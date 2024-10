Andrés Chadwick, derrotado junto a Cubillos en Las Condes

Una de las sorpresas que dejó la elección municipal del pasado fin de semana fue la derrota de Marcela Cubillos en Las Condes. “Ella es” fue uno de sus eslóganes de campaña, buscando diferenciarse de su homónima aspirante al sillón municipal. Sin embargo, la exministra del Gobierno de Piñera y exmilitante de la UDI no logró convencer a quienes vieron más allá del alcance de nombre y que habrían votado considerando lo que, en las últimas semanas, sí había dado que hablar: el sueldo de $17 millones que recibía en la Universidad San Sebastián (USS).

La derrota de Cubillos y el triunfo electoral de la independiente y exmilitante de Evópoli, Catalina San Martín, marcan una derrota para la denominada “derecha dura” en el municipio del sector oriente de Santiago, históricamente ligado a la UDI. Pero también el hecho representa un revés para su mentor, testigo de matrimonio, expresidente de la junta directiva que aprobó su sueldo en la USS y con quien impartió una cátedra en la PUC: el exministro Andrés Chadwick, quien, aún sin fecha, será citado a declarar en el marco de una de las aristas del caso de corrupción que lleva el apellido de su abogado e íntimo amigo, Luis Hermosilla.

La relación entre ambos exministros va más allá de su rol en el Gobierno de Piñera, la UDI y la USS. Cubillos fue ayudante de cátedra de Chadwick en la Facultad de Derecho de la PUC, cátedra que finamente terminarían realizando de manera conjunta. Fuentes cercanas a Chile Vamos afirman que, además, el exministro fue el principal mentor político de Cubillos y promotor de su ingreso al gremialismo. En lo personal, Chadwick fue testigo del matrimonio de Cubillos con el exsenador y exministro Andrés Allamand.

La mención a su marido no es casual. En la cercanía entre Cubillos y Chadwick cobra relevancia el nombre del abogado y analista político Gonzalo Cordero, exdirector de comunicaciones del comando de Piñera en 2017, exdecano de Derecho de la Universidad Andrés Bello y principal asesor de Allamand en 2013, para las primarias de la Coalición por el Cambio. Cordero, histórico militante de la UDI al igual que Chadwick, apoyó la candidatura de Cubillos y, al mismo tiempo, asesora al exministro del Interior en el marco del caso Hermosilla.

Una alta fuente de la UDI, citada por el medio Ex-Ante en marzo de este año, afirma que Cubillos nunca toma decisiones en materia electoral sin antes consultarlas con su mentor político, Andrés Chadwick.

Consultada por el “sueldazo” de Cubillos en la USS, “no porque algo sea legal necesariamente esta bien hacerlo”, dijo la concejala y hoy alcaldesa electa de Las Condes, Catalina San Martín. La exmilitante de Evópoli, que también se presentó como independiente, obtuvo el 39,92% de las preferencias, frente al 38,97% de la exconvencional.

El caso de la Universidad San Sebastián, Cubillos y Chadwick, “probablemente tuvo efectos”, reconoció San Martín, enfatizando por sobre aquello el éxito de su campaña. “Lo que ocurrió con Cubillos muestra que los vecinos y personas que estamos en política estamos cansados de los abusos, independiente del sector político que uno sea”, añadió la jefa comunal electa, subrayando su postulación como independiente. Si bien agradeció el apoyo de Evópoli, el partido dejó en libertad de acción a sus militantes, precisamente tras el escándalo de la USS.

Cubillos reconoció la derrota, evitando referirse a cuánto influyó la publicación del sueldo que recibía en la casa de estudios privada. “Cuando uno tiene una derrota, tiene mucho que aprender”, se limitó a decir, afirmando que con esto “no le quiero quitar ni un solo mérito al triunfo de Catalina San Martín”.

Recordemos que, como un apéndice del caso Hermosilla, la remuneración de Marcela Cubillos saltó a la palestra después que El Mostrador Semanal revelara el millonario sueldo de la exministra de Educación, sin poseer estudios de postgrados ni investigaciones en revistas internacionales, y recibiendo la remuneración aún estando en el extranjero.

Cuando fue interrogada al respecto, Cubillos aseguró que era efectivo que recibía un “muy buen sueldo” y agregó que pagaba todos los impuestos correspondientes, apelando a la libertad de la universidad para fijar su política de remuneraciones. “Me hago cargo de la derecha en que yo creo. Yo creo en una derecha en que tiene que defender la libertad sin complejo”, aseveró entonces.

Sichel tomó distancia de Hermosilla y ganó en Ñuñoa

Quien sí logró ser electo y arrebatar un municipio clave al Frente Amplio fue el también exministro de Piñera, Sebastián Sichel. Previo a la elección municipal, el excandidato presidencial había sido mencionado en los chats del encarcelado abogado Luis Hermosilla y se había revelado un pago de $21 millones a este en BancoEstado, cuando Sichel presidía la entidad, por una querella sin destino por sabotaje informático.

De hecho, los chats obtenidos del teléfono incautado a Hermosilla evidenciaron una intervención sobre el nombramiento de Sichel como presidente de BancoEstado. Según relató el fiscal Miguel Ángel Orellana, “esta noticia se la manda Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla y le pregunta ‘¿Esto es bueno para nosotros?’. Luis Hermosilla le contesta: ‘No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH’ (Andrés Chadwick)”.

Pero Sichel, además de descartar toda irregularidad en el pago a Hermosilla, ingresó una querella en contra del abogado, negando cualquier vínculo. “Lo único que ratifica es que es un charlatán que vende influencias y servicios que no tiene y que no inciden en la toma de decisiones”, sentenció Sebastián Sichel en dicha ocasión.

Andrés Chadwick, quien será citado a declarar por la arista Parque Capital del caso Hermosilla, fue a votar este fin de semana en Vitacura. Atribuyendo una frase al expresidente Ricardo Lagos, dijo que “hay que dejar que las instituciones funcionen y dejarlas tranquilas”.

Consultado por la prensa, Chadwick remarcó que “no he sido citado todavía por parte de la Fiscalía, en ninguna calidad”. En cuanto a las acusaciones en su contra, subrayó: “Solo les he dicho que no tengo ninguna participación ni responsabilidad en nada de lo que se haya dicho públicamente”.