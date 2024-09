Axel Callís: la agenda social que se originó con el estallido social “no progresó”

El sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís aseguró que con el caso Hermosilla y la consiguiente crisis de la Corte Suprema, la percepción de la ciudadanía es que, a día de hoy, sigue habiendo justicia sólo para algunos, y no para todos. En conversación con Al Pan Pan, Callís dijo que esto fue una de las demandas que se originaron en el estallido social, pero que dicha “agenda social no progresó”.

“Lo que intentó hacerse en los primeros días del estallido, con la parte constitucional, no ha producido ningún tipo de efecto”, afirmó Callís, refiriéndose a los intentos del gobierno de ese entonces de canalizar las demandas sociales. “No tenemos ley de pensiones, no ha mejorado el tema de las listas de espera. Todo eso no ha mejorado”, añadió.

El sociólogo también mencionó que, además de las demandas sociales no cumplidas, se ha sumado una crisis de seguridad que, según su análisis, está relacionada con la percepción de inseguridad generada por la migración. “Es una crisis que está asociada esencialmente a la inseguridad producto de la migración”, sostuvo, haciendo referencia a lo que la opinión pública considera una de las principales preocupaciones actuales.

“Tenemos un sistema político absolutamente trancado que no da soluciones, aunque sean soluciones mediocres, pero no da ni siquiera soluciones”, afirmó Callís, señalando que el bloqueo político agrava la sensación de impotencia. Para él, estos procesos “son acumulativos” y se empieza a sentir nuevamente una creciente frustración en la sociedad chilena.

Callís comparó la situación en Chile con el “Caracazo” en Venezuela, un estallido social que, según él, desencadenó cambios políticos profundos en el país. “El Caracazo fue una respuesta violentísima de la ciudadanía, y luego vino la dictadura de Chávez”, explicó. Callís alertó sobre las consecuencias de no responder a las demandas ciudadanas: “Cuando un país no trata, no viabiliza profundamente todos los signos que te está mostrando la sociedad, ocurren fenómenos como lo que sucedió en Venezuela”.

Finalmente, el sociólogo mencionó la poca posibilidad de que, en Chile, se genere un espacio para un liderazgo independiente que capitalice el descontento ciudadano. “Yo diría, no un populista como esos loquitos que andan dando vuelta, pero sí un independiente ‘filo que se vayan todos’, porque tenemos todavía un electorado mayoritario que es muy informado.”, concluyó.