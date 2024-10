Explicaciones del Presidente Boric no logran sacar la crisis de La Moneda por renuncia de Monsalve

“¿Qué pasa? No, no es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder?”. Con estas palabras, el Presidente Gabriel Boric emplazó a sus asesores durante un punto de prensa que estaba destinado a la política de cuidados para personas mayores, desde Lampa. Sin embargo, el foco de la conferencia se mantuvo durante más de 50 minutos en la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a raíz de una denuncia por abuso sexual.

El Mandatario reiteró varias veces que primero respondería todas las preguntas de la prensa sobre el caso de Manuel Monsalve, pidiendo disculpas a los vecinos de Lampa. La mayoría de los periodistas apuntaron a la cronología de los hechos, ya que en La Moneda se enteraron el martes de la denuncia y la salida del exsubsecretario se concretó el jueves. La serie de preguntas incluso llevó al Presidente Boric a revisar la hora de los mensajes intercambiados con Monsalve en su celular para intentar aclarar la situación.

Fueron 48 horas de silencio que fueron explicadas ayer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, aunque dichas explicaciones no resultaron suficientes para la oposición, que solicitó un sumario a la Contraloría para establecer responsabilidades. Desde RN y la UDI cuestionaron que Tohá y Monsalve estuvieron el miércoles en la discusión presupuestaria de la cartera ante el Congreso, cuando la ministra ya conocía la denuncia.

“Quiero ser muy claro con ustedes. Aquí nadie puede esconder nada y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios del Gobierno. Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante, y el Gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento”, comenzó diciendo este viernes el Presidente Boric.

Su primera respuesta fue clara, respecto a la denuncia en sí: “Yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. Como lo ha señalado la ministra Tohá, supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde“. Esto está en línea con la declaración de ayer de la titular del Interior, quien contó que ese mismo día procedió a comunicarle la situación, lo que derivó en una reunión con el subsecretario Monsalve esa misma noche.

“Monsalve llega en la noche a La Moneda. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia”, relató el Presidente, y agregó que “como la ministra Tohá me había informado que la denuncia existía, instruí inmediatamente que se recabaran todos los antecedentes para poder tomar las decisiones correspondientes”.

No obstante, tras una nueva pregunta sobre el tema, el Mandatario reveló que el exsubsecretario le contó que había revisado las cámaras de seguridad del hotel “para saber qué es lo que había pasado”. Boric recalcó que “esa es toda la información que tengo“, descartando tener conocimiento sobre adulteración de pruebas o sobre la presencia de los escoltas de Monsalve.

Según consignó La Tercera este viernes, ante esta revisión de cámaras, la Fiscalía investigará a Monsalve también por obstrucción a la investigación y además una eventual infracción a la Ley de Inteligencia.

A renglón seguido, el Presidente Boric dijo que también tiene entendido que la PDI realizó un peritaje en el restaurante al que asistieron Monsalve y la denunciante, también en el hotel, en la pieza del hotel, y que hay testigos en todas las líneas.

“Desconozco cuando, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema, más que se lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre si hubo manipulación de pruebas sobre si hubo, o sea, no tengo ninguna ninguna información ninguna información”, remarcó.

Además, la noche del martes, Monsalve entregó su celular a la PDI y se dispuso a colaborar con la indagatoria, según explicó el Mandatario.

Los mensajes entre Boric y Monsalve y el tenso momento con asesora

Sacando su celular del bolsillo, el Presidente reveló su comunicación con el exseubsecretario. Según reiteró, la ministra Tohá le informó sobre la acción legal a las 16:30 horas. En ese instante, Boric contactó directamente Monsalve para conocer su ubicación. A las 16:27 horas, Boric escribió: “¿Vuelves a La Moneda?”. Monsalve no respondió, y ante la incertidumbre, el Presidente volvió a insistir a las 17:53 horas: “Recuérdame a qué hora llegas”. Monsalve finalmente arribó a La Moneda después de las 19:00 horas, según indicó el Jefe de Estado, aunque comentó que podría haber sido más tarde, ya que “estaba oscuro”.

Un momento tenso surgió cuando, tras una nueva pregunta periodística sobre el tema, el Presidente Boric se dirigió a su equipo de asesores con un tono severo: “A ver, dame un segundo, espera. ¿Qué pasa? No, no es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder”, expresó con molestia.



“Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto”

Ante los reiterativos cuestionamientos de la prensa, Gabriel Boric declaró: “No soy detective, yo no soy detective, y la verdad no se me ocurren todas las preguntas que a un detective se le podrían ocurrir en un caso que, se imaginarán, también me conmocionó“.

Para el Presidente, el carácter de la denuncia es gravísimo “y nos pareció que había incompatibilidad y yo tomé la decisión política de que no podía continuar en ese cargo”.

En cuanto a la celeridad con la que actuó el Gobierno, pese a las cuestionadas 48 horas de silencio, Boric fue enfático: “Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto”.

“Yo sé que siempre van a haber cuestionamientos, insisto, quizás hay cosas que se pueden hacer mejor y en esto quizás sea bueno que discutamos respecto de protocolos sobre estas acusaciones. Nosotros establecimos, habíamos establecido un criterio (el criterio Tohá) respecto al tema de la formalización. Y, por el carácter de la denuncia de lo que conocimos el día miércoles, decidimos que era incompatible a la continuidad de Manuel Monsalve” concluyó.

Oposición exige que Boric declare como testigo tras revelaciones sobre revisión de cámaras por Monsalve

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó duramente al Presidente Gabriel Boric luego de que este revelara que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le notificó que había revisado las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió la supuesta agresión sexual.

“El Presidente acaba de confirmar que el martes en la noche el exsubsecretario Monsalve lo notificó de que había revisado las cámaras de seguridad del hotel, lo que podría configurar, por cierto, una obstrucción grave a la justicia. A partir de eso, el mismo Presidente podría estar cometiendo un delito por no haber denunciado como corresponde al subsecretario. Encontramos que estos hechos son gravísimos y requieren ser investigados”, afirmó Squella en su cuenta de X.

Por su parte, los diputados de la UDI fueron más allá, solicitando formalmente que la Fiscalía cite a Boric como testigo. El jefe de bancada, Gustavo Benavente, junto a los subjefes Henry Leal y Marco Antonio Sulantay, manifestaron: “Si efectivamente el exsubsecretario Monsalve le reconoció al Presidente Boric que personalmente había revisado las cámaras del hotel donde supuestamente estuvo con la denunciante, lo que correspondía entonces es que el Mandatario presentara estos antecedentes ante la Fiscalía, tal como se le exige a cualquier funcionario público, que tiene el deber de denunciar un delito”.

Añadieron que lo declarado por Boric es de “la mayor gravedad”, señalando que Monsalve habría revisado pruebas importantes para la investigación sin que el Presidente actuara al respecto. “A partir de la información que entregó el Mandatario, es fundamental que la Fiscalía lo cite a declarar en calidad de testigo”, señalaron los legisladores, y subrayaron que a medida que se conocen más detalles, parece que “las autoridades de Gobierno e, incluso, el Presidente Boric, tienen mucha más información de la que hasta ahora se ha revelado”.

La situación ha generado tensión en el Congreso y en la opinión pública, ya que estas revelaciones podrían derivar en nuevas investigaciones y acciones judiciales en torno a los hechos y a la actuación de las autoridades.