¡Buenas y feliz sábado! Hacía 23 años que un ministro de la Corte Suprema no era removido del alto tribunal y esta vez fue por la unanimidad de sus pares. Los pasillos de tribunales y del Ministerio Público seguirán agitados en los próximos meses.

Este año la Justicia chilena está dando examen. Quedó claro que casos como la «muñeca bielorrusa» solo ahuyentan las inversiones y aleja a los honestos.

Una condena que terminó en absolución. Y a propósito de un Poder Judicial cuestionado, en esta edición te contamos sobre una desconocida arista del caso Cascadas, donde nunca se investigó una grave denuncia de parcialidad de una jueza, que fue clave para la absolución de uno de los inculpados más importantes en la causa.

UDI, RN y Evópoli unidos jamás serán vencidos. Después de las elecciones municipales se vienen cambios en la centroderecha. Hay candidata pero faltan líderes.

Fin del CAE entusiasma al Gobierno. El anuncio del sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) comienza un largo proceso de tramitación, en un ambiente parlamentario marcado por el pesimismo y con pocas chances de éxito. Todo indica que quedan varios años de CAE.

Nuestro bonus trackde esta semana es la entrevista al destacado abogado Francisco Cox, que una vez quiso ser fiscal pero solo obtuvo dos votos, porque era externo al Ministerio Público. No descarta volver a intentarlo.

Ponemos el ojo en lo más polémico de la remoción de la exministra Vivanco. Hay ruido de cambios en el Ministerio de Educación y un diputado UDI enfrenta al presidente interino de su partido.

Y la muerte de Fredric Jameson es una buena oportunidad para revisar sus apariciones en YouTube.

1

EL CASO DE LA JUEZA DEL CAFÉ CON GALLETITAS

Otra historia de tribunales y Fiscalía. Esta semana abordo un caso que es, a tribunales y Fiscalía, lo que fue la «muñeca bielorrusa» a la Corte Suprema. No pretendo denunciar delitos o corrupción, solo mostrar cómo se opera en ocasiones ante nuestros tribunales para tener éxito.

Primero, la causa: el caso Cascadas. Segundo, los protagonistas: Aldo Motta, los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, la jueza Laura Assef y, sí, también está el fiscal Manuel Guerra.

La causa de Motta en el caso Cascadas (Julio Ponce, SQM) fue una que dejó en evidencia –lamentablemente– lo importante que son las redes de influencia dentro de las instituciones que administran justicia. Lo grave en este caso es que nunca se investigó una denuncia de parcialidad de una jueza, que fue clave para lograr la absolución de Motta.

Condena a Aldo Motta. El caso tuvo como uno de los principales involucrados al exgerente de la sociedad controladora, Aldo Motta Camp, que tuvo varios reveses en su juicio, pero el manejo de Donoso y Zaliasnik revirtió una condena y sepultó una grave denuncia de parcialidad de una magistrada clave en la absolución del inculpado.

Los tres mosqueteros.Los abogados penalistas Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla muchas veces enfrentaron juicios juntos. Hermosilla era el abogado con la mayor red de contactos de la plaza. La cercanía entre estos tres abogados hizo a muchos creer que Donoso y Zaliasnik asumirían la defensa de Hermosilla, que finalmente quedó en manos de su hermano Juan Pablo.

Corte Suprema revierte fallo condenatorio. En octubre de 2018, un fallo unánime del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Aldo Motta por una serie de delitos de manipulación del mercado de valores. Donoso recurrió ante la Corte Suprema.

Voto dividido.Seis meses después, la Corte Suprema anuló el fallo del Tribunal Oral con votos favorables de Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama y Lamberto Cisternas, y los votos en contra de Hugo Dolmestch y Jorge Dahm. Importante triunfo para Donoso, porque el juicio debía repetirse con nuevos jueces. Es en este segundo juicio, con nuevos jueces, es donde se integra Gabriel Zaliasnik a trabajar en el caso.

