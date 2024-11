Iván Flores y Ministerio de Seguridad: “Subsecretarios no podrán requerir informes de inteligencia”

La comisión mixta –conformada por diputados y senadores– encargada de resolver los principales nudos del nuevo Ministerio de Seguridad Pública está a pocos días de concluir su trabajo. Así lo confirma el presidente de la instancia y senador DC, Iván Flores, quien señaló que la última citación quedó agendada para el martes 12 de noviembre, donde esperan lograr el total despacho.

En conversación con El Mostrador, el parlamentario abordó algunos de los temas más relevantes de la última etapa de discusión, como la creación de la figura que representará al ministerio en regiones, además del reordenamiento de las funciones del actual delegado presidencial.

Flores también se refirió a otro de los debates pendientes, relativo a revisar las atribuciones del subsecretario de Seguridad Pública para pedir informes de inteligencia, a propósito de las sospechas que gatilló el caso Monsalve sobre el abuso de estas facultades.

“La responsabilidad finalmente recaerá en el ministro o ministra de Seguridad Pública, de acuerdo con lo que vamos a volver a votar la próxima semana. El acuerdo es que definitivamente no le vamos a dar esa atribución a los subsecretarios”, afirmó.

El senador DC, quien también preside la Comisión de Seguridad, agregó que una vez que el proyecto que reforma el sistema de inteligencia llegue al Senado, también “podrán establecer –aparte de todo lo que venga– que solamente sea el ministro de Seguridad el que pueda pedir informes a los aparatos de inteligencia”.

-Respecto a uno de los temas pendientes en la discusión, ¿cómo quedará la figura de la nueva autoridad regional que será la responsable del Ministerio de Seguridad en cada territorio?

-Ya no tenemos debate sobre el alcance y las atribuciones de la figura regional. Estamos chocando en el nombre y el nivel jerárquico que queramos darle. Para los diputados ha sido un tema de generar un nuevo nivel jerárquico y lo han dejado como un seremi, como cualquier otro. Nosotros creemos que, por la trascendencia que tiene, por el rol de superior de las policías, debería ser algo más que un seremi, pero no puede sobrepasar al delegado, entonces, al delegado le hemos acotado funciones. Lo mismo que se hizo con el Ministerio del Interior.

Recordemos que hoy día el Ministerio del Interior tiene funciones de desarrollo regional, pero particularmente tiene las tareas de orden y seguridad pública a través de las dos subsecretarías. El nuevo Ministerio del Interior va a quedar con funciones de coordinación del gabinete nacional, de los ministros, por el hecho de que el ministro o ministra del Interior asume