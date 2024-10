Manuel Bulnes reconoce que él trajo a los Jalaff a LV e hizo primera gestión de fondo corneta

El Director Ejecutivo de LarrainVial Spa y socio encargado del área inmobiliaria e internacional de la compañía, Manuel Bulnes Muzard, declaró el jueves pasado en calidad imputado en la Fiscalía de las Condes. Su declaración, a la que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, se suma a la ya entregada por otros dos altos ejecutivos: Ladislao Errázuriz, Gerente General de LarrainVial Asset Management, y Felipe Porzio, socio y director de finanzas corporativas.

Cabe recordar que Bulnes, junto a otros dos socios de LarrainVial, fue multado por la ex Superintendencia de Valores y Seguros el año 2014, por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, tras participar del esquema que benefició al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el denominado caso Cascadas. Bulnes fue multado con US$8 millones pero el TC se la rebajó posteriormente a casi US$600 mil.

Ahora, el ingeniero comercial es investigado por su eventual participación en la creación del fondo “Capital Estructurado I”, conocido coloquialmente como “fondo corneta”, inversión que buscaba transformar las deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta de Grupo Patio.

De acuerdo a fuentes del mercado, Bulnes es un personaje que, en su momento, generó mística al interior de LarrainVial, pero que de eso ahora queda muy poco. Hay socios y altos ejecutivos que lamentan que su ambición a veces lo haga jugar al borde y eso expone a la firma. Se refieren a su rol en La Polar (al final perdió plata personal), las millonarias multas por su rol en el caso Cascadas y, ahora, la relación de LarrainVial con los Jalaff, Grupo Patio y el caso Factop.

La declaración como imputado

Manuel Bulnes aseguró en su declaración ante el fiscal Juan Pablo Araya y Felipe Sepúlveda que conocía, desde el año 2016, a Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti –uno de los dueños y el gerente de Grupo Patio, respectivamente – quienes buscaban complementar la asesoría que le prestaba Goldman Sachs con otros bancos de inversión. “Querían que yo les presentara a la gerente de banca de inversiones”, aseguró.

El ejecutivo de LarrainVial, precisó que en el mes de mayo de 2022, lo contactaron para “evaluar la posibilidad de emitir deuda respecto de Antonio Jalaff, dejando en garantía sus acciones en sociedades que a su vez eran dueñas de forma indirecta del 5% de Grupo Patio, más el 2% de Grupo Patio que recibiría por la posesión efectiva de su padre”.

“La conclusión a la que se arribó (LarrainVial) fue que la garantía era muy valiosa, aunque esta, producto del plan de crecimiento de Grupo Patio recibiría menores pagos de dividendos a sus accionistas, lo que afectaría los flujos de Antonio Jalaff (intereses y amortización). Por ello es que esta alternativa no se veía viable”, complementó.

En junio de es mismo año, Bulnes les comentó a los socios de Patio que debido al alto nivel de deuda de Antonio Jalaff –más de 20.000 millones de pesos– era necesario comunicarlo a la brevedad al mercado, además de renunciar a los directorios de Grupo Patio y poner a disposición su participación accionaría.

En ese contexto -asegura Bulnes- cuando ellos le proponen si LarrainVial podía tener un rol en “agrupar a los factoring acreedores de Antonio Jalaff”, él mismo los pone en contacto con Felipe Porzio, el socio encargado de las estructuraciones financieras, con quien se habrían reunido al día siguiente, junto a Felipe Porzio, Álvaro Jalaff, Cristian Menichetti y Cristian Cahe.

En ese momento, agrega el ejecutivo, dejó de participar en el tema, “salvo situaciones particulares”, recayendo la responsabilidad de la estructuración del fondo en Felipe Porzio, Claudio Yáñez y el abogado Víctor Barros, socio de Barros & Errázuriz, lo que habría derivado en la génesis del Fondo de Capital Estructurado I.

