Funcionarios del Min. Público rechazan invitación a 25° aniversario por revelaciones del caso Audios

Los dirigentes de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) desistieron de participar en el 25° aniversario del ente, invitados por el fiscal nacional Ángel Valencia. Esto debido a los cuestionamientos que tocan a la Fiscalía por las aristas del caso Hermosilla.

La celebración, agendada para la tarde de este martes, fue rechazada por los miembros a través de un comunicado en el que, si bien valoraron que el evento contará con reconocimientos a funcionarios y fiscales del ente persecutor, no se justifica debido a los “graves cuestionamientos del mundo civil y político a las altas autoridades de la institución respecto a la transparencia con que ejecutan su trabajo“.

“Como representantes de los trabajadores/as creemos que las confianzas en las instituciones y en quienes las dirigen es esencial para la existencia de una sana democracia, por lo que la aparición de irregularidades de cualquier tipo pone en riesgo no solo la imagen de la Fiscalía, sino también el acceso a la justicia para los ciudadanos”, se agrega en el texto”, señala el comunicado.

La presidenta de la agrupación gremial, Paulina Ruiz, especificó que los cuestionamientos provienen de las revelaciones de la mensajería entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra. Este último investigado por cohecho y revelación de secreto en una de las aristas del caso Hermosilla.

“El 99% del Ministerio Público no tiene el pensamiento del fiscal Guerra. La forma en que él se refiere a las personas. A nosotros no nos representa esa forma de referirse a los humanos, especialmente a las mujeres y las personas gay. No corresponde”, señaló Ruiz en conversación con La Tercera.