Jorge Correa Sutil advierte: acusación en conjunto a Vivanco y Muñoz “viola los DDHH y es inmoral“

El pasado 23 de septiembre se ingresaron las acusaciones constitucionales en contra de tres de los ministros de la Corte Suprema. Tres libelos fueron ingresados aquella vez: dos por el oficialismo más la Democracia Cristiana, en donde se apunta a las eventuales responsabilidades políticas de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, y otro por Chile Vamos donde, en conjunto, nuevamente se acusó a la ministra Vivanco pero también al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Este último fue despachado la tarde de este martes a la sala por cuatro votos a favor y uno en contra.

En el caso del ministro Muñoz se le acusa que que no informó ni denunció la situación de su hija Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, quien es acusada porque “desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional”; durante la pandemia, Muñoz Tapia trabajó de manera remota desde Italia, algo en contra del Código Orgánico de Tribunales.

Junto con aquello, también se le acusó de filtrar a su hija el contenido de un fallo no publicado por el Máximo Tribunal sobre la evaluación ambiental de un proyecto inmobiliario, para evitarle una pérdida económica, ya que incluso -indica el texto- le aconsejó no proceder con compraventa alguna.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista, exsubsecretario del Interior, exministro del Tribunal Constitucional y abogado del ministro Muñoz frente a su acusación constitucional, Jorge Correa Sutil. A su parecer, la decisión por parte de la derecha de presentar en un solo libelo las acusaciones en contra de la ministra Vivanco como del ministro Muñoz es algo inexplicable.

“Si se atan estas dos acusaciones significaría que la Cámara está en el siguiente dilema: votar las dos juntas significaría declararlos a ambos inocentes porque uno es inocente, o acusarlos a ambos porque uno es culpable”, explica el experto constitucional, el que describe el escenario como “injusto e inmoral“.

“Y no solo es algo inmoral sino que jurídicamente aberrante: viola tratados internacionales, viola la constitución, viola derechos humanos. Por sobre todos el derecho a la defensa, porque la de Sergio Muñoz tendría que hacerse cargo de los cargos de Ángela Vivanco y viceversa, porque se van a votar los dos juntos”, augura.

Además, el abogado explica que, sí bien han existido casos con anterioridad en donde se han acusado en conjunto a más de una persona, siempre ha sido en función de una misma conducta.

“Yo vengo pidiendo que se le pregunte a los acusadores por qué pegaron dos cosas que son impegables… y hasta aquí nadie nos ha dado ninguna explicación“, relata Correa Sutil, quien expresó la confianza de que esto será corregido en la Cámara de Diputados, momento en que se separen ambas acusaciones.

Además, frente a la falta de aclaraciones por parte de los diputados de oposición que auspiciaron la acción en contra de Muñoz, el abogado advierte que el caso puede terminar significandole un desprestigio al sector.

“Creo que va a quedar la sensación de que esto es una viveza. Y yo creo que la derecha en el último tiempo ha hecho demasiadas y se ha desprestigiado. Y salvo que le demos una explicación… bueno, van a seguir hundiéndose: la derecha no puede seguir haciendo política a base de vivezas“, critica el defensor del ministro Muñoz, al mismo tiempo que tampoco ve con buenos ojos el timing de la acusación.

“Pasan dos años (desde la fecha de la eventual filtración del fallo de la Corte Suprema) y sólo cuando pueden pegar la acusación con otra la ponen (…) Sergio Muñoz efectivamente ha dictado muchas sentencias afectando a intereses económicos importantes, y antes también a intereses económicos, casos de DD.HH, etc. Bueno, está bien: si quieren decir que Sergio Muñoz es un juez demasiado izquierdista, bueno, acúsenlo por eso. Pero no digan que una persona es deshonesta porque no le gustan sus fallos, eso es una inmoralidad”, enjuicia el abogado.

Y aún más: si continúa la falta de aclaraciones de la oposición por presentar el libelo en la forma que lo hicieron, el golpe lo podría reportar el Congreso en su conjunto.

“Efectivamente tenemos un Congreso muy desprestigiado. Y yo lo único que puedo decir: si al día siguiente de resuelto esto los parlamentarios que presentaron la acusación no explican por qué la presentaron en conjunto, y me vuelven a entrevistar y yo vuelvo a decir que es un acto inmoral y jurídicamente aberrante… bueno, el desprestigio del Congreso va a aumentar, no puede disminuir“, señala.