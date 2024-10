Invocando la cuestión previa: defensa de Tohá señala que AC no cumple requisitos constitucionales

Síntesis generada con OpenAI

La defensa de la ministra Carolina Tohá presentó ocho argumentos para responder a la acusación constitucional del Partido Republicano, señalando que el libelo no cumple con los requisitos constitucionales. Afirman que no se identifican claramente las acciones u omisiones imputadas y que las acusaciones carecen de fundamentación jurídica. Además, critican la confusión entre conceptos como seguridad y orden público, y sostienen que no se imputan hechos específicos ni se respeta el principio de responsabilidad personal en el proceso.

