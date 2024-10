Marcel y su defensa al FES: “En los próximos 10 años implica un ahorro de 3.500 millones de dólares”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las críticas al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado y crear un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), y particularmente los cuestionamientos al informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos.

“He visto que se plantea que deberían haber distintos escenarios, variantes de los supuestos, que, en fin, son ejercicios que por supuesto que se pueden hacer. (…) Ahora, lo que tenemos que tener claro es que lo que arroja el informe financiero es que para los próximos 10 años, lo que se está proponiendo implica un ahorro en valor presente de 3.500 millones de dólares”, afirmó el secretario de Estado.

En conversación con Mesa Central, Marcel señaló que “tendrían que variar harto los supuestos” para que cambiaran las proyecciones, y además, “la capacidad para recuperar los recursos a través de esta retribución, tal como se define en el nuevo sistema, es mayor”.

“Hoy día pensemos que una persona que paga su crédito tiene que hacer un trámite con el banco. Tiene que pagar la cuota y después, si acaso recurrió al límite del 10%, puede tener una rebaja. (…) En el nuevo sistema lo que se plantea es que como parte de las retenciones mensuales se incluye en lo correspondiente en promedio a lo que sería esa cuota y después la reliquidación se produce en la operación renta”, indicó.

Asimismo, el jefe de la cartera de Hacienda aclaró que el nuevo sistema sería “totalmente automático, no requiere ninguna intervención en particular del deudor. (…) En el proyecto lo que se permite es que exista esta retención mensual. Entonces, no es que pase el año y después va a ir la Tesorería a buscar al deudor o al egresado. Es algo que va a ir ocurriendo durante todo el año”.

En relación al costo que el CAE ha implicado para el Estado, Marcel señaló que “anualmente el volumen de recursos que demanda el sistema del fisco equivale más o menos a 900 millones de dólares. Y si lo dejamos seguir como está, en 10 años más va a ser 1.200 millones de dólares. Entonces, es un sistema que desgraciadamente se volvió muy caro por muchas cosas que ocurrieron en el camino. Y por lo tanto, no es particularmente desafiante lograr ahorros o mejorar deficiencias respecto de lo que hoy día existe”

El ministro de Hacienda también se refirió a las críticas sobre que el FES se trataría de un impuesto que implicaría para algunos profesionales pagar más que el costo de sus carreras.

“Un impuesto se define como un pago al Estado que no tiene ninguna contraprestación. Aquí existe obviamente una contraprestación, que es haber obtenido el financiamiento para pagar los aranceles durante los años en que se estudió. (…) Yo lo llamo fondo revolvente. ¿Por qué? porque es un fondo que se nutre de las retribuciones que van haciendo los egresados y eso financia el pago de los aranceles de los estudiantes”, dijo.

Respecto a las críticas por la lógica solidaria, Marcel respondió que “esta parte del sistema se va a dar mucho más por el lado del beneficio que van a tener quienes van a estar topados en este porcentaje de su renta”.

“Nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, comparamos un estudiante de administración pública y uno de medicina, tomando el costo de las carreras, tomando el tiempo que las carreras duran y tomando las remuneraciones que de acuerdo a la información de mercado tienen. Lo que vimos es que el estudiante de medicina básicamente en los 20 años que le toca pagar financia el total del costo de su carrera no más que eso, y lo que sí, el de administración pública paga algo menos. Entonces la solidaridad está más dada por ese lado que por el otro”, finalizó.