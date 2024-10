Viven 500 y votan 700: denuncian presencia de funcionarios “foráneos” en padrón electoral de Tortel

“Acá todos se conocen”, dice Gricelda Miranda, pobladora de Tortel y trabajadora del sector turismo en Aysén. Lo menciona porque reconoce un “miedo electoral” entre sus vecinos, un temor sobre lo que podría suceder si se alteran las decisiones que fijan el rumbo tanto de la comuna como de la región, en caso de confirmarse un acarreo de votantes.

Y es que Tortel cuenta con una población aproximada de 500 personas, incluyendo menores de edad que no tienen derecho a sufragio. Sin embargo, el padrón electoral actual sobrepasa las 700 personas, lo que significa que más de 300 votantes no residen efectivamente en la comuna.

Gricelda, quien denunció los hechos ante el Servicio Electoral (Servel) como persona natural en representación de sus vecinos, revisó personalmente el padrón. Su reclamo también señala que entre los foráneos se encuentran funcionarios y exfuncionarios municipales de otras comunas, que –denuncia indignada– “se inscribieron para alterar la votación, sabiendo que esto es un delito”.

El título del escrito presentado ante el Servel es categórico: “Irregularidades en el padrón electoral y acarreo en la comuna de Tortel”.

En agosto pasado, una publicación de El Mostrador reveló que un total de 19 comunas en Chile registran más electores que habitantes, según el último padrón dado a conocer por el Servicio Electoral. En 17 de ellas el problema se viene arrastrando desde elecciones anteriores, pero en este nuevo padrón se suman dos a la lista: San Gregorio (en la Región de Magallanes) y Tortel (en la Región de Aysén).

La publicación despertó las alertas de los vecinos de Tortel, quienes revisaron el padrón y se dieron cuenta de que efectivamente había más electores que habitantes. Por eso, ingresaron un reclamo a Servel, pero también quieren que la información se haga pública para que quienes no residen en la comuna se abstengan de concurrir a votar en las próximas elecciones de octubre.

“Los habitantes de la comuna de Tortel, expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos públicamente una situación que atenta contra la transparencia y legitimidad de nuestro proceso electoral. Hemos detectado una irregularidad alarmante que afecta directamente las decisiones soberanas de los verdaderos habitantes de nuestra comuna”, señala la denuncia encabezada por Miranda, para quien el acarreo es políticamente transversal.

Filas de gente desconocida

Los vecinos liderados por Gricelda Miranda, comprometidos con la transparencia electoral, identificaron a 101 individuos que no tienen ningún vínculo familiar ni territorial con Tortel, pero que están inscritos en el padrón electoral y concurren a votar en los comicios.

Es importante destacar que muchas de las personas que actualmente figuran en el padrón electoral tuvieron en su momento un vínculo con Tortel, pero ya no residen allí desde hace varios años. Aun así, los denunciantes han sido cuidadosos y no han incluido a esas personas en la lista de acarreados. El listado presentado al Servel se limita exclusivamente a aquellos individuos que no tienen relación actual ni residencia en la comuna.

Rodolfo Aedo, quien también ha expuesto los hechos a través de la prensa regional, relata su experiencia como vocal de mesa en elecciones anteriores. Se ha alegrado al ver que llega gente de los campos y conocidos que se echan de menos. Pero, “hay tramos durante la jornada en que se forman filas de gente desconocida, los vocales nos miramos y nos preguntamos quiénes son esas personas. Nadie sabe”.

En una columna de opinión publicada en El Divisadero, Aedo detalla que a veces llegan exfuncionarios que se fueron hace diez años de la comuna. “Se siente como atender en la información turística. Se percibe cierta foraneidad, se rompe esa complicidad amiga de reconocerse vecino”, señala.

Para los denunciantes, esta situación constituye un claro caso de acarreo electoral, una práctica ilegal conforme a la legislación chilena, específicamente en la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Esta ley sanciona severamente el acarreo con multas y penas de presidio para quienes incurran en esta práctica y para aquellos que voten en comunas en las que no residen de manera habitual.

“El acarreo electoral distorsiona gravemente la voluntad de los verdaderos habitantes de Tortel, afectando nuestras decisiones locales y comprometiendo la autonomía de nuestra comunidad. La presencia de 101 votantes externos tiene el poder de alterar significativamente los resultados de las elecciones municipales de alcalde y concejales, cargos que influyen directamente en nuestra vida cotidiana”, subraya la denuncia presentada por vecinos tortelinos.

