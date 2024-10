Rector de la USS refuta defensa de Cubillos: “Hay una defensa fuera de la realidad”

Síntesis generada con OpenAI

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, se refirió a la polémica por el salario de $17 millones que recibió Marcela Cubillos durante su tiempo en la universidad. Lavados expresó que sus declaraciones no han mostrado empatía y están “fuera de la realidad”, generando molestia dentro de la institución. Aclaró que Cubillos no fue contratada como académica, sino como coordinadora de publicaciones y estudios, y admitió que la libertad laboral en una universidad regulada no puede ser absoluta, en respuesta a los comentarios de Cubillos sobre la libertad de trabajo.

Desarrollado por El Mostrador