Respecto a su participación en un chat con algunos directores de Grupo Patio, como Cristián Menichetti y Álvaro Jalaff, Bulnes admite que él creó el grupo de conversación, pero que su intervención fue acotada y que tenía que ver con “la transferencia de unas cuotas compradas por el Sindicato de Actores, pero a través de otro corredor”. Ellos “compraron cuotas a través de otro corredor y cuando se suspendió STF el administrador del Sindicato de Actores decidió llevar las cuotas a LV, sin nuestro conocimiento”, declaró.

Manuel Bulnes, al ser requerido por la fiscalía, aseguró que sólo conocía dos fondos – I y II– de todos los creados por Larrainvial con las empresas de Grupo Patio y que no recibió dinero personal por la creación y estructuración de dichos fondos. “Solo recibo una dieta en mi calidad de director de GRI. Respecto del Fondo Capital Estructurado I ninguno”, dijo.

Respecto al interés de LarrainVial en estructurar y administrar los fondos de GRI y capital estructurado, el ejecutivo respondió que para “LV tenía lógica buscar agrupar a los acreedores del factoring que podían optar a una solución distinta. Además, veía el valor de la garantía: el enorme valor patrimonial de Grupo Patio, con mucho potencial”.

En el año 2022, asegura Bulnes, recibió información de que el Fondo Asset Mangement de la AGF de LarrainVial, le debían platas de facturas y que Daniel Sauer había comentado que lo conocía. A propósito de esto, agrega, participó en una reunión donde se concretó un compromiso de pago. “Salió un aval de Rodrigo Topelberg y una garantía hipotecaria de Sauer o un relacionado”, explicó.

Bulnes aseguró desconocer cuál fue la remuneración que percibió LarrainVial por la estructuración y administración del Fondo de Capital Estructurado I y la eventual relación entre el Fondo de Inversión Facturas Nacionales con Antonio Jalaff y sus sociedades.

“Quiero aclarar que no conozco las sociedades personales de los señores Jalaff ni Menichetti. Desconocía la existencia de mecanismos de financiamiento irregulares, al menos hasta la fecha que se hizo público el caso Audios y mucho menos tampoco, de la existencia y utilización de facturas falsas”.

Sobre su relación con Álvaro y Antonio Jalaff, Bulnes expresó que habían compartido directorio en una sociedad, se hicieron amigos en el trabajo, “llegando a ser muy cercanos”. “Lamentablemente, siento que defraudaron la confianza que tenía con ellos, al tomar conocimiento de todo lo que ha dicho el contador Medina, en la que medida que sea cierto. Debo señalar que nunca realicé negocios personales con ellos y no he tenido tampoco relación comercial con ellos”.

Respecto a Diego Abogabir, abogado externo que realiza cobranzas para Larraín Vial AGF, Bulnes aseguró que no tenía relación con él y que desconocía si había tenido alguna negociación particular con Daniel Sauer, refiriéndose a la eventual entrega de un terreno ofrecido por este último, situación que fue revelada en un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador.

En cuanto al audio difundido en la prensa, el ejecutivo aseguró que “lo oí después que se filtró, pero supe de su existencia antes, cuando una persona muy cercana me llamó para decirme que el señor José Coz quería juntarse conmigo, porque tenía en su poder unos audios que podía ser del interés de Larraín Vial y míos”.

El hecho, agregó, habría ocurrido en el mes de octubre del año pasado, “unas tres semanas antes que se difundiera”. “El abogado Coz insistía en que yo debía oírlos y que no sabía que hacer con los audios. Al tratarse de una conversación privada y no tener nada que esconder tomé la decisión de no juntarme con él y no escuchar el audio. Creo que me trató de involucrar en algo que no tengo relación alguna y pienso que trató de utilizarme. A esa fecha yo tenía conocimiento que el Sr. José Coz era abogado de Rodrigo Topelberg”, concluyó.