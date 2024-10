Tomás Vodanovic descarta sumarse a la carrera presidencial pese a holgado resultado

El reelecto alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, descartó sumarse a la carrera presidencial del próximo año pese alos resultados en las elecciones municipales del fin de semana.

El representante del Frente Amplio logró una victoria absoluta en los comicios, logrando 227.693 votos que corresponden al 70% de la comuna. De esa manera se impuso a su principal competidor, Enrique Bassaletti del Partido Republicano, quien lo siguió en segundo lugar pero con sólo 56.157 votos (17,27%).

En conversación CNN Chile, en la que abordó las razones de su victoria, su gestión como líder comunal y la pérdida del oficialismo de municipios importantes, también comentó su posición como presidenciable de las fuerzas de izquierda, idea ya instalada previo al fin de semana pero reforzada a la luz de los resultados.

“Sería un síntoma de inmadurez política tremendo pensar que hoy día yo podría enfrentar una elección presidencial“, señaló Vodanovic, quien subrayó una falta de experiencia política de su parte. “Yo soy más de la idea de fortalecer liderazgos políticos reales, que de inventar liderazgos en base a la popularidad”, agregó.

Y si bien Vodanovic no descartó la posibilidad de postularse como Presidente en un futuro, señaló que actualmente no está entre sus preocupaciones.

“No lo estoy pensando obviamente, estoy pensando en responder el cerro de correos que me debe estar esperando en mi oficina. Pero no tengo idea de qué va a pasar en mi vida mañana, no quiero negar categoricamente alguna opción de otro cargo; tengo 34 años y espero seguir trabajando por mi país desde distintas posiciones”, agregó.

En esa línea deslizó los nombres de la ministra del Interior Carolina Tohá, y la expresidenta Michelle Bachelet como posibles presidenciables. Esto a pesar de que la primera se encuentra bajo una lluvia de críticas por el manejo de la crisis desatada tras la revelación del caso Monsalve, y la segunda ha reiterado su nulo interés en ser candidata a la presidencia por tercera vez.

“Yo creo que, quizás, todos quienes tienen las condiciones para liderar el Estado debieran reevaluarlo”, apuntó el alcalde.

De esa manera replica la posición expresada durante el día de ayer por el Gobernador de la región metropolitana y candidato a la reelección, Claudio Orrego: “mi plan uno, dos y tres es ser gobernador”, señaló consultado por una posible aspiración presidencial.