Fernández, Cardoch, Jara y Cataldo: las cartas del Gobierno que el PS y PC evalúan para el Congreso

A 35 días de que expire el plazo para que presenten su renuncia todas las autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric interesadas en competir por un escaño en las parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, los partidos del pacto oficialista comenzaron a analizar las cartas del gabinete que debieran cesar en su cargo para optar a llegar como legisladores al Congreso Nacional.

La Ley 21.073, que reguló la elección de gobernadores regionales y precisó los plazos de renuncia para aspirar a los cargos públicos de representación popular en el Congreso, indica que las cartas ministeriales interesadas en el Legislativo deberán presentar su renuncia hasta el 15 de noviembre de 2024.

Aunque son 24 los ministros y 39 los subsecretarios del gabinete presidencial, la cantidad de cuadros partidarios que saldría del Ejecutivo es baja. No obstante, en los cargos de confianza regionales la cantidad podría ser más llamativa.

En la mesa y la comisión política del PPD explican que la ministra del Interior, Carolina Tohá, no saldrá de La Moneda. Esto, debido a que, si bien ha conversado con la directiva del partido y sus asesores políticos acerca de ser una de las abanderadas presidenciales del Socialismo Democrático para la carrera hacia el sillón de O’Higgins, detallan en las colectividades, no es necesario el requisito de una renuncia un año antes.

Fuentes del Partido por la Democracia explican que Tohá ha manifestado su disposición para esa candidatura, pero que, para evaluar plazos y estrategias, la colectividad que preside el senador Jaime Quintana esperará los resultados de las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre.

En el PS el escenario tiene más aristas. Entre los rostros de la tienda de París 873 que analizaron este escenario se cuenta a los ministros de Defensa, Maya Fernández Allende, y el de Segpres, Álvaro Elizalde; mientras que entre los subsecretarios se menciona al de Interior, Manuel Monsalve, y a su par de Segegob, Nicole Cardoch.

Sin embargo, el líder de la corriente del Tercerismo, Álvaro Elizalde, desestimó dejar el gabinete. El motivo –aseguran en el círculo del exvocero de Michelle Bachelet– es que “se quedará con Boric hasta el final del Gobierno”, ya que “no aceptó un cargo con elástico”. En el Partido Socialista, no obstante, comentan que en la Región del Maule le hubiera sido complejo un triunfo senatorial. Pero en el entorno de Elizalde, aseguran que “desestimó volver al Congreso, aun cuando había mediciones que le daban opciones de volver al Senado en algunas regiones”.

En el caso de Fernández, nieta del Presidente Salvador Allende, en la colectividad sostienen que estuvo interesada en ocupar el escaño de su tía Isabel Allende (PS), actual senadora por la Región de Valparaíso. Sin embargo, en el bloque oficialista advierten que las encuestas no la acompañan de forma alentadora. Por ello, una posibilidad sería que volviera a la Cámara de Diputados. Uno de los distritos que los socialistas mencionan es Ñuñoa-Providencia. No obstante, en su círculo de colaboradores afirman que “no hay ninguna decisión tomada al respecto”.

En el Partido Socialista aseguran que el subsecretario Monsalve, una de las figuras mejor evaluadas del gabinete, analizó la posibilidad de ser candidato a senador por la Región de La Araucanía, pero en las últimas semanas manifestó a la directiva que optará por mantenerse en el gabinete con miras a “crear” el Ministerio de Seguridad. Consultado el socialista, prefirió no responder a El Mostrador.

La subsecretaria Nicole Cardoch, de la corriente socialista de la Nueva Izquierda, la misma de la expresidenta Bachelet, ha sido auscultada acerca de si aceptaría una candidatura por el distrito N° 16 (que comprende San Fernando, Navidad y otras 18 comunas). “Nicky” como se conoce a la exvicepresidenta del PS, de 32 años, y considerada entre los cuadros más jóvenes y mejor preparados del socialismo, es oriunda de Rengo. En esta localidad se le vio en las celebraciones de Fiestas Patrias bailando cueca con “un paseo y paso elegante” y con “pañuelo blanco en la mano correcta”, destacan los entendidos que la vieron.

Otros posibles postulantes del Gobierno al Congreso serían dos ministros comunistas: el de la cartera de Educación, Nicolás Cataldo, y su par del Trabajo, Jeannette Jara.

Según explican en Valparaíso, Cataldo y un sector del PC evaluarían postular a la Cámara por Valparaíso, acompañando a la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola, como aspirante al Senado. El ministro que estudió en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso no contestó los llamados de El Mostrador.

La ministra Jara suena al interior del Partido Comunista como una carta para reemplazar a la diputada Cariola en el distrito 9. La secretaria de Estado no lo confirmó ni desmintió, y en su círculo de colaboradores sostienen que no responde a “supuestos que no han acontecido”.

“Además de los proyectos de ley que ya hemos logrado aprobar en el Congreso, como la Ley Karin, el salario mínimo de $500 mil y la Ley de 40 horas, el Presidente Gabriel Boric nos ha encomendado sacar adelante la reforma previsional y, como Gobierno, estamos coordinados trabajando para ese objetivo. Nuestro compromiso es contribuir al máximo posible a que esta reforma se haga realidad y estoy enfocada en ello. Es el tema que hoy ocupa mi tiempo y dedicación y lo será hasta que el Presidente así lo determine”, respondió Jara al ser consultada sobre si dejaría el gabinete para postular al Congreso.