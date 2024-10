Data Influye por caso Hermosilla: “Hay un sentimiento de ‘están todos metidos, son todos iguales’”

Sólo un 10% de los consultados cree que habrá justicia y reformas legislativas para que no vuelva a ocurrir. Ese fue uno de los resultados de la última encuesta Data Influye de Tú Influyes, en la que consultados sobre qué creían que terminaría pasando con el caso Hermosilla, un 40% de los encuestados estima que “sólo habrá ruido y acusaciones que después no progresarán”, mientras que otro 15% cree que no pasara nada.



La encuesta, que consultó la opinión de 1.209 personas, midió diferentes métricas respecto a corrupción (caso Hermosilla), las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, evaluación del Gobierno y economía.

Efectos del caso Hermosilla.

En la primera pregunta de la medición, un 55% de los consultados mostró pocas esperanzas de un resultado judicial esclarecedor en el caso Hermosilla.

Escenario que se refleja con más fuerza entre las mujeres que los hombres, en donde un 45% de las encuestadas optó por la opción de que “sólo habrá ruido y no progreso”.

“Varias personas ya estamos hablando de una crisis -como se dice de la crisis de la seguridad- porque no es solamente una altísima percepción de impunidad (y sobre todo porque esa impunidad está consagrada a los sectores más privilegiados) sino que también hay una alta percepción de desigualdad ante la ley“, señala para El Mostrador el director de Tú Influyes, Axel Callís.

Además, los resultados dejan en una posición frágil al Poder Judicial, afectado durante las últimas semanas por las acusaciones en contra de ministros de la Corte Suprema por faltas a la probidad y abandono de deberes. Estos, principalmente ligados al caso Hermosilla.

El segundo sector golpeado por las aristas del caso es la propia oposición, que suma un 21% de las preferencias frente a la pregunta de cuál grupo resultaría más negativamente afectado por el caso. De esa manera se configura un escenario en donde tanto élites como instituciones se encuentran duramente cuestionadas por la ciudadanía a raíz del caso.

“Más que un sentimiento de ‘que se vayan todos’, hay uno de que ‘están todos metidos, son todos los mismos’. Los matices no logran afectar en términos de focalización: eso es parte de la élite más informada ―de los que leen política y participan en redes sociales, de asociados a asuntos públicos―, pero en general la ciudadanía tiene una visión más bien generalizada“, explica Callís, descartando así cuestionamientos particularizados por parte del público general, lo que a su vez también podría tener un efecto en las elecciones de octubre.

“La combinación de desinformación más estos casos podrían traer un cóctel bastante duro en términos electorales para la derecha: ‘como estoy desinformado, lo que llena mi información son estos casos decorrupción'”, augura.

Elecciones: gana el ‘Independiente’ y el ‘Ninguno’

Los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes cercanos al oficialismo tienen una ligera ventaja sobre los afines a la oposición, con un 32% frente a un 28%. Sin embargo quienes sí podrían pisar fuerte en los próximos comicios son los candidatos independientes, que marcan un 40% de las preferencias electorales entre los encuestados.

“La tendencia de los independientes en esta elección es enorme. En la última elección del 2021 los candidatos a alcalde fueron sobre 105, pero ahora hay más de 1.100 inscritos que son candidatos a independientes”, apunta Callís, que explica el apoyo de la que podría convertirse en la primera fuerza política en las próximas municipales por el descrédito de las instancias tradicionales.

“Las personas están huyendo de los partidos políticos o de las marcas políticas porque están asociadas a una falta de representación grande o están asociadas a casos de corrupción, cohechos y todo tipo de delitos administrativos y de dinero”.

Esa misma explicación vale para el retiro del apoyo general a las posiciones más polarizadas e identitarias dentro de los partidos grandes, como es el caso de Republicanos y el PC. “Lo que está buscando la ciudadanía es paz social, entendimiento y acuerdos para solucionar problemas. Por eso es que apareció como algo tan raro la acusación de Renovación Nacional contra el Presidente Boric: es algo que hace uno o dos años atrás habría tenido contexto, pero hoy ese contexto ya no es el mismo”, señala.

Corolario de esto es la medición sobre referentes políticos, en donde el Frente Amplio y Republicanos se encuentran en 3° y 2° lugar respectivamente ―con 8% y 10%―, mientras que la primera preferencia con distancia es el ‘ninguno’, con el 51%.

Puedes revisar los resultados completos acá.