Caso Hermosilla y explosión en el INBA marcan votaciones de Hassler y Desbordes en Santiago

Una de los resultados más esperados para estos comicios son los que corresponden a la comuna de Santiago. La actual alcaldesa en el cargo, Irací Hassler (PC), busca romper con la tendencia a la alternancia en la comuna desde 2008, y que no sabe de reelecciones desde hace 28 años cuando Jaime Ravinet ganó las elecciones de 1996.

Su principal piedra de tope es el exministro de Defensa y también candidato por el sillón edilicio, Mario Desbordes (RN), quien acudió pasadas las 10:00 a su mesa de votación en el Centro Cultural Estación Mapocho. En la ocasión Desbordes evitó adelantarse a los resultados no obstante se mostró confiado: “las encuestas dicen que gano, pero nunca hay que confiarse. No sabemos cuanta gente va a votar, así que depende de eso y otros factores”.

“Mañana vamos a contar los votos con tranquilidad y esperando que este proceso se lleve con la cultura cívica que caracteriza a nuestro país”, agregó en el local.

Consultado sobre el accidente con bombas molotov y que dejó a más de 30 estudiantes con quemaduras de distinta gravedad en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), Desbordes apuntó sus críticas a su principal contrincante.

“Es evidente que le complica el caso. Ella misma señaló como alcaldesa y concejala que esperaba que no se aprobara Aula Segura; luego dijo que no podía evitar que se aprobara, pero que no la iba a aplicar. Bueno, es hora de que respondan del clima que hay en los establecimientos educacionales de Santiago”, fustigó el exministro de Defensa, quien además agregó su lamento por los niveles de matrículas en los colegios de la comuna.

En línea con la contingencia, Desbordes también señaló que no cree que los casos de connotación pública (como el caso Hermosilla o el mismo caso Monsalve) impacten en los resultados de las votaciones. “La gente vota por personas que siente que le van a solucionar los problemas del día a día, en seguridad, limpieza, orden, etcétera. Así que no tengo muy claro que impacte”.

Por su parte, la actual alcaldesa llegó a la Escuela Benjamín Vicuña Mackenna para ejercer su voto aproximadamente una hora después que su principal contrincante.

Respecto a la situación acaecida en el INBA, calificó la situación como “dolorosa” para el país. Sin embargo, también acusó aprovechamiento político del suceso: “si alguien intentara sacar provecho de aquello estaría muy equivocado“.

Respecto del caso Monsalve, la alcaldesa de Santiago señaló que hay muchos elementos graves . “Tiene que investigarse en la justicia y sancionarse. Pero además de eso hay elementos gravísimos del abuso de poder, y se ha dado a conocer por distintas autorías, especialmente la abogada de la denunciante (…) Hay un aprovechamiento del exsubsecretario Monsalve“.

Al cierre de sus palabras, la candidata a la reelección aprovechó para lanzar sus dardos en contra de Mario Desbordes.

“Tanto este caso, como los distintos que mencionan, como el caso Hermosilla que ha conmocionado a nuestro país, son gravísimos hechos de corrupción. Incluso con el involucramiento del otro candidato a la comuna de Santiago. Me parece gravísimo y necesitamos que en nuestro país haya justicia”, sentenció Hassler.