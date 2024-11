Los avances en la reforma previsional y el intento del Gobierno por retomar el control de la agenda

“Tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones y no me cabe ninguna duda de que con el concurso del Parlamento a fines de este año, principios del próximo, a fines de enero idealmente, vamos a poder sacarla”, señaló este lunes el Presidente Gabriel Boric en el marco del consejo de gabinete realizado en La Moneda.

Con esto, el Mandatario busca retomar el control de la agenda ante la crisis gatillada por el caso Monsalve y los cuestionamientos por el manejo político desde el Ejecutivo. De hecho, Boric reforzó el mensaje este martes en el Palacio de Gobierno, durante su discurso por la puesta en marcha de la Red de Empresas Chile Cuida, donde, además de descartar un cambio de gabinete, reiteró los esfuerzos para sacar adelante “la reforma de pensiones en los próximos tres meses”.

En esa línea, la máxima autoridad del país hizo un llamado al Congreso Nacional para aprobar el proyecto previsional, luego de 10 años sin alcanzar acuerdos. “Invito a todos los parlamentarios, independiente del color político, a pensar en la gente a la que representamos, en quienes nos debemos, y no seguir viendo esto como un gallito entre Gobierno y oposición”, dijo.

Las palabras del Jefe de Estado vuelven a poner el foco en uno de los proyectos más importantes de su administración. Agenda liderada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien permanece en su cargo a pesar de los rumores de una eventual candidatura parlamentaria, por lo que continuará impulsando las negociaciones, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En una vocería durante esta semana, la titular de Trabajo y Previsión Social señaló que durante los próximos días se abordarán temas centrales en la discusión, como el aumento de la PGU, la eliminación de las AFP a través de la división de la industria y la distribución del 6% de cotización adicional. “Hemos planteado la imperiosa necesidad de que se distribuya con un criterio en el cual exista un reconocimiento por los años cotizados, otorgándose también a los actuales jubilados y a las mujeres”, enfatizó.

En relación con los plazos, Jara reiteró que la reforma debe ingresar a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados en enero. “Si nosotros pensamos en que este proyecto se va a seguir prolongando en su discusión el próximo año, claramente se va a tomar el debate el tema presidencial y parlamentario, las posibles campañas y va a ser aún más complejo llegar a un acuerdo que lo que ha costado en la última década”, dijo.

Cabe recordar que la discusión previsional –hoy alojada en la Comisión de Trabajo del Senado– está cumpliendo con el protocolo de tramitación acordado entre Gobierno y la Cámara Alta en agosto de este año, el que autoriza a la comisión a discutir la iniciativa en general y particular a la vez.

Avances y desafíos para el cumplimiento del protocolo de acuerdo

Senadores de la Comisión de Trabajo coinciden en que se han ido materializando avances de acuerdo con el cronograma establecido. Discusión que, además, no sufrirá cambios en la interlocución con el Ejecutivo, al quedar descartada la salida de la ministra Jeannette Jara del gabinete.

“Yo siento que la tramitación de la reforma va por buen camino, hemos avanzado bastante. (…) Para eso usted tiene que tener un equipo de carácter permanente que le dé coherencia y certidumbre al proceso de acuerdos que se está llevando en la comisión, tanto en el aspecto técnico como político, para así sacar adelante esta reforma que es de las estructurales y, además, de las que requieren que, de una vez por todas, se lleven a cabo para mejorar la vida de millones de chilenos que lo único que esperan es que haya un nuevo sistema de pensiones, para que puedan tener una mejor calidad de vida”, señaló el senador Gastón Saavedra (PS).

Asimismo, el parlamentario se alejó de la idea de que el Ejecutivo haga cambios en el Ministerio del Trabajo. “Debería mantenerse el mismo camino, siempre se dificulta con un nuevo equipo, es un enfoque tal vez un poquito distinto respecto de generar confianza. Por eso a mí no me gustaría que hubiera un cambio tan radical que atrofie el camino que llevamos, hasta ahora, de acuerdos para tener un nuevo sistema de pensiones”, agregó.

Por otra parte, el presidente de RN e integrante de la comisión, Rodrigo Galilea, indicó que “la discusión sobre la reforma previsional y la búsqueda de una solución adecuada trasciende a los ministros en ejercicio”.

“La reforma previsional ha sido un tema de discusión durante años, con la participación de diversos actores, tanto del Gobierno como de la oposición. (…) Actualmente, no solo la ministra del Trabajo está involucrada, sino también el ministro de Hacienda, los subsecretarios, asesores, especialistas y los parlamentarios que abordan el tema en el Congreso. Por lo tanto, independientemente de la continuidad o no, creemos que existen las condiciones para seguir profundizando y debatiendo una reforma previsional”, afirmó.

Respecto a los avances, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda indicó que la mayoría de las votaciones hasta ahora “han sido con un 100% de acuerdo, tanto en la comisión técnica como en la Comisión de Trabajo, pero sin duda ahora van a empezar los temas donde existen mayores dificultades”. Entre estos, destaca la reforma a la industria, la distribución de la cotización adicional del empleador, la licitación del stock, además de otros temas.

En ese sentido, la parlamentaria manifestó su preocupación sobre el ritmo de trabajo, ante la cantidad de temas pendientes.

“Yo he manifestado reiteradamente mi preocupación en relación con los ritmos que estamos utilizando para aprobar esta reforma y cumplir con el compromiso que asumimos, porque no solo tiene que ver con la votación ad referendum que estamos realizando, sino también con los plazos que tenemos que cumplir. Dijimos que en el mes de diciembre tenemos que sacar la reforma de la Comisión de Trabajo, y en su total despacho hasta que termine la legislatura en enero de 2025. Creo que vamos muy lento, además hemos insistido en a lo menos tener dos sesiones en la semana. Lamentablemente, en esto no hemos tenido el consenso y creo que, o tomamos una decisión para acelerar esta tramitación, o no se van a cumplir los compromisos, y eso sería lamentable”, advirtió.

Debate sobre fondos generacionales

Durante el último mes, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ha debatido sobre el tránsito desde un esquema de multifondos a uno de fondos generacionales, además del estudio de las modificaciones presentadas para el régimen de inversión. Ambas propuestas están contenidas en la reforma previsional presentada por el Gobierno.

Durante la citación del 30 de octubre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel –acompañado por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y por el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías–, indicó que uno de los beneficios de los fondos generacionales es que, ante un eventual cambio de cartera, los impactos son acotados.

“Creo que es útil, sobre todo cuando se piensa en la licitación, comparar este esquema con lo que tenemos hoy. Actualmente, en el esquema de multifondos, cuando los afiliados se cambian de fondo, el cambio en la cartera tiene que pasar todo por el mercado y, cuando esos cambios han sido masivos, han generado grandes desbarajustes en el sistema porque afectan la rentabilidad, los precios, etc.”, dijo Marcel.

El secretario de Estado agregó que “en realidad, el esquema de multifondos, como existe hoy, es más complejo para efectos de las señales de precios y la recomposición de la cartera. Es más complejo que la licitación dentro del esquema que aquí se está proponiendo”.

En las sesiones pasadas, la Comisión de Trabajo aprobó, ad referendum, cinco medidas que están contenidas en el proyecto: la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía; el alza del tope imponible; mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios; la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero; y cambios a la cobranza previsional.