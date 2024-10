Renuncia Manuel Monsalve en medio de escándalo por denuncia de abuso sexual y violación

Con voz temblorosa, desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció su renuncia al cargo, confirmando que ya presentó su decisión al Presidente Gabriel Boric. La dimisión ocurre en el marco de una denuncia por abuso sexual y violación presentada en su contra, cuyos detalles —aseguró Monsalve—aún desconoce.

La Fiscalía Centro Norte investiga al subsecretario, luego de que una colaboradora de la cartera encargada de la Seguridad Pública presentara una denuncia por hechos que se remontan al 22 de septiembre de este año.

“Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto”, partió señalando Monsalve. En primer lugar, dijo, “quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República”. Aseguró que su decisión busca “garantizar el normal funcionamiento del Gobierno” y que es incompatible mantener su cargo mientras se desarrolla la investigación. Además, recalcó la necesidad de “garantizar la autonomía de las instituciones” como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, con las que tiene una relación directa y cotidiana en su rol de subsecretario.

Monsalve subrayó que no tiene conocimiento detallado de la denuncia en su contra, pero reiteró su convicción de que no ha incurrido en ninguna conducta delictiva. “Reafirmo que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”, afirmó.

Finalmente, expresó que se dedicará a defender su inocencia, considerando el impacto personal y familiar que la denuncia tiene. “A partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior”, concluyó.

La renuncia de Monsalve abre una nueva incertidumbre en el Gobierno, a la espera de más información sobre el caso y el nombramiento de un sucesor en el Ministerio del Interior.

Según consignó La Tercera, la investigación contra Monsalve es por el delito de violación y abuso sexual, y los hechos se remontarían a una salida que habrían tenido ambos a un restaurant peruano donde habrían “bebido profusamente”. Al día siguiente, la víctima dice haberse despertado en un hotel con señales de una agresión sexual. El fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz, confirmó que se inició una investigación, de la que él está a cargo, y adelantó que ya se han hecho algunas diligencias.