Un presidente, dos jueces y una jueza alterna. A mediados de 2019 comenzó el nuevo juicio con un tribunal integrado por su presidente, Cristián Soto; el juez redactor, José Flores; la jueza Laura Assef; y la jueza alterna Gigliola Devoto. Los detalles que obtuve conversando con los involucrados me confirmaron que el ambiente entre los miembros del tribunal fue complejo para tres de los cuatro jueces, que estimaban que había intervención indebida de terceros, vinculados a la defensa de Motta, sobre la jueza Assef.

La insistente jueza Assef. A lo largo de los seis meses que duró el juicio, tres de sus miembros conversaron que la jueza Laura Assef los presionaba para declarar inocente a Motta, señalando que decía tener ayuda externa para redactar el fallo absolutorio y presionando al juez redactor, José Flores, para que absolviera al inculpado. Entre los gestos de Assef a la defensa de Motta, llamó la atención que solicitara tener una mesa con café y galletas al frente del estrado para cuando asistiera el equipo de Donoso y Zaliasnik.

Denuncia. Cuando se acercaba el fin de la causa, el presidente de la Sala, Cristián Soto, decidió advertir las irregularidades al Ministerio Público con un mail que señalaba que Laura Assef tenía «deliberada y permanentemente actitud parcial» y que una abogada de la defensa que encabezaban Donoso y Zaliasnik «habría auxiliado y dado consejo» a Assef. Soto quería advertir de la situación antes del fallo de la causa.

Lenta designación. El Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recibió la denuncia del juez Soto en diciembre y la derivó al entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que recién en mayo asignó el caso al Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.

Un poco tarde. La investigación de las vinculaciones entre la jueza Assef y el equipo de Donoso y Zaliasnik no avanzaron, pero lo que sí avanzó fue el fallo absolutorio a Aldo Motta, conocido el 23 de febrero de 2020, con dos votos a favor y uno en contra. La parte derrotada, representada por un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad liderado por la fiscal Ximena Chong que había ganado el primer juicio, esta vez no tenía nada qué hacer, ya que esta era la última oportunidad para este juicio. Esta resolución fue clave para la posterior evolución que tuvo el caso Cascadas y para debilitar la arista penal contra Julio Ponce.

Donoso y Zaliasnik celebran, pero preocupados con la investigación de Pérez Calaf.Conocida la absolución de Motta, los penalistas concentraron todos sus esfuerzos en cerrar la investigación que estaba realizando Pérez Calaf respecto a la jueza Assef y, lo más importante, impedir que dicho fiscal concretara la intervención de las comunicaciones y mails de la señalada jueza que había autorizado el Tribunal de Garantía.

Comienza investigación. El fiscal Pérez Calaf logró acceso a los mails que tenía Assef en la Universidad Católica y en el Poder Judicial, pero tuvo dificultades para conocer su correo electrónico privado que administraba Meta (Facebook). Donoso y Zaliasnik, cuando supieron sobre la orden de incautación, fueron al Juzgado de Garantía y pidieron una cautela de garantía y, también, recurrieron al Colegio de Abogados, donde presentaron un recurso de amparo gremial.

El Colegio de Abogados sancionó a Pérez Calaf por pedir los mails y comunicó la decisión al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Donoso y Zaliasnik sostuvieron insistentemente que la denuncia era falsa.

Acceso denegado. La posibilidad de conocer los correos electrónicos se cerró definitivamente cuando el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Patricio Álvarez Maldini, ordenó la inmediata devolución de los mails y dejó sin efecto la resolución del tribunal que permitió acceso a estos. Pérez Calaf nunca pudo acceder a los mails privados de la jueza Assef administrados por Meta, que era donde –se presume– estaban los correos más relevantes para la investigación. Assef no usaba los correos de la UC o del Poder Judicial.

