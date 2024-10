Exdirectora de DDHH de Fiscalía por chats de Guerra: “Yo era un problema y Valencia me echó”

La otrora jefa de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexual del Ministerio Público, Ymay Ortiz, abordó las últimas filtraciones del celular de Luis Hermosilla, en donde se evidencian las conversaciones que mantuvo con el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra.

En citada mensajería, datada de 2020, los dos comentan la situación que enfrentaba el Gobierno de Sebastián Piñera con el ente persecutor, esto debido a los casos de violación de derechos humanos acontecidos durante el estallido social del año anterior.

Entre los nombres sacados a colación estuvieron el de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, el fiscal regional centro norte Xavier Armendáriz, el fiscal regional occidente José Luis Pérez Calaf, y el de la propia Ortiz.

“Ahí lo preocupante es Ymay Ortiz”, señaló Guerra a través de WhatsApp a Hermosilla. “Por? Es inteligente?”, contestó el abogado en prisión preventiva. “No. Es ultraizquierda. PC. Y ella es la persona de confianza de Abbott”, añadió, junto con describir la opinión de la entonces miembro de Fiscalía: “tiene la visión de que aquí existieron violaciones a los DDHH“, reveló The Clinic.

En conversación con La Tercera, la abogada, que hoy se encuentra dedicada a la docencia y el ejercicio libre del derecho, expresó sentirse dolida por las revelaciones.

“Duele mucho pensar que estuvimos con un traidor que develaba, no a cualquiera, a los propios interesados lo que se estaba discutiendo en una institución tan relevante como esta… lo pienso de nuevo y es horroroso”, señaló Ortiz respecto del exfiscal Guerra.

En esa línea, y a raíz de las revelaciones del propio fiscal nacional Ángel Valencia sobre sus conversaciones con Hermosilla y Andrés Chadwick ―ministro del Interior a octubre de 2019―, la abogada señaló que, y tal como Guerra le reconoce en los audios a Hermosilla, ella “era un problema y me echó“. A solicitud del fiscal nacional, Ortiz presentó su renuncia el 18 de enero pasado.

“Valencia me destaca como una gran profesional, que no tiene problemas ni reparos conmigo, que admira mi trayectoria, que la valora y me dice textual ‘que el Ministerio Público me debe mucho, pero que me debe pedir la renuncia’. Me debe pedir la renuncia… ahora entiendo su decisión y porqué Valencia me pidió la renuncia tan rápido“, rememoró la abogada, quien salió de su cargo en Fiscalía poco después de que asumiera Valencia la dirección del ente.

“Espero que todo este puzzle que comienza a tener algún sentido se aclare, y es la verdadera prueba de la blancura que debe haber en la Fiscalía ante la ciudadanía”, sentenció.