Y agrega: “Estos representantes son quienes deben velar por nuestras necesidades más inmediatas y directas, y es inaceptable que personas ajenas a nuestra comuna tomen decisiones que afecten el desarrollo y bienestar de Tortel”.

Ante las irregularidades detectadas, solicitan al Servel y al Tribunal Electoral Regional (TER) que investiguen de manera urgente y tomen las medidas necesarias para depurar el padrón electoral, eliminando a quienes no son residentes legítimos de la comuna de Tortel.

Además, hacen un llamado a la Fiscalía y a Carabineros para que investiguen estos actos, y a la ciudadanía de Tortel para que sus miembros mantengan su compromiso con la transparencia, denunciando cualquier irregularidad adicional que pueda surgir en el proceso electoral.

Candidatos en pie de guerra

Consultado por El Mostrador, el alcalde de la comuna, Abel Becerra, quien hoy postula a la reelección como independiente por el pacto oficialista Chile Contigo Mejor, manifestó su preocupación y afirmó que hará una denuncia en Fiscalía.

Gricelda Miranda también puso el foco en la última elección, donde Becerra, quien entonces era concejal y postuló como independiente por el pacto Unidad por el Apruebo, fue electo con 181 preferencias, mientras que su entonces contrincante, Nélida Muñoz, obtuvo 178 sufragios. Por tres votos, fue la elección más reñida de la región.

Quien también abordó el tema fue el exalcalde Bernardo López (PPD), actual candidato al municipio tortelino, para quien el crecimiento excesivo del padrón es muy preocupante. A su juicio, es claramente acarreo. Al menos, dijo, consultado por El Mostrador: “Yo no traigo gente a votar a Tortel”.

“Creo en la democracia y creo que deben ser las personas de la comunidad residentes quienes elijan a sus autoridades, tanto alcalde como concejales”, declaró el exjefe comunal, confirmando que se presentó un segundo reclamo al Servel, además del que incluye el listado de las personas no residentes. Ahora, señaló López, “es de esperar que se haga algo para que no vote esa gente”.

La papeleta municipal de Tortel la completa Marisela Jiménez, quien compite como independiente por el sillón municipal. Consultada por este medio, también manifestó su profunda indignación respecto al padrón electoral de la comuna. Bajo su mirada, es “un vicio que se viene repitiendo desde hace varios periodos alcaldicios”.

Marisela tiene experiencia como directora de Administración y Finanzas de la Unidad de Educación Municipal, pero ante la denuncia se expresa como vecina y condena tajantemente el acarreo de votantes, algo “impresentable” –dice– que afecta directamente la calidad de la democracia en Tortel.

“Como candidata a alcaldesa y vecina, creo firmemente que las y los tortelinos, incluidos aquellos descendientes de pioneros que han tenido que dejar la comuna por motivos laborales, personales, de salud o estudios de sus hijos, tienen todo el derecho a opinar sobre el futuro de la comuna. Muchos de ellos mantienen la esperanza de volver algún día y contribuir al desarrollo de su territorio. Sin embargo, estos verdaderos tortelinos ven sus votos diluidos por aquellos sin ningún lazo con nuestra comuna”, criticó.

En línea con los reclamos presentados, Jiménez reiteró que es necesario que el Servel revise sus políticas y procedimientos para garantizar la integridad del padrón electoral. “Es inadmisible que, después de cada elección, observemos una disminución en el padrón, debido a la corrección de domicilios que deberían haberse realizado antes de los comicios”.

Marisela Jiménez concluyó su declaración en tono electoral: “No podemos permitir que nuestros políticos mantengan vicios que deterioran las oportunidades de nuestra comuna, ni que personas externas a la comuna y región, sin conocer nuestra realidad, determinen nuestro destino por recursos económicos. Mi compromiso es trabajar por la transparencia y responsabilidad política, para así luchar por un padrón electoral correcto a nuestra realidad, donde cada voto verdaderamente represente la voz de las y los tortelinos. Solo así podremos construir el futuro que nuestra comunidad merece”.

“Poco viable” hacer algo a esta altura y “nunca se ha tomado en serio”

Para el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, es necesario buscar un mecanismo que cruce información con domicilio real, lugar de trabajo y, en caso de corroborarse en fiscalización un hecho de estas características, “debería tener una multa y, en caso de ser un funcionario del Estado o municipal, una sanción mayor”. Eso sí, el parlamentario independiente e integrante de la bancada de Demócratas y Amarillos, ve “poco viable” a esta altura el poder hacer algún tipo de modificación con miras a los próximos comicios.

