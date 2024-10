Magdalena Vergara tras resultados en Las Condes: “Tenemos que exigir los más altos estándares”

Hasta hace poco más de un mes las elecciones en Las Condes parecían relativamente seguras para la exministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, quien se perfilaba como la próxima en ocupar el sillón municipal. Eso hasta la revelación de su millonario sueldo como docente en la Universidad San Sebastián.

A la información destapada por El Mostrador, que le valió críticas desde el oficialismo y sospechas desde su propio sector, le siguió una defensa férrea de la cifra por parte de la propia involucrada. Desde la gestión del Presidente Gabriel Boric hasta las aristas del caso Convenios que llegan a La Moneda e incluso acusaciones de octubrismo contra quienes la cuestionarion, fueron algunos de los argumentos que presentó como contraofensiva para mantenerse en carrera.

Y si bien la otrora militante de la UDI tuvo un buen desempeño en las elecciones no le bastó para detener el sangrado de votos que terminaron dándole la victoria a su principal contendiente, Catalina San Martín: su 39,9% de preferencias terminaron con las aspiraciones edilicias de Cubillos.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la directora de estudios de Idea País, Magdalena Vergara, quien se mostró crítica del manejo de la situación por parte de Cubillos.

“Me parece lamentable la respuesta que ella da: quiso hacer parte de la bandera de la libertad el sueldo que ella tenía, que claramente era algo muy ajeno de una ciudadanía que en esos momentos había vivido asaltos, el ataque al CESFAM que ocurrió en Puente Alto, la muerte de unos adolescentes”, recordó Vergara.

Asimismo, destacó que la comprensión ciudadana del concepto de libertad “no es poder hacer cualquier cosa sino, especialmente, hacerlas con prudencia, con ciertos criterios, y creo que es eso lo que hoy día se le critica”.

En esa misma línea reconoció en el trabajo de San Martín una ventana de renovación política. “Creo que es una oportunidad para que efectivamente podamos ir renovando ciertos rostros dentro de la derecha para que puedan surgir, en el fondo, de una forma distinta de hacer política. Es bastante positivo -y más que nada quizás es admirable- el coraje que tuvo Catalina San Martín de seguir adelante con esto”.

Alineado con lo anterior, “si uno lo mira en términos amplios, es algo positivo: nosotros le tenemos que exigir a los políticos los más altos estándares. Y eso, creo yo, con el voto obligatorio se va haciendo más exigente. La ciudadanía en general no está dispuesta a ceder en ciertos ámbitos”.

Pero más allá de la situación específica en Las Condes, la analista vio en los resultados generales una posición de ventaja por parte de Chile Vamos, mientras que por el lado del oficialismo existiría un voto castigo en contra del Gobierno.

“Es un voto de reproche, de mostrar que no se quiere a un Gobierno que no demostró una capacidad de gestión (…) Y que por otro lado ha intentado llevar una agenda que era la de su propio programa, es cierto, pero que se ha ideologizado y que no ha sido capaz de reponerse respecto de eso”.

Ese reproche se expresaría en la pérdida de comunas emblemáticas como Santiago, Ñuñoa, Independencia y Peñalolén, no obstante en diferencia de votos exista una superioridad por parte de la izquierda.

“Cuando uno mira en términos de alcaldía, (los resultados) son los peores que podemos ver en varios años para la izquierda y centro-izquierda. Claramente uno ve que aquí hay un voto de castigo hacia quienes están gobernando”.