Último flanco abierto. En agosto del mismo año, los abogados Zaliasnik y Donoso decidieron neutralizar a quien había realizado la denuncia y presentaron una querella por prevaricación contra el juez Cristián Soto, que había sido presidente del tribunal del caso Aldo Motta, denunciante de la jueza Assef y único voto en contra de la absolución de Motta.

Estas dos acciones paralizaron la investigación del fiscal Pérez Calaf y le advirtieron al juez Soto que no insistiera con su denuncia.El cierre definitivo del caso ocurrió pocos meses después, cuando llegó a manos del fiscal Manuel Guerra, que –supimos recientemente– ha trabajado con Samuel Donoso tras renunciar al Ministerio Público.

Todos los caminos llevan a Manuel Guerra. La querella contra el juez Soto y las denuncias que enfrentó el fiscal Pérez Calaf motivaron que el Fiscal Nacional de ese momento, Jorge Abbott, trasladara ambas causas de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que encabezaba Manuel Guerra. Meses después, Guerra decidió «no perseverar en ambas causas» y ahí terminó la investigación de la denuncia de posible intervención de terceros en el juicio que absolvió a Aldo Motta.

2

CHILE VAMOS TIENE LOS DÍAS CONTADOS

Finalmente será un hecho. En +Política llevamos meses contando eventos de una derecha que no logra levantar cabeza. La UDI perdió todos sus coroneles y no encuentra nuevos liderazgos. RN intenta cierto orden, pero sus diputados apuestan por acusar constitucionalmente al Presidente de la República. Por último, Evópoli lleva meses de disputas internas que les impiden conversar entre ellos. Y, como corolario, esta semana fracasó la sexta acusación constitucional contra un ministro de Gobierno.

La UDI es el tercer partido de Chile Vamos.Un dirigente histórico de esa colectividad me lo reconoció el jueves: «Este es el peor momento de la historia de la UDI». Este sector responsabiliza a la nueva generación de dirigentes que encabezó el senador Javier Macaya. «Estos cabros creyeron que podían resolverlo todo y salieron con un acuerdo con La Moneda para el tema constitucional que fue un completo fracaso», me dijeron.

Un partido único. Varios dirigentes de Chile Vamos coinciden, hace meses, en que la única manera de sobrevivir a esta tormenta que ha azotado a las colectividades del sector es creando un partido único que reúna a la UDI, RN y Evópoli. La tarea no es sencilla, porque reconocen que la derecha agrupada en un solo partido nunca ha funcionado, sería algo inédito en la historia de Chile. Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) suenan como los líderes para ejecutar esta unión.

Salvar a Evelyn Matthei.La derecha tiene partidos débiles, pero una sólida candidata presidencial, Evelyn Matthei. Las opiniones están divididas. Algunos creen que ella debe ser la encargada de unir a la derecha, mientras otros estiman que hay que alejarla de esta tarea para que se concentre solo en su candidatura presidencial. Un miembro del sector me recuerda que «Ricardo Lagos fue el último político que pudo ser líder de su sector y Presidente de la República». Es mucho riesgo involucrarla en la titánica misión de unir a la derecha.

Magros resultados municipales. Este escenario tiene pesimista a Chile Vamos respecto a las elecciones de los días 26 y 27 de octubre, donde creen que el Partido Republicano aparecerá como el más votado, aunque muy por debajo de ese 35% que obtuvo en la elección de consejeros del segundo proceso constitucional. La preocupación más grande es que este desorden y el desgaste afecten a la candidata preferida en las encuestas. «Faltan los Longueira, Allamand, Novoa, Piñera», me dice un dirigente preocupado.

3

LA ESTRATEGIA ELECTORAL DETRÁS DEL FIN DEL CAE

Preocupación en el oficialismo. El lunes en la mañana trascendió que el Presidente Gabriel Boric realizaría una cadena nacional para anunciar el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y anunciar el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior).

En el oficialismo varios me comentaron lo poco conveniente que era hacer tan importante anuncio cuando la derecha sufría los embates de los casos Hermosilla, Universidad San Sebastián, la desaparición de la UDI y cuando, nuevamente, fracasaba en su festival de acusaciones constitucionales.

