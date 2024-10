Boric por fin al CAE y similitudes con proyecto de Piñera: “Si hay puntos de encuentro, bienvenidos”

El Presidente Gabriel Boric respondió este miércoles a las críticas que surgieron tras la presentación de su proyecto para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que las similitudes con la iniciativa propuesta por el expresidente Sebastián Piñera en 2012 deberían verse como una oportunidad de “encuentro” entre sectores políticos.

Las declaraciones del Mandatario surgieron debido los comentarios de Magdalena Piñera Morel, hija de fallecido Mandatario, quien señaló a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que, de haberse aprobado el proyecto original en su momento, “nos hubiéramos ahorrado 12 años“.

Hay que tener mas visión de Estado…. Y también mas consciencia de la importancia del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años. https://t.co/UeMPdqncL1 — Magdalena Piñera (@Manena) October 8, 2024

“Hay que tener más visión de Estado… Y también más consciencia de la importancia del trabajo hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables”, comentó la hija del fallecido expresidente.

El proyecto al que hace referencia Piñera Morel fue presentado durante en 2012 durante el primer Gobierno del Jefe de Estado, el cual también contemplaba la eliminación del CAE. El sistema consistía de un mecanismo de becas y un crédito manejado por el Estado. Ese último sería saldado de manera contingente a la renta, con una cuota de entre 5% y 10% de los ingresos del deudor.

“Yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro, que entre personas que piensan distinto o entre sectores que piensan distinto logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen”, afirmó Boric, cuestionando el enfoque crítico hacia la coincidencia entre ambos proyectos. “Si hay puntos de encuentro, bienvenido sea. Significa que vamos a tener mayores facilidades en el Parlamento para aprobarlo“, evaluó Gabriel Boric.

En esa línea, también destacó que el foco del proyecto está en las más de 1,2 millones de familias endeudadas por estudiar, subrayando que el debate debe priorizar sus necesidades.

El Presidente también destacó que la propuesta es un proyecto “responsable” que no implicará nuevos gastos fiscales, tal como lo ha aclarado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Ha sido trabajado largamente con diferentes sectores y bueno, es legítimo que hayan críticas, pero yo lo que pido es que cuando haya puntos de encuentro sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso. Yo me alegro de aquello”, cerró el Mandatario.