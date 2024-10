Sergio Muñoz por AC en su contra: “Conmigo se está cometiendo una injusticia”

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respondió a los cargos que se le atribuyen en la acusación constitucional en su contra -ahora en manos del Senado- y que podría terminar con sus casi 25 años de carrera en el máximo tribunal del país y 42 años en el Poder Judicial.

En conversación con La Tercera, Muñoz calificó el libelo como “una injusticia”, y respondió a las imputaciones relacionadas a su hija en el caso Fundamenta, afirmando que no sabía al momento de ver la causa, que ella tenía algún contrato que la obligara con la empresa.

“Además de que sea una deslealtad, es una injusticia. Conmigo se está cometiendo una injusticia. Ellos van en contra de lo que debe ser una real convivencia en sociedad. Hay un principio de responsabilidad en la Constitución y lo asumo. Pero lo asumo por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Yo no puedo responder por una declaración jurada de una persona de oídas que no me hace ninguna imputación directa”, dijo.

Respecto a este hecho, el juez agregó que “acá hay una señorita o señora de la empresa Fundamenta que dice haber oído de mi hija que moviera las platas. Y de ese hecho se extrae el cargo que se está haciendo. (…) Tampoco esa señorita afirma haberme oído a mí decir eso. Entonces es una testigo de oídas. Y los testigos de oídas son generalmente frágiles y hay muchas legislaciones que los prohíben. Mi abogado se ha encargado de decir por qué incluso esa afirmación que ella realiza no es efectiva. Pero toda la gente se queda única y exclusivamente en el tema de la frase. Y de eso se hace toda la deducción que estaba señalando al leerme el cargo”.

En relación a la votación conjunta con la AC contra Ángela Vivanco, comparte lo declarado por su defensa respecto de que es “una violación al derecho humano y al debido proceso”.

“Se votó en forma conjunta para que no importaran las razones, sino que simplemente la acusación pasara al Senado. (…) No puede afectarse el derecho al debido proceso, no puede afectarse que por un hecho individual se le atribuya la responsabilidad de otra persona. Eso es lo que hay que dejar grabado a fuego. Ese es un atropello aquí y en cualquier país del mundo”, señaló.

Ante la pregunta sobre si la acusación en su contra se justifica porque quienes la apoyan no les gusta la forma en como falla, Muñoz afirmó que es lo que estima personalmente por cómo se han dado los hechos.

“Fundo ese parecer en hechos, en la acusación conjunta, en todo lo que se vio en la comisión, en el despliegue que se hizo para traer la explicación del señor Landeros varias veces a la comisión, en el hecho de que también la mesa adujera el mismo aspecto y después que se acordara no en una votación de la sala, sino que en comité acordar la votación conjunta de las dos acusaciones. Fíjese el lenguaje que uso: la votación conjunta de las dos acusaciones. Porque en realidad eso es lo que son: dos acusaciones por hechos distintos, a personas distintas y por hechos inconexos”, afirmó.

En esa línea, también se refirió a las críticas de la derecha a su rol como juez y las acusaciones de activismo judicial tras sus sentencias.

“Lo que queda más claro es que hay una crítica a los fallos. Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado. Eso es lo que dice la Constitución. Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. O lo que yo he dicho muchas veces: que no es un juez ponderado”, dijo.

Finalmente, respecto al juicio que hará el Senado la próxima semana, el magistrado indicó que lo único que piden es que se escuchen los planteamientos de su defensa.

“Cualquier persona en Chile y en el mundo, cuando es juzgada, espera que se le juzgue después de escuchar sus planteamientos. No antes. Y que no haya componentes políticos, económicos, sociales o de cualquier otro tipo que rebajen lo que es la discusión. Creo que los señores y señoras senadores van a poner todo su conocimiento y sabiduría, van a estar presentes y van a estar atentos a los argumentos que se expresen por la acusación y por la defensa”, subrayó.