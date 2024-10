Comisión revisora de AC contra Matus rechazó procedencia del libelo: informe se vota mañana

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, recomendó al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazar el libelo por 3 votos contra 2.

La instancia, compuesta por Roberto Arroyo (PSC), Miguel Ángel Calisto (Demócrata), Cristhian Moreira (UDI), Félix Bugueño (IND) y Leónidas Romero (IND), llegó a la resolución tras escuchar la defensa del supremo, a cargo del abogado Luciano Fouillioux.

En la comisión el defensor informó que no utilizarán el recurso de la cuestión previa, pasando de manera directa a discutir el fondo del texto en el hemiciclo. De esa manera le da “la posibilidad de de un ejercicio más reducido por economía política y procesal de este mismo Parlamento que está con mucho trabajo”, señaló.

En la defensa, Fouillioux señaló que el ministro Matus no mintió cuando dijo no recordar los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, ya que al buscarlos no los encontró.

“Y como no los encontró, pidió que se los buscara a alguien y se los entregaron, e inmediatamente el ministro Matus hace una aclaración sobre el acto (…) La explicación, a pesar de que para algunos parece irrisoria, y que les juro que no lo es, es que no estaban en su teléfono”, argumentó el defensor, quien además señaló que Matus “no ha estado en el ánimo de mentir”.

A la salida de la votación, el defensor se mostró conforme con los resultados: “claramente hemos logrado, creo yo, imponer un criterio de justicia material al ministro Matus. Se ha logrado darle coherencia a los informes de los expertos (…) y se ha creído en la tesis nuestra de que no se ha cometido un acto de notable abandono de deberes”.

De esta manera, mañana el Pleno de la Cámara Baja pasará a discutir el fondo de la acusación a las 10:00.