Todo lo contrario. En La Moneda se rieron con este análisis y hoy celebran lo que consideran un gol después de Marcela Cubillos y su sueldo de $17 millones en la Universidad San Sebastián. Me lo explicó una persona involucrada en el diseño del FES: «Nunca más va a haber un caso como el de Marcela Cubillos». Las universidades reaccionaron con prudencia ante tanto entusiasmo.

Seguirá el CAE. El FES es un nuevo ejemplo de política pública que es prioridad para la población, pero que tendrá una compleja tramitación en el Parlamento, que nunca le permitirá transformarse en ley. Las posibilidades de que avance este proyecto de ley son casi nulas. La primera reacción de la derecha ante lo anunciado fue hacer circular un video de 2018, en que el entonces Presidente Piñera anunció un «nuevo sistema de financiamiento sin participación de la banca y administrado por el Estado». La derecha es mayoría en ambas Cámaras y me explicaron que no se prestarían para que el Gobierno coseche las ganancias de tan relevante iniciativa.

La Moneda insistirá en su FES. El Ejecutivo pretende mover el proyecto en noviembre en el Congreso, después de las elecciones municipales. El argumento que utilizará La Moneda para convencer a la oposición para que colabore es, principalmente, que es más fácil tramitar este proyecto en un Gobierno de izquierda. La apuesta política del Ejecutivo es insistir en el FES todo el próximo año de elecciones presidenciales y parlamentarias, responsabilizando a la derecha de su postergación.

4

TRES PREGUNTAS A FRANCISCO COX

El afuerino que quiso ser fiscal. El abogado Francisco Cox compitió el año 2021 para encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Fue el único postulante externo a la Fiscalía y obtuvo dos votos, muy lejos de los 27 que consiguió la ganadora, Lorena Parra.

Abogado de la Universidad Diego Portales y masteren la Universidad de Columbia (EE.UU.), integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, entre otros casos de connotación internacional. En esta entrevista, Cox explica por qué repostularía a esta institución tan en entredicho estos días.

-Postulaste al Ministerio Público el año 2021. ¿Cómo describirías ese proceso de postulación?

-En ese proceso de postulación yo me apegué a las instancias establecidas. Es decir, sometí mis antecedentes y participé de la presentación al Pleno reunido de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Mi presentación se centró en la importancia de hacerse cargo del crimen organizado y que, con mi experiencia investigando en México, pensaba que podía contribuir con la manera en que se investiga la criminalidad organizada. Asimismo, consideraba que, por algunos rasgos de burocratización investigativa que se observan en el Ministerio Público, incorporar una mirada externa podría ser útil. El Pleno de ambas Cortes pensó distinto, solo obtuve dos votos.

-¿Decepcionado de la manera en que se resolvió tu postulación?

-No sé si decepcionado. Sería muy petulante decir que quedé decepcionado porque no obtuve los votos suficientes para integrar la terna. Pueden haber pensado que se requería alguien de adentro de la institución y no de afuera o simplemente que otros u otras candidatas eran mejores que yo. Sin embargo, sí me llamó la atención que una candidata obtuviera 27 y la otra 24, en tanto que la tercera persona en integrar la terna solo obtuvo 6 votos, siendo que es una excelente fiscal con mucha experiencia.

-¿Postularías de nuevo al Ministerio Público?

-Sí, pero en la misma forma en que lo hice la vez anterior. Es decir, remitiendo mis antecedentes y haciendo mi presentación al Pleno. La razón para volver a postular es que sigo creyendo que mi experiencia en México, Uganda y Venezuela puede ser útil para traer una mirada distinta a la forma de investigar delitos. Especialmente la criminalidad organizada. No sé si hay muchas personas en Chile que hayan investigado a un cartel mexicano, o investigado cadenas de mando para poder acreditar la participación en crímenes complejos. Me parece que esa experiencia puede ser una contribución a la experiencia que ya tiene la institución.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

La operación «take over» de Ángela Vivanco. Para los miembros del Poder Judicial, la revelación más grave de la audiencia de remoción de la ahora exministra Vivanco fue la difusión de una serie de chats donde queda en evidencia cómo la abogada operó con Luis Hermosilla, entre 2020 y 2022, para designar ministros que –según se deduce de la conversación– fueran del gusto del entonces titular del Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, y del expresidente Sebastián Piñera.

