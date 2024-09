Fiscal Parra y citación como imputado a Chadwick: “Tengo convencimiento que hubo irregularidades”

En una entrevista exclusiva con 24 Horas, la fiscal Lorena Parra se refirió a la pronta citación a declarar como imputado de Andrés Chadwick en el caso Audio, arista Parque Capital.

Parra además abordó la relación que tiene con el abogado Luis Hermosilla, a quien aseguró conocer solo profesionalmente.

Al ser consultada sobre si Chadwick va a declarar como imputado, respondió que “sí, es un hecho”.

“Va a ser citado a declarar como imputado en una de las aristas de esta causa, que tiene varias aristas, digamos, bastante grandes y complejas”.

Sin embargo, no dio a conocer por qué delito será imputado, al señalar que faltan diligencias.

La arista Parque Capital se refiere a una serie de acciones de lobby que desplegó el abogado Luis Hermosilla y el operador político Francisco Feres Nazarala para lograr la aprobación de un proyecto del grupo Patio, incluido el ministro de Vivienda de la época, Felipe Ward, durante el año 2020.

Se trata de un complejo industrial de 400 hectáreas ubicado en el eje noviciado de la comuna de Lampa, concebido en formato “condominio” en una zona rural, algo bastante insólito según las normativas de la época.

La fiscal además confirmó que se cursó la citación para Ward, pero que no ha declarado todavía.

Citación

Al ser consultada sobre cuándo sería llamado a declarar Andrés Chadwick, dijo que será “prontamente”.

“No sería responsable de mi parte decirle una fecha exacta, pero si uno calcula, en nueve meses hemos podido desentrañar distintas aristas, así que va a ser más temprano que tarde. Es en poco tiempo. Deberían ser las próximas semanas”.

En cuanto a si los delitos por los cuales podría ser imputado Andrés Chadwick se refieren al momento en que él era ministro del interior, dijo que “debiera ser. Es un periodo largo”.

“Yo tengo convencimiento de que hubo irregularidades”, indicó.

Relación con Hermosilla

La fiscal además abordó su relación con el abogado Luis Hermosilla.

“Yo al señor Hermosilla lo conocí a propósito de un juicio oral en el que participamos los dos, 2013-2014. No recuerdo el año exacto. Y se trataba del juicio oral en contra del sacerdote (condenado por abuso sexual John) O’Reilly”, explicó.

“Yo era la fiscal a cargo de ese caso. Él era el defensor, lideraba a un equipo de defensores. Lo conocí en ese contexto como contraparte, en un juicio muy complejo, que representó un tremendo desafío profesional, y además que tuvo un periodo de tiempo importante. Y tuvo la oportunidad de conocer directamente mi desempeño. Y eso es importante porque la relación que yo tengo con el señor Hermosilla es en esos términos, a partir de esa causa. Siempre profesional, laboral”, insistió.

Injerencia

Cuando le preguntaron si conocía el nivel de influencia que tenía el abogado Hermosilla en el Poder Judicial, indicó que “yo sabía que era un abogado importante, que era un abogado que tenía acceso, digamos, al sistema en general. Y es por eso que entrego mi currículum cuando decido postular para ser fiscal a Regional Metropolitano Oriente”.

“Para ser fiscal regional uno necesita que los ministros de las Cortes de Apelaciones que participan en el proceso conozcan de la trayectoria de uno”.

En ese marco, Parra le envió un mensaje de WhatsApp a Hermosilla pidiéndole ayuda para que le dé a conocer sus aptitudes a los jueces de la Corte de Apelaciones.

“Yo enumero a algunos ministros, 8 o 9 ministros, a los cuales no había tenido la posibilidad de entregar o de que ellos accedieran a mi currículum. Y le pido que, por favor, pueda disponibilizar mis antecedentes curriculares. Él me señala que lo va a hacer. Yo durante ese periodo le pregunto cómo le ha ido con las gestiones y él ya muy cerca del 12 de agosto me contesta que está haciendo las gestiones con uno o dos ministros. Y después, el 12 de agosto, yo tengo la exposición, me va bien, quedo en la terna, él me felicita y yo le agradezco su apoyo y haber tenido, no es cierto, la voluntad de disponibilizar mi currículum”, recordó.

La fiscal agregó que “el sistema es así. En el fondo uno para poder postular, y tener alguna posibilidad de que los ministros conozcan el trabajo de uno y a través de ese mérito quedar en la terna, funciona así”.

En ese contexto, Parra insistió en que su relación con Hermosilla “se basa en un trato laboral, profesional”.

“Él no sabe nada de mi vida personal, nunca tuvo conocimiento de ningún tema mío familiar, nunca visité su casa. No hay ninguna relación de familiaridad”, insistió.

Inhabilitación

En ese contexto, justificó su decisión de no inhabilitarse en el caso Hermosilla, tal como solicitó la defensa del abogado a través de su hermano Juan Pablo Hermosilla.

“Nunca pensé en inhabilitarme. Las causales de inhabilidad son de derecho estricto”.

Y señaló que haberle pedido ayuda en un proceso para ser fiscal regional, “no es una causal de inhabilidad”.

“Además que ahí hay una diferencia. Yo le pido a él apoyo, y el apoyo no es que me designe fiscal regional ni que hable cosas de mí que se exageren o que él no sepa. Lo que yo le pido es que entregue el currículum a aquellos ministros a los que yo no he podido tener acceso porque el sistema funciona así, y que dé referencias de mis desempeños. Punto”.