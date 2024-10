Abogada de denunciante de Monsalve acusa que su representada fue objeto de “amenazas veladas”

María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve, señaló que su representada fue objeto de amenazas veladas respecto de la denuncia. Esto luego de las revelaciones que hizo el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el día de ayer durante la audiencia de cautela de garantías de Monsalve, solicitada por su defensa para conocer más información del caso.

En la instancia el persecutor señaló que, desde el inicio de los sucesos en la noche del 22 de septiembre, “el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias“. Dichas diligencias refieren a la revisión de las cámaras de seguridad del restaurante al que Monsalve asistió con la denunciante, y que solicitó a la PDI.

“El imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones ―y lo sabemos por la declaración de una funcionaria de la Policía de Investigaciones― que él le pidió que se acercaran a la víctima“, señaló el fiscal.

En conversación con Radio Duna, María Elena Santibáñez reconoció sorprenderse con la información desclasificada por Armendáriz.

“La víctima tampoco tuvo noticias de esas personas, que no se identificaron como tal. Entonces estaba muy afectada por esta noticia”, relató la abogada, junto con señalar que su representada “se quedó helada y lo único que me dijo fue ‘creo saber de qué se trata, creo saber quienes son‘. Al parecer había tenido una situación con personas desconocidas. No me reveló el tenor de la conversación”.

En esa línea la denunciante le señaló a su abogada “haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia“, aunque sin especificarle de quién.

Con respecto al avance del caso en sí, Santibañez expresó confianza en la labor de Armendáriz, sobre quien destacó que “hasta el momento su trabajo ha sido impecable”, no obstante todavía queden diligencias restantes para la formalización.

Cabe destacar que el juez Ponciano Sallés, a cargo de la audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó la solicitud de levantar el secreto de la investigación presentada por la defensa de Monsalve, que posteriormente pidió reducir el plazo del secreto de 40 días a 20. Solicitud que también fue rechazada.