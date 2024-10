Decretan arraigo nacional y firma quincenal para generales (r) Yáñez, Rozas y Olate

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate.

Los tres exuniformados fueron formalizados por el delito de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio” en el marco del estallido social de 2019.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que el tribunal consideró que los imputados no cumplieron con sus deberes al no detener las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. “Y estando habilitados para ello y en conocimiento de los apremios ilegítimos, que constituyen violaciones a los derechos humanos, no desplegaron la conducta suficiente para terminarlos o hacerlos cesar”, señaló también el persecutor.

Sin embargo el juez Cristián Sánchez descartó la solicitud de prisión preventiva presentada por los querellantes, puesto que no existían elementos suficientes que indicaran un peligro procesal o la necesidad de tal medida.

Además destacó la actitud de cooperación que adoptaron los imputados, algo que fue mencionado por el Ministerio Público durante la solicitud de medidas cautelares.

De la misma manera, el magistrado decretó 120 como plazo de la investigación, no obstante se pueda extender.