Por dos votos Jean Pierre Matus sortea Acusación Constitucional: oposición rechazó libelo en bloque

Tras dos horas de discusión en el hemiciclo y con 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones ―las abstenciones se suman a los votos en contra en este caso―, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus. Toda la oposición finalmente rechazó el libelo, es decir, los diputados de Renovación Nacional, UDI, Evópoli, el Partido Republicano y Demócratas.

⭕️ Con 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones, la Cámara rechaza la procedencia de la #acusaciónconstitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Por lo tanto, esta no prosigue su tramitación. pic.twitter.com/xX45G5Kw6v — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 15, 2024

El libelo, presentado en septiembre por el oficialismo y la Democracia Cristiana junto a la que también acusó a la ministra Ángela Vivanco, apuntaba al ministro por mentir respecto a su relación con el abogado Luis Hermosilla, además de la omisión de su nombre como el del exministro del Interior Andrés Chawick como inhabilidades.

“Desde un principio dije que veríamos la acusación en su mérito, lo que significaba que la acusación tenía que demostrar que estaba justificada su avance sobre el ministro Matus. Creo que la defensa hizo un gran trabajo desvirtuando las acusaciones que fueron elevadas en contra del ministro: lo de la mentira quedó meridianamente clarificado. El ministro había reconocido contacto con Hermosilla en el artículo de Ciper. Había que tener un cierto grado de mala voluntad para querer imputarle este punto“, señaló a la salida de la votación el diputado Johannes Kaiser

Parecer similar al que sostuvo su par de RN, Camila Flores: “no existía la fuerza jurídica suficiente para perseverar en una acusación constitucional que, en un origen. Estaba mal planteada y no tenía fundamente. Como Cámara de Diputados no nos podemos seguir desprestigiando al votar a favor acusaciones por revanchismo y sin tener antecedentes jurídicos suficientes”.

Quien fue crítico del resultado de la votación fue uno de los impulsores del libelo acusatorio, Eric Aedo (DC), quien enjuició al hemiciclo: “la Cámara hoy acaba de dar una señal, sólo faltaron dos votos para aprobar esa acusación constitucional”.

“Hay gente del oficialismo que se descolgó, que se abstuvo y la señal que se ha dado es que la probidad no le importa a esta Cámara, lo quiero decir con toda claridad”, señaló a Radio Biobío a la salida de la votación, junto con señalar que “aquí lo que tenía que imperar era que por las mismas razones que (Sergio) Muñoz se fue, y que fue acusado que es por faltas a la probidad, ocurriera lo mismo con Jean Pierre Matus”.

“El lobby de Hermosilla se impuso, gente del oficialismo y la propia derecha que había comprometido sus votos finalmente cambio, algunos absteniéndose. Lamento que por dos votos un juez que creo no está en condiciones de seguir en la Corte Suprema siga”, cerró.

En su defensa el ministro Matus, quien estuvo presente durante toda la mañana en la Cámara Baja, negó una amistad íntima con Hermosilla.

“La íntima amistad, según la ley, no es decirle a alguien con cortesía, como se dice a toda persona que uno más o menos ha visto alguna vez y conoce, no es decirle a una persona, mire, ‘hola amigo’, un vocativo. Íntima amistad es tener relaciones de estrecha familiaridad. Yo no conozco la casa del señor Hermosilla, él no conoce mi casa, no conocemos a nuestras esposas, a sus hijas, no tenemos estrecha familiaridad, no existe esa causal de inhabilidad“, declaró frente al hemiciclo.