Tohá replica a críticas de Matthei: “La alcaldesa no está muy informada”

La vicepresidenta Carolina Tohá respondió a las críticas que emitió durante el lunes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en contra del plan Calles sin Violencia.

Esto luego de que, durante la mañana del sábado 21 de septiembre, Tohá evaluara la cifra de homicidios ocurridos durante Fiestas Patrias como “más o menos similar a la que hay en días habituales”.

“Basta ya de estos planes calles seguras, que realmente son un hazmerreír para cualquier persona que sepa un poco del tema de seguridad ciudadana. Estaba destinado al fallo completo, al fracaso desde que se anunció”, fustigó la carta presidencial de Chile Vamos en medio de la lluvia de críticas que recibía la ministra del Interior. Además, describió la iniciativa del Gobierno como “una broma, un chiste desde un principio“.

“La alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa ni las evaluaciones”, respondió la vicepresidenta durante su visita a Punta Arenas, en el inicio de la marcha blanca del sistema de cámaras de televigilancias de la ciudad.

Tohá ya había salido al paso de las críticas desde la oposición que le valió su análisis de los homicidios. Durante la mañana de ayer Tohá, junto con dedicar palabras a las víctimas de homicidios y siniestros de tránsito durante las festividades, señaló a través de la red social X (anteriormente Twitter) que la prioridad del Ministerio del Interior “es capturar a los culpables de estos homicidios y que la justicia no los deje impunes“.

“Si hubo malos entendidos, que quede claro: Cada homicidio es irreparable e inadmisible”, añadió.

Desde el @min_interior la prioridad hoy es capturar a los culpables de estos homicidios y que la justicia no los deje impunes. Si hubo malos entendidos, que quede claro: Cada homicidio es irreparable e inadmisible. — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) September 23, 2024

Así su defensa se suma a la que ya había formulado la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien apuntó a intenciones electorales por parte de la líder de Matthei: “creo que tenemos al frente una persona que habla desde la óptica de candidata presidencial“, retrucó la ministra vocera.