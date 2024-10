Catalina San Martín, candidata por Las Condes: “Cubillos está provocando un desorden en la derecha”

Las revelaciones sobre el sueldo en la Universidad San Sebastián de la exministra de Educación de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos Sigall, llegaron en un momento particularmente complejo para sus aspiraciones políticas.

La candidata a la alcaldía de Las Condes llegó a la papeleta como independiente con apoyo desde Chile Vamos, pero durante las últimas semanas se vio enfrentada con el sector tras cuestionamientos que surgieron tras la cifra revelada por El Mostrador.

Además está la interrogante sobre qué tanto pueda influir en la papeleta el hecho de que comparta nombre y primer apellido con la candidata de izquierda, Marcela Cubillos Hevia. Pero por sobre otras variables está el hecho de que la derecha tradicional cuenta con dos opciones en las elecciones del 26 y 27 de octubre.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la concejal y candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes, Catalina San Martín, quien ve en el escándalo que ha envuelto a su contendiente electoral un golpe importante a sus posibilidades de ser electa.

“Existe un ambiente de que cada vez la brecha está más corta: gente de izquierda o de centro-izquierda está llamando a a votar por mí como una alternativa, entendiendo que la comuna de Las Condes la centro-derecha, tiene mayoría de votación. Eso sí tiene un impacto”, señala la concejala de la comuna.

Además, ve poca posibilidad de que una eventual fuga de votos pueda ir en beneficio de la tocaya de la ex UDI, Marcela Cubillos Hevia. “Podría haber una enredadera con los nombres y el apellido, puede haber marginalmente algo ahí. Pero también ella va por un pacto de izquierda mientras que la otra es independiente”, analiza la candidata.

Aún más, San Martín pone en duda el historial de trabajo previo de su oponente en la comuna. “Soy concejal acá hace casi cuatro años, vivo hace más de diez. Y cuando estaban las tratativas y negociaciones con la UDI y Chile Vamos (para ser candidata del sector), Cubillos nunca fue directa en condenar efectivamente lo que se estaba investigando acá en Las Condes. Recordemos: no sólo tenemos el caso del Cesfam, también tenemos una investigación abierta en la Dirección de Compras respecto a su director, y otras personas que podrían estar implicadas en negociaciones incompatibles”.

Pero el frente que más problemas le traería a Cubillos es precisamente el de su sueldo millonario en la Universidad San Sebastián, casa de estudios que tenía como presidente de su junta directiva hasta hace poco al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y en donde tenía un salario de $17 millones de pesos por labores de docencia.

“La gente se acercaba y decía ‘iba a votar por Marcela Cubillos, pero después de lo del sueldo no hay ninguna posibilidad‘. Y no es por el sueldo en sí mismo, y acá está lo más profundo: es por la sensación de abuso (…) Acá, claramente, la diferencia de sueldos con otros profesores que se dedican exactamente a lo mismo a nivel nacional e internacional, es lo que genera esa sensación”, señala, junto con describir las críticas no sólo a nivel de la temperatura ambiente, sino que desde el propio sector.

“En el video de Teresa Marinovic ella desmenuza, en treinta minutos, cada uno de los argumentos que se han dado de por qué esto sería legal o ético (…) (Pablo) Ortúzar ha dicho lo mismo, (Daniel) Mansuy también, Josefina Araos”, enumera la candidata, señalando además que “no es que esté yo contra ella, en el fondo es toda una derecha que opina distinto (…) desde la centro derecha hasta la más dura, que también es muy crítica de lo que está ocurriendo hoy con Marcela Cubillos”.

En esa misma linea, Catalina San Martín también identifica en la candidatura de Cubillos un factor de desorden para Chile Vamos. Esto luego de que la dirigencia distrital de RN en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura le diera libertad de acción a sus militantes de la última comuna en las próximas municipales, siendo que la incumbente Camila Merino es la carta del sector. Esto a su vez en respuesta a la medida idéntica que anunció Evópoli en Las Condes, algo que fue leído como un desmarque de la figura de Cubillos.

“Lo que le está ocasionando Cubillos a la derecha amplia es grave. Y hay voces -que me alegro que existan- que están levantando opiniones contrarias a lo que ella ha tratado de instalar: que todo quien la critica es de izquierda u ‘octubrista’. Esa es la salida fácil”, apuntó, además de señalar que “acá lo que está ocurriendo, insisto, es un desorden, y Marcela Cubillos está provocando este desorden“.