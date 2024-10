“Defender la libertad vale la pena”: Cubillos Sigall sufraga y vuelve a defender su sueldo en la USS

Marcela Cubillos Sigall, candidata a la alcaldía de Las Condes, se refirió a las críticas sobre su millonario sueldo en la Universidad San Sebastián (USS) y al impacto del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras emitir su voto en el Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo, en Las Condes.

Acompañada por su esposo, Andrés Allamand, la exministra de Educación sostuvo un punto de prensa donde abordó ambos temas. En relación a la polémica por su remuneración de $17 millones en la USS, Cubillos expresó que está “muy tranquila por el apoyo y respaldo” que ha sentido durante los meses de campaña.

“Yo creo que hoy día lo que hablan son los votos, no las encuestas, lo deciden hoy día todos los vecinos, no los candidatos. Y bueno, yo creo que siempre defender la libertad vale la pena”, apuntó la candidata al sillón edilicio, asegurando que independiente de su caso en particular, “para mí la libertad, y defender la libertad, tiene sentido siempre”.

En esa línea, Cubillos Sigall mantuvo las defensas que arguyó tras conocerse la información: “yo expresé lo que pensaba, mis convicciones. Creo que uno tiene que ser honesta con lo que uno cree. Habrá gente que estará de acuerdo y otros que no, pero por lo menos mi actuar en política ha sido siempre defendiendo mis convicciones”.

Por otro lado, Cubillos se mostró crítica sobre el manejo del caso Monsalve por parte del Gobierno, quien renunció el pasado jueves 17 de octubre luego de que se diera a conocer la denuncia por violación en su contra, y que fue interpuesta por su subalterna en el departamento ministerial. La candidata calificó la situación como “gravísima” y acusó al Ejecutivo de ponerse del lado del denunciado y no de la víctima.

“Lo dejan en su cargo hasta que la prensa lo publica. Más aún, el propio Presidente y la ministra del Interior nos comunican que sí sabían que usaban a la PDI en su beneficio personal”, señaló la exministra de Educación, quien calificó la situación como diga de “prácticas realmente chavistas“.

“Yo me imagino y tengo claro que el gobierno sabe del daño que esto le produce y por algo lo estaban tratando de ocultar, tapar, que no se supiera quizás antes de las elecciones, pero hemos conocido un caso gravísimo que yo creo que no hay un precedente en un hecho así dentro de un Gobierno desde el retorno a la democracia“, concluyó.