En la revelación de estos nuevos chats quedó claro que Vivanco tenía como objetivo primordial controlar la Tercera Sala que preside el ministro Sergio Muñoz y donde se resuelven temas económicos, sociales, ambientales, de libre competencia e industrias reguladas.

y donde se resuelven temas económicos, sociales, ambientales, de libre competencia e industrias reguladas. Carroza es el hombre. En una conversación del 1 de diciembre de 2020, Vivanco dejó en evidencia la operación para controlar esa Sala, pidiéndole a Hermosilla que despejara el camino para el nombramiento del ministro Mario Carroza. AV: Amigo, me dicen que (Haroldo)Brito anda desplegado en contra de Carroza. ¿Cómo es la cosa? Temo que se apaniquen en el ministerio (de Justicia). LH: Espero que no, SP (Sebastián Piñera)ya tomó una decisión. AV: Hay que apurar la cosa amigo, cada hora que pasa, más despliegue de Brito y los suyos.

En una conversación del 1 de diciembre de 2020, Vivanco dejó en evidencia la operación para controlar esa Sala, pidiéndole a Hermosilla que despejara el camino para el nombramiento del ministro Mario Carroza. La operación fue un éxito , porque el 22 de diciembre de 2020 el Senado confirmó el nombramiento de Carroza.

, porque el 22 de diciembre de 2020 el Senado confirmó el nombramiento de Carroza. « Take over» de la Tercera Sala . Luego, el 8 de febrero de 2021, tiene lugar otra operación aún más burda para controlar esa Sala: AV: Te comento que la María Teresa Letelier se quiere postular a la quina de Carlos Aránguiz (que falleció en enero de ese año y debía ser remplazado). Creo que es un muy buen nombre y creo tendría el apoyo de Carroza, como el mío también. ¿Te tinca? LH: Muchísimo, gran nombre. VV: Excelente, me muevo entonces. Ella estaría dispuesta a irse a mi sala (Tercera Sala) y con eso terminaríamos de hacer el take over de la Tercera Sala. Brito la odia porque compitió con la Lya (pareja de Haroldo Brito), así que hay que blindarla».

. Luego, el 8 de febrero de 2021, tiene lugar otra operación aún más burda para controlar esa Sala: Exito parcial. La operación logró el nombramiento de María Teresa Letelier, pero no que integrara la Tercera Sala como quería Vivanco.

Nuevo ministro de Educación. El anuncio del FES podría ser la última actividad relevante del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, si el Partido Comunista decide que lo quiere como candidato para las parlamentarias de 2025.

«Eso lo decide el partido», me explicó un dirigente del PC, que considera probable la salida de Cataldo, dada la buena evaluación de su trabajo como subsecretario de Educación, subsecretario de Desarrollo Regional y, luego, como ministro de Educación del actual Gobierno.

me explicó un dirigente del PC, que considera probable la salida de Cataldo, dada la buena evaluación de su trabajo como subsecretario de Educación, subsecretario de Desarrollo Regional y, luego, como ministro de Educación del actual Gobierno. Un gran punto a favor del actual titular del Mineduc es su cercanía con el presidente del PC, Lautaro Carmona, y la buena relación con la disidencia que criticó al timonel por su defensa irrestricta de Daniel Jadue, de Juan Andrés Lagos cuando salió de La Moneda y por la indefinición que tuvo respecto al fraude electoral en Venezuela.

