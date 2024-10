Diputada Weisse (UDI) sobre Chadwick: “Acogemos el llamado de Matthei a que caiga quien caiga”

Este martes el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, informó desde el Congreso que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a la colectividad hace dos semanas a través del portal web del Servel. El líder de la tienda explicó que la decisión del histórico del gremialismo fue para enfrentar de mejor manera los procesos judiciales que enfrentará en los próximos días.

Además, Chadwick presentó una querella por injurias y calumnias en contra de diez parlamentarios, esto por acusaciones que se formularon en su contra en el libelo acusatorio presentado contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la diputada de la UDI por la región del Biobío, Flor Weisse, quien ve en el frente que enfrenta el exministro Chadwick un problema para el partido a cerca de dos semanas de las elecciones municipales.

“A propósito de que la izquierda insiste en mencionarlo y vincularlo derechamente con el caso Hermosilla, y a pesar de que nuestro juicio es muy distinto sí tiene un efecto que arrastra de alguna manera al partido. Más allá de que hasta ahora no se le ha podido comprobar ninguna de las acusaciones que se le hacen”, señala la diputada.

“Por supuesto que, al estar dentro del partido tenía una relación directa, más allá de ser un líder muy reconocido y valorado hoy en día. Pero ahora él se defiende como ciudadano, no como militante de un partido que está frente a un proceso eleccionario“, apunto Weisse, señalando además que desconocen si efectivamente el caso pueda tener un efecto en los comicios, algo que “solo vamos a ver después de las elecciones”.

Sin embargo, la parlamentaria agradeció su partida de la tienda por cuanto le permite controlar los posibles daños frente a las elecciones del próximo 26 y 27 de octubre.

“Entiendo que debe ser una decisión que ha sido difícil y compleja para él, por su tiempo y trayectoria en el partido. Pero la ha tomado pensando precisamente en el bien de la UDI para no salpicarla. Porque es innegable que por parte de la izquierda se sigue insistiendo con él porque sigue siendo una figura relevante en la UDI”, apreció, junto con señalar que el foco en Chadwick también sería un esfuerzo del oficialismo en concentrar sus dardos en contra de la oposición precisamente en la UDI.

“Porque la UDI es el partido que le ha hecho oposición al gobierno: cuando el Presidente (Boric) tiene que hablar de la oposición, habla de que no le va a responder a la UDI o que no va a hacer lo que la UDI diga. Hay un aspecto en ese sentido en donde están empeñados en generar un daño, y no podemos decir que no se ha generado”.

En cualquier caso, también expresó sus reservas respecto a que el caso termine golpeando de manera significativa al sector: “pienso que, frente al momento electoral que estamos viviendo, la ciudadanía va a poder separar las cosas. Espero que lo hagan y que en realidad piensen en quiénes tienen la posibilidad de generarle una mejor calidad de vida”.

Chadwick en los chats

La diputada gremialista también abordó las acusaciones en sí en contra del histórico militante de su tienda, respecto a su aparición en las aristas del caso Hermosilla. En particular la que lo vincula a las gestiones realizadas en el Gobierno de Sebastián Piñera para destrabar el proyecto Parque Capital.

“Estos hechos deben analizarse como corresponder en la investigación: desde el punto de vista judicial. Tiene que comprobarse si hubo delitos o tráfico de influencias ―que lo ha dicho el propio ministro Montes, agilizar no es delito―”, señaló también, junto con reiterar la necesidad de que las certezas vengan desde la esfera judicial.

“Necesitamos que los hechos se conozcan rápido: aquí no estamos para amparar ningún caso de pasar por sobre la ley, de irregularidades ni mucho menos de responsabilidades que puedan constituir delito“, también señaló respecto a la disposición de la tienda frente al caso.

En esa línea, también declaró a favor de la política expresada por la alcaldesa de Providencia y carta presidencial del sector, Evelyn Matthei, de ‘caiga quien caiga’.

“Creemos absolutamente en ello, pero para que se cumpla tiene que haber un derecho a defensa. El caiga quien caiga por su puesto que es válido, pero también siempre dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y eso significa no hacer condenas a priori: los que tienen que condenar y sancionar son precisamente los tribunales de justicia en nuestro país”, destacó.