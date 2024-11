Pulso Ciudadano: Claudio Orrego lidera intención de voto con 43,5% vs 27,3 % de Francisco Orrego

El actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lidera la intención de voto para las elección de segundo vuelta el próximo domingo 24 de noviembre, según una encuesta de Pulso Ciudadano.

Específicamente, y a 21 días de la elección, Orrego está obteniendo hoy, 43,5% de la intención de voto, Francisco Orrego un 27,3% de intención de voto.

Asimismo, un 10,9% votaría nulo/blanco, un 13,7% no sabe y un 4,6% no votará.

En primera vuelta, Claudio Orrego obtuvo un 38,5% de los votos, mientras Francisco Orrego un 27,6%. Aunque el primero se impuso, no logró el 40% necesario para evitar la segunda vuelta.

Claudio Orrego, quien renunció a la DC tras 33 años de militancia, se presentó a la reelección como independiente y con un amplio respaldo del oficialismo. Su principal contrincante es el abogado y panelista del programa “Sin Filtros”, Francisco Orrego (RN).

“Esta es una elección súper difícil: son seis millones de personas con voto obligatorio, ocho candidatos y un gran desprestigio de la política en estos momentos. Ganar en primera vuelta es difícil, lo sabemos (…) pero si no se puede estamos preparados para ganar en segunda”, declaró el gobernador Orrego tras votar el pasado domingo.

El oficialismo, integrado por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, concurrió unida a los comicios, junto a la Democracia Cristiana (DC), que no forma parte del Ejecutivo, pero fue su aliado en muchas votaciones.

Según analistas, la unidad podría favorecer al oficialismo y compensar el impacto del caso Monsalve, frente a una oposición que acudió muy fragmentada y que no logró un acuerdo entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

Otros resultados

En cuanto a otros resultados, terminando el mes de octubre 2024, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 28,6 %, — 2,2 puntos con relación a la aprobación de septiembre 2024 (30,8%), y una desaprobación de un 61,8%, ++ 6,6 puntos con relación a la desaprobación de septiembre 2024 (55,2%). Un 9,5 % no sabe cómo evaluar su gestión.

En preferencias presidenciales a futuro y en menciones espontáneas; Evelyn Matthei obtiene un 26,3% (++ 3,9), José Antonio Kast 12,7% (– 2,0), Michelle Bachelet 10,7% (– 5,1), Tomás Vodanovic 5,3% (++4,3), Johannes Kaiser 2,7% (++ 1,8), Camila Vallejo 1,9% (++ 0,3), Marco Enríquez – Ominami 1,6% (++0,7), Franco Parisi 1,6% (– 0,5), Otros 20,2%, Ninguno 6,3 % y No sabe 10,7%.

Un 61,6% de la población considera que el Gobierno ha manejado mal/muy mal el caso del ex Subsecretario Manuel Monsalve. Un 27,8% considera que lo ha manejado regularmente y un 10,6% que lo ha manejado bien/muy bien.

Un 58% de la población considera que el Presidente Gabriel Boric ha manejado mal/muy mal el caso del ex Subsecretario Manuel Monsalve. Un 26% considera que lo ha manejado regular y un 16% considera que lo ha manejado bien/muy bien.

El 60,4% de la población considera que la Ministra del Interior Carolina Tohá ha manejado mal/muy mal el caso del ex Subsecretario Manuel Monsalve. Un 27,8% considera que lo ha manejado regularmente y un 11,8% considera que lo ha manejado bien / muy bien.

Un 48% de la población considera que el Presidente Gabriel Boric intentó atrasar el conocimiento de los hechos del caso del ex Subsecretario Manuel Monsalve a la opinión pública. Un 24,4% considera que no intento atrasar el conocimiento del caso a la opinión pública y un 26,7% no sabe.

Los casos que mayor impacto tuvieron, a juicio de la ciudadanía, en los resultados de las recientes elecciones municipales y regionales son: caso Manuel Monsalve 52,7%, caso Marcela Cubillos 46,9% y caso audios Luis Hermosilla 36,6%. Un 14,3% indica que ningún caso tuvo impacto. Un 12,7% no sabe.

Finalmente, a juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son: Delincuencia 46,7%, Corrupción 29,8%, Inmigración 26,9%, Narcotráfico 21,4% y Seguridad Pública 17,4%.