Cataldo quiere Valparaíso.El ministro PC tiene especial interés en competir por Valparaíso, porque fue donde nació y luego estudió en la universidad. La otra posibilidad es el Distrito 9 (Recoleta, Independencia, Renca, Quilicura, Huechuraba, Quinta Normal, Conchalí y Cerro Navia) que deja vacante Karol Cariola. El partido tiene la palabra.

Diputado Labbé enfrenta al presidente interino de la UDI. Poco grata ha sido la presidencia interina de la Unión Demócrata Independiente que asumió hace dos meses el diputado Guillermo Ramírez.

En la vieja guardia del partido hubo mucha molestia con la decisión del nuevo timonel, de aparecer criticando a la candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, flanqueado por los líderes de RN, Rodrigo Galilea, y de Evópoli, Gloria Hutt, en el edificio del ex Congreso en Santiago.

con la decisión del nuevo timonel, de aparecer criticando a la candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, flanqueado por los líderes de RN, Rodrigo Galilea, y de Evópoli, Gloria Hutt, en el edificio del ex Congreso en Santiago. E sta semana la molestia fue a nivel de diputados y la protagonizó Cristián Labbé, que lo enfrentó para manifestarle su molestia por no haber informado a la bancada sobre la renuncia, hace dos semanas, del histórico dirigente del partido y «coronel», Andrés Chadwick.

y la protagonizó Cristián Labbé, que lo enfrentó para manifestarle su molestia por no haber informado a la bancada sobre la renuncia, hace dos semanas, del histórico dirigente del partido y «coronel», Andrés Chadwick. En la colectividad dicen que la decisión de Chadwick surgió de una conversación con Ramírez, donde el exministro le informó que comenzaría una agresiva defensa judicial y ambos coincidieron en que era mejor distanciarse de la UDI, porque eso podría traerle costos al partido.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 14 de octubre:

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago continúa la formalización de generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate.

Comisión AC ministro Matusde la Cámara recibe al abogado Luciano Fouillioux del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus Acuña.

Martes 15 de octubre:

Senado revisa la acusación constitucional contra Ángela Vivanco y el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Comisión de Educación de la Cámara inicia la tramitación del proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior (FEN).

Miércoles 16 de octubre:

Comisión de Minería y Energía de la Cámara continúa la discusión del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico.

Viernes 18 de octubre:

Cinco años del estallido social en Chile.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La detallada lista de remuneraciones de los funcionarios del Senado. Esta semana surgió la discusión sobre los sueldos de los funcionarios de la Cámara Alta. Algunos son sorprendentes, como el de una enfermera que tiene remuneración bruta de $6.338.341, un taquígrafo con remuneración bruta de $7.383.507, una periodista 3º de comunicaciones con $5.343.787 o un abogado secretario de comisiones con una remuneración bruta de $14.150.829. La lista de asignaciones especiales es larga.

8

RECOMENDACIÓN: ENTREVISTA A FREDRIC JAMESON

Un intelectual importante de la segunda mitad del siglo XX. El 22 de septiembre murió el crítico literario e intelectual marxista estadounidense Fredric Jameson.

Para los que les interesa su trabajo o quieren conocerlo, les recomiendo estaentrevista subtitulada al español que le realizó el filósofo Ramón del Castillo, en la Fundación Juan March de Madrid, el año 2015. Algunos de sus libros son de difícil lectura, pero en esta entrevista el personaje es muy claro y didáctico respecto a varios de sus postulados.

Jameson tiene una obra importante en teoría literaria, crítica cultural y fue muy relevante en la discusión entre modernidad y posmodernismo de finales del siglo XX.

Entre sus libros más conocidos están El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado(1991), Teoría de la posmodernidad (1996) y Una modernidad singular (2004).

FredricJameson fue profesor de literatura comparada y estudios románicos en la Universidad de Duke, donde dio clases hasta el día antes de su muerte, a los 90 años.

Y hasta aquí llega esta edición de +Política, los espero el próximo sábado.