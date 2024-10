Valencia reconoce y explica reunión que sostuvo con Hermosilla y Chadwick: “por un tema personal”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó la relación que lo une con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por el caso homónimo, previa llegada a Fiscalía. Según sus palabras, sostuvo un encuentro con ambos a pocas semanas de entrar a Fiscalía en su actual cargo.

El líder del Ministerio Público trabajó media jornada durante tres meses en la Universidad San Sebastián, según reconoció en conversación con Tele13 Radio.

“Por supuesto con Andrés Chadwick había tenido conversaciones para los efectos de ver si era posible entrar o no entrar, esas cosas. Eso no está en los mensajes de WhatsApp. O si están quizás, por lo menos yo no los tengo”, señaló respecto a su estadía en la USS, que inició en octubre de 2022.

Valencia justificó su presencia en la casa de estudios ―de la cual Chadwick fue presidente de su junta directiva hasta hace pocas semanas, cuando presentó su renuncia― por su currículum académico personal: “he sido durante más de 20 años profesor de posgrado e incluso pregrado en la Universidad Alberto Hurtado, y mi paso por la San Sebastián duró tres meses. Los más comentados de mi vida”.

“Yo voy a hablar con él para entrar a la universidad. Y aunque no es él quien contrata, no cabe duda que su opinión es muy relevante para efectos de entrar a la universidad y que me hayan contratado para trabajar esos tres meses que estuve, pero es producto de esa conversación que estuve ahí“, sostuvo el fiscal nacional.

Sin embargo, también declaró que la relación con el otrora ministro no es personal ni política. “Por razones profesionales en más de alguna oportunidad habíamos tenido que interactuar, o porque me había recomendado para tomar alguna defensa”, consignó.

En una línea similar, Valencia también aclaró su relación con Luis Hermosilla: la última conversación vía WhatsApp que sostuvo con él fue en junio de 2022. Sin embargo posteriormente hubo otra, de carácter presencial.

“Aunque esos fueron los últimos mensajes de WhatsApp, yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, indicó.

Ese tema personal sería el limar asperezas tras el acontecido proceso de selección de fiscal nacional. Recordemos que el Presidente Boric nominó en 2022 en primera instancia al entonces fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, José Morales, el cual no logró reunir los dos tercios necesarios en el Senado para ser ratificado. Mismo destino que pasó la segunda candidata, Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Ambos casos fueron inéditos, puesto que fue la primera vez que el Senado impugnaba a candidatos al cargo.

“En el proceso de nombramiento de fiscal nacional hubo una pelea en el barro, que fue algo más de barro, una pelea en riles, diría yo”, rememoró Valencia.

“Por lo tanto, cuando yo me voy de la Universidad de San Sebastián y me nombran fiscal nacional, tuve 72 horas para ordenar mi vida (…) tuve una serie de asuntos personales que quedaron pendientes. Entre esos, la relación con abogados que yo conocía, que habían participado activamente en la promoción de otras candidaturas, a los que yo nunca recurrí, porque siempre me pareció que ser fiscal nacional no puede ser a cualquier costo, hay favores que no hay que pedir“, afirmó.

En ese momento Valencia le encargó a Chadwick que le transmitiera a Hermosilla que “las cosas pasan, los colegan quedan”, junto con aclararle de que él (Valencia) no tenía antecedentes de que el abogado participó en “alguna de estas prácticas sucias”.

Mensaje que fue entregado por Andrés Chadwick, quien también sirvió de mediador en el mensaje que le envió de vuelta Hermosilla: tenía intenciones de juntarse precisamente para resolver las asperezas del proceso.

“Eso no es un tema que tenga que ver con causas, no queda cubierto por la ley del lobby, no tiene que ver con peticiones de causas específicas, sino que tiene que ver con un tema personal, previo a ser fiscal nacional”, calificó el fiscal nacional respecto a aquella reunión.