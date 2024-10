Declaran culpable a único imputado del homicidio de Francisca Sandoval: Fiscalía pide 25 años

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Naranjo por la muerte de la periodista de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, quien falleció el 1° de mayo de 2022 por un impacto de bala mientras cubría la marcha del día del trabajador en Barrio Meiggs.

El tribunal estableció en fallo unánime a Naranjo, alias “el Pestaña” como culpable de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.

“El tribunal adquirió convicción, más allá de toda duda razonable, de que fue el acusado a quien le cupo participación culpable en el hecho descrito en la acusación. Ello, en base a la múltiple evidencia que la fiscalía incorporó, y que permitió posicionar al acusado en el lugar de ocurrencia del hecho, en el momento mismo de la perpetración del disparo que finalmente ocasionó la muerte de Francisca”, indicó el fallo del TOP que fue leído hoy a las 13:45.

El Ministerio Público, representado por la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte Marcela Adasme, solicita una condena de 25 años de prisión, en donde 15 son por la muerte de Sandoval, 5 por porte ilegal de arma y otros 5 por los disparos injustificados. Por su parte, la familia de la periodista pidió cadena perpetua para el hombre.

Naranjo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, antes de la fecha ya había sido condenado: en 2006 por tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego en Puerto Montt. En 2011 nuevamente fue condenado por porte ilegal de arma de fuego, además de consumo de drogas en la vía pública. En 2013 el hombre fue juzgado por vender marihuana, instancia en la que además se le incautaron tres millones de pesos, por lo que cumplió seis años de cárcel en la ex Penitenciaría de Santiago.

Naranjo, único imputado del homicidio, pidió disculpas a la familia de la periodista al cierre del juicio durante la jornada de ayer, no obstante ni aceptó ni negó su responsabilidad en los hechos. “Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar“, sostuvo.

La lectura de sentencia se hará el próximo lunes 28 de octubre a las 13:30.