Arica aislada y crisis sanitaria en Cuya por derrumbes en ruta 5 y falta de agua

Aislada hace más de 24 horas se encuentra la ciudad de Arica y una crisis sanitaria de proporciones se ha producido en la localidad de Cuya, debido a 4 derrumbes que han afectado a la Cuesta Cultura Chinchorro (ex Camarones), en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 1966 y 1968.

La grave situación se desató a partir del martes por la noche, luego de un sismo que se registró en la zona norte generara la inestabilidad del farellón que bordea ese tramo vial que une la ciudad del extremo norte con el resto del país. Si bien la Dirección Regional de Vialidad dispuso que la empresa contratista a cargo de la conservación de este tramo, activara una cuadrilla para el despeje, tras haberlo logrado ayer en la mañana con la habilitación de una pista de circulación, el cerro nuevamente se derrumbó cubriendo con material de alto volumen el sector. Luego por la tarde, en un segundo intento de abrir una pista, nuevamente se produjeron rodados.

Así, la ciudad de Arica se encuentra sin conexión con el resto del país, con cargamentos de verduras producidas en los valles cercanos y con las salidas de buses al sur del país suspendidas desde ayer.

Cuya sin agua

La situación más apremiante se vive a esta hora en la localidad de Cuya, dado que anoche se acabó el abastecimiento de agua por el sistema de agua potable rural que poseen y que debe ser alimentado por camiones aljibes que viajan desde Arica.

Hace pocos minutos, el transportista Fabián Vargas relató a El Mostrador que existe una fila de vehículos de carga, buses y automóviles que están desde ese punto hacia el sur, por unos 20 kilómetros de la Cuesta de Chiza de la Región de Tarapacá.

“Yo llegué ayer a las 11.30 de la mañana con mi camión y aquí no se ha movido nada. Hay unas 5 mil personas yo creo apostadas aquí y en Cuya no hay agua y ya no se pueden usar los servicios higiénicos. Los locales empiezan a estar desabastecidos y no hay ninguna luz de que esto se arregle. Estamos desesperados y vemos que hoy la empresa a las 7.30 de la mañana ni siquiera estaba trabajando”, expuso.

La misma situación se repite en el sector norte del derrumbe, donde también existe una larga fila de vehículos a la espera de la reapertura del camino. Por el momento, algunas personas han decidido caminar unos 10 kilómetros desde Cuya al punto del rodado para ser recogidas en el extremo norte por familiares o particulares que comenzaron a cobrar por el traslado hasta Arica.

Ruta cortada hasta mañana

Tras 2 días de inestabilidad de la ruta y cortes intermitentes que terminaron por cerrarla, el Delegado Presidencial Ricardo Sanzana al atardecer de ayer se trasladó en helicóptero al lugar, dadas las críticas surgidas hacia el Ministerio de Obras Públicas por ausencia de vocerías en terreno, que merecieron el reproche del alcalde de Camarones subrogante, Bastián Ramos.

La autoridad se había mantenido al margen, debido a que se encontraba presenciando, pese a que no había sido citado como parte por el Primer Tribunal Ambiental, en la diligencia judicial in situ convocada por este organismo, para verificar el daño ambiental provocado por la minera Quiborax S.A. en el Monumento Salar de Surire al humedal y a los sitios de nidificación de tres especies de flamencos.

A esta hora, el Delegado Presidencial se encuentra encabezando un Comité de Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid) para conocer el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sobre la inestabilidad del farellón y medidas a implementar. También se evalúa la habilitación de un camino alternativo que se ha usado en emergencias anteriores y que pasa por el cauce del río Camarones en la parte baja de esta quebrada, pero que presenta falta de mantenimiento.

Tras culminar la sesión, la autoridad confirmó que la ruta permanecerá cortada hasta mañana “debido a trabajos que está haciendo Vialidad, dado que hay rocas de hasta 2 metros que se deben remover”. La autoridad llamó a las personas a reprogramar sus viajes, dado que no está habilitado el paso y se ha dispuesto un dispositivo policial en la salida sur de la ciudad de Arica, para evitar que queden varadas en el camino.