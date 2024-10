“Los cambiaría a todos”: Matthei sufraga y apunta sus dardos hacia el Gobierno

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegó a sufragar esta mañana a su local de votación en la comuna, ocasión en la que aprovechó de dar un punto de prensa en la que se refirió a la contingencia y las propias elecciones.

“Lo que quiero señalar es que los chilenos son gente muy sensata y que entiende lo que se requiere. Espero que, producto de todo lo que estamos viviendo, elijamos a personas que sean confiables: personas serias y que sepan hacer su trabajo“, analizó la jefa comunal, argumentando problemas económicos, de seguridad y acceso a la vivienda.

“Lo único que les pido a todos los chilenos y chilenas: voten por gente seria, por gente que sabe hacer el trabajo. Porque hay mucho que hacer por este maravilloso país”, agregó.

Consultada sobre su parecer del caso Monsalve, la edil de Providencia admitió que le apena la situación, junto con reiterar su apoyo a fiscalía y la labor del fiscal a cargo, Xavier Armendáriz.

“Lo que los chilenos están pidiendo es que la Fiscalía haga su trabajo sin presiones, en forma rápida y limpia (…) Es súper importante que se vaya al fondo de este y todos los otros escándalos que hemos tenido”, señaló.

En la misma línea, y sobre un próximo cambio de gabinete que se prepara en La Moneda a raíz del manejo de la crisis, Matthei recordó que la prerrogativa es exclusiva del Presidente, junto con admitir que le alegró “que Guillermo Ramírez haya señalado de que no estamos por remover a presidentes democráticamente electos”.

Sin embargo, consultada sobre si ella cambiaría al equipo de ministros del Presidente Gabriel Boric, respondió lacónica y tajante: “a todos“.

“No tengo duda de que va a remover el tablero: no hay nadie que no esté metido en estas cosas que no esté indignado. Cómo van a reaccionar los chilenos, no lo sé, pero que va a mover el tablero lo va a mover: pueden ser más votos blancos, más votos nulos. (…) Pero los chilenos están sintiendo mucha rabia, y tienen toda la razón de tener esos sentimientos”, señaló la jefa comunal respecto al impacto de la seguidilla de casos de impacto público que se han revelado durante los últimos meses, incluido el de Marcela Cubillos y su sueldo millonario en la Universidad San Sebastián.