Desbaratan banda multinacional especializada en asaltar “casinos” regentados por chinos

Un total de seis personas, todas de distintas nacionalidades, fueron detenidas en Santiago en medio de un operativo encabezado por el fiscal Francisco Soto, jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Maule, junto a personal de la Policía de Investigaciones. Las diligencias comenzaron a raíz del asalto que sufrió el 23 de febrero una “sala de juegos” regentada por ciudadanos chinos en la comuna de Parral, Región del Maule.

Se trata de un grupo comandado por una mujer chilena, identificada como Michelle Alexandra Aravena Muñoz, quien actuaba junto a un grupo de sujetos de distintas nacionalidades. Entre ellos, había un venezolano, un colombiano, un ecuatoriano y dos peruanos.

Luego de Parral, en pocos meses, los sujetos asaltaron otros nueve “casinos” del mismo tipo, todos propiedad de ciudadanos chinos, en distintas comunas del Maule: San Javier, Constitución, Longaví, Linares y Parral. También cometieron un asalto del mismo tipo en Lautaro (Región de La Araucanía) y el último atraco afectó a un casino regentado por chinos, ubicado en Coelemu, Región del Ñuble, el 30 de septiembre pasado.

Al respecto, el fiscal Soto precisó que los imputados “concurrían en vehículos, luego de efectuar un estudio de las posibles víctimas y blancos y actuaban con una planificación previa”, que consistía en que primero ingresaban las mujeres del grupo al recinto que iban a asaltar, generalmente pidiendo utilizar el baño, para efectuar una revisión del lugar. Luego de informar a los sujetos sobre las medidas de seguridad, estos entraban con gran violencia y allí “procedían a intimidar con armas de fuego, a maniatar a las personas que se encontraban al interior del local, a robar la recaudación de los locales y posteriormente también a reventar las máquinas de juego, sacando toda la recaudación al interior de estos locales comerciales”.

Según determinó la indagatoria, la banda tenía domicilio en varias comunas de la Región Metropolitana, como Recoleta, Independencia y Colina, en las cuales la PDI detuvo a los imputados, además de otras cinco personas que fueron arrestadas por delitos como microtráfico de drogas.

Los seis imputados por los asaltos fueron formalizados ayer ante el Juzgado de Garantía de Parral, acusados –de momento– de 10 robos con violencia e intimidación. Todos quedaron en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

La conexión peruana

Sin embargo, esos no son los únicos delitos que se indagan al respecto, pues se sospecha de la participación del grupo en al menos 20 asaltos acaecidos en contra de locales de juego ubicados entre Arica y Puerto Montt, todos manejados por ciudadanos de nacionalidad china.

La chilena es pareja de un peruano que, según información de inteligencia, es parte de la organización criminal transnacional “Los Pulpos”. De hecho, además de los 20 asaltos adicionales que se indagan, también se investiga la participación de varios miembros del grupo en uno de los más sonados delitos cometidos por “Los Pulpos”: el violento asalto que sufrió el 27 de septiembre pasado un comerciante chino que se movilizaba en un BMW blindado por el barrio Meiggs, en Santiago, móvil cuyo paso fue bloqueado por al menos ocho vehículos, de los cuales descendió una numerosa cantidad de sujetos provistos de armas de fuego y martillos, para romper las ventanas del automóvil. Finalmente lograron abrir una de las puertas del BMW y robar desde su interior 100 millones de pesos en efectivo.

Días más tarde, el OS-9 de Carabineros logró la detención de seis implicados en los hechos, cinco de los cuales quedaron en prisión preventiva, pero aún falta por arrestar a otros implicados, que se cree pueden estar a su vez relacionados con los detenidos por la PDI del Maule en Santiago.

Del mismo modo, así como se indaga la posible relación de esta banda con “Los Pulpos”, también se cree que en ella puede haber elementos descolgados de otras organizaciones criminales transnacionales, especialmente de alguna de las facciones del Tren de Aragua.

La fragmentación

Al respecto, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro Un virus entre sombras, explica que resulta muy grave la existencia de un grupo criminal especializado en robar a ciudadanos chinos que mantienen casinos que, en general, son de dudosa legalidad, recordando el operativo efectuado recientemente en Concepción, donde fueron encarcelados los dueños de varios recintos de este tipo (todos chilenos, en ese caso), acusados de una serie de delitos, entre ellos, lavado de activos.

Al respecto, señaló que dado que hay un margen importante de clandestinidad en la operación de estos casinos, es muy probable que exista también una cifra negra de asaltos de este tipo que no se han denunciado, pero –además– “la no denuncia de este tipo de hechos puede indicar que la actividad más importante puede que no sea el juego en sí mismo, sino otras actividades criminales derivadas o anexas al mismo”.

En el mismo sentido, detalló que junto con lo anterior, hay que tener en cuenta que, si efectivamente hay algún grupo criminal chino operando en alguno de esos casinos, lo más probable es que en algún momento cobre venganza. Independientemente de eso, Zeballos apunta a que “sin olvidar la condición de víctimas de estos robos, necesariamente tiene que llamarnos la atención como país el por qué hay tanta actividad de juego que está al filo de la legalidad por parte de ciudadanos chinos”.

Respecto del otro aspecto que dejó al desnudo la investigación de la Fiscalía de Talca junto con la PDI, que es la creación de un grupo criminal formado por chilenos e integrantes de organizaciones delincuenciales extranjeras, indicó que una de las características de la criminalidad latinoamericana es que se fragmenta con mucha facilidad, especialmente porque, ante la competencia por mercados ilícitos (como son el robo o la extorsión a ciudadanos chinos, como sucedió con el caso de “Los pulpos verdes”, en Estación Central), “lo que garantiza tomar ese mercado es la capacidad de fuego y de asociatividad para lograrlo”. Es decir, periodos de mucha violencia, en los cuales es muy probable que se fragmenten grupos ya establecidos y que algunos elementos que se desgajan de estos se vinculen con otros que están en la misma situación, uniendo fuerzas para entrar a competir en esos mercados delictivos.