Diputado Leal (UDI) pide a Chadwick que “se pronuncie más en extenso” para “descomprimir tema”

El diputado UDI Henry Leal se refirió a las acciones legales que anunció Andrés Chadwick ante la acusación constitucional impulsada por el oficialismo y la DC contra Ángela Vivanco, en la que se lo menciona. En un comunicado, el personero de la UDI comentó que con el recurso por difamación “buscaré que los Diputados, todos pertenecientes a los partidos de izquierda-oficialistas, respondan por sus dichos ante los Tribunales de Justicia”.

En conversación con Al Pan Pan, el parlamentario destacó este anuncio de la cabeza de la cuestionada Universidad San Sebastián -por el millonario sueldo que recibió Marcela Cubillos- pero agregó que Chadwick debe dar más declaraciones, para que terceros -ligados a la derecha- no tengan que estar defendiéndolo.

“Uno es el tema judicial-penal y otro es el tema político. Hasta el momento, penalmente, Andrés Chadwick no ha sido imputado de ningún delito. Luego de tener acceso a esos cientos y miles de chats, no ha ocurrido nada en el ámbito penal, salvo lo que hemos conocido todos a través de los medios”, comentó Leal. Añadió que en lo judicial no hay cargos formales, pero reconoció que en el plano político la situación es distinta, y que sería útil que Chadwick emitiera más declaraciones para “descomprimir políticamente el tema”.

El diputado también resaltó que, en el ámbito político, las decisiones son personales, pero expresó que “sería conveniente que a lo mejor se pronunciara más en extenso respecto a este tema” para evitar que su partido y sector tengan que dar explicaciones a diario sobre asuntos en los que “no tienen todos los antecedentes”.

A pesar de la situación de Chadwick, Leal aseguró que la posición de la bancada UDI no cambiará en torno a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema: “Como bancada, no va a cambiar con esto la opinión que tenemos respecto del mérito de las acusaciones. Creemos que existe mérito suficiente para declararlas admisibles y que luego el Senado se pronuncie”, afirmó.

Leal también calificó de “extraño” que en la acusación constitucional se mencione a Chadwick como “motor del tráfico de influencias”, un delito penal tipificado en el Código Penal. Según el diputado, acusar a alguien de este delito en una acusación constitucional sin una imputación formal es complejo, ya que no se está ante un ministro de Estado, sino ante una persona que “no puede defenderse adecuadamente”.

Finalmente, defendió el derecho de Chadwick a presentar acciones legales. “Por supuesto que él tiene todo el derecho de ir a un tribunal y ellos tendrán que justificar o dar las explicaciones o las disculpas respectivas”, concluyó Leal, refiriéndose a la querella por injurias y calumnias que Chadwick presentará en respuesta a las acusaciones.