencia “no se condice con los resultados y, por lo tanto, uno llamaría también a un poquito de autocrítica”.

Por su parte, el presidente de la comisión de seguridad del Senado, Iván Flores (DC), también tuvo palabras por los dichos de Tohá: “Lo que está ocurriendo en Chile es que no hemos sido capaces de frenar estos asesinatos que cada vez con más violencia ocurren en distintas regiones del país. Y este tipo de asesinatos muy violentos están relacionados con el crimen organizado y el crimen organizado también se relaciona con el terrorismo. Es toda una cadena”.

Fue malinterpretada acusa el oficialismo

“No hay normalización“, contestó el delegado presidencial en la región metropolitana, Gonzalo Durán, consultado esta mañana sobre los dichos de la ministra, puesto que “cualquier homicidio es fuente de preocupación y es fuente de todo el despliegue del Estado, de los distintos organismos, de las policías, con el propósito de minimizar su ocurrencia. No vamos a naturalizar la comisión de homicidios”, añadió.

Por su parte, el diputado del PS, Jaime Naranjo, defendió a la titular de Interior y Seguridad, puntualizando que su declaración fue malinterpretada. “No es que ella se haya conformado con el número de homicidios que ha existido en el país durante estos días (…) Lo que ella ha querido reflejar es que estos han disminuido o se han mantenido dentro de los márgenes habituales del país”, explicó.