“Pero si hay quienes participen en votaciones, no viviendo en la comuna respectiva, y que se hayan cambiado particularmente para modificar los resultados electorales, yo creo que se debe investigar y se debe iniciar un proceso por parte del Servel respecto de lo abultado que están los padrones en esas comunas”, declaró a El Mostrador.

Desde Renovación Nacional, la diputada aysenina Marcia Raphael remarca que “se repite una vez más la intención de ganar las elecciones municipales en comunas que son de pocos habitantes, de manera mañosa y además artificial”. En declaraciones a este medio, reconoce que el acarreo votante no es un hecho nuevo y que en localidades pequeñas es una práctica habitual.

“Pese a la intención de cambiar la legislación y las normas, no se ha hecho nada para evitar que se ganen elecciones con gente que no es de la comuna y siendo esto, por supuesto, totalmente antidemocrático”, critica. Para la diputada Raphael, este es un tema que siempre se habla en cada una de las elecciones, es un tema que se comenta, “pero nunca se ha tomado en serio”.

“¿Cómo va a ser normal que en una comuna de 300 habitantes voten 900?”

Sobre la situación de San Gregorio en Magallanes, la diputada Javiera Morales manifestó que el acarreo en su región “es una vergüenza y nadie le pone atajo”. Consultada por este medio, sentenció que se trata de una “práctica antidemocrática y fraudulenta, que lamentablemente se da mucho en comunas rurales”. La parlamentaria del Frente Amplio mencionó que esto “es común en los candidatos con más recursos, que usan sus fondos para mover personas el día de la votación”.

La diputada Morales, quien confirma que se han detectado varias comunas en que el padrón electoral es mucho mayor que su población, hace un duro análisis y afirma que, generalmente, se trata de candidatos y partidos de derecha que usan estas “artimañas” para ganar elecciones, “que no podrían ganar con sus solas ideas”.

Por ejemplo, en Río Verde viven 205 personas y votan 718, triplicando su población para las elecciones. Lo mismo ocurre en comunas como Laguna Blanca o Timaukel. “Es una locura y lamentablemente el Servel hace oídos sordos”, criticó.

La legisladora frenteamplista resaltó que, apenas estos antecedentes se conocieron, ofició para que investigaran y le contestaron que “no evidenciaron un flujo anormal”, lo que –aumentando su indignación– “es insólito, ya que ¿cómo va a ser normal que en una comuna de 300 habitantes voten 900?”.

“Esto es indignante”, reitera la diputada Morales, “porque perjudica los resultados electorales y termina definiendo la elección quien cuenta con más recursos para trasladar a las personas”.

Así, se confirma que la reciente respuesta del Servicio Electoral no ha dejado contentos a los vecinos ni a parlamentarios, como tampoco a quienes postulan al sillón municipal. El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, señaló que este fenómeno en las comunas más pequeñas “ya es medio histórico”, reconociendo que “ha habido frecuentemente acarreos”.

“Yo creo, a futuro en el Parlamento, que en esas comunas la persona tenga que demostrar la efectividad del domicilio cuando es un cambio, con documentación que lo respalde. Yo creo que ahí nosotros vamos a proponer algunas cosas al Gobierno en esta materia para evitar eso. Ahora, también es raro que haya una comuna tan chica, esto es parte del problema”, sostuvo Tagle a inicios de septiembre en diálogo con La Tercera.

A comienzos de agosto, el Servel anunció que presentaría denuncias ante el Ministerio Público contra 1.844 personas que solicitaron el cambio de sus domicilios electorales hacia las comunas de Putre, General Lagos y Camarones en la Región de Arica y Parinacota; y hacia las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, en la Región de Antofagasta.

En ese sentido, Tagle explicó que el organismo rechazó algunas inscripciones en esas comunas y, además, hubo acciones judiciales en los Tribunales Electorales. En dicha ocasión, “se sacó a 2.700 personas, entre las del norte, que es Sierra Gorda, Putre, Ollagüe y Camarones, más estas dos del sur”, indicó. Tagle afirmó que “este es un problema” que existe en “comunas con muy pocos habitantes, de 300, 500″, detalló.

Gricelda Miranda reveló la respuesta que recibió de parte del Servel el 12 de septiembre, tras ingresar la denuncia el 10 del mismo mes. Le informaron que recibieron el reclamo y que tendría una nueva respuesta en cinco días hábiles. Sin embargo, eso no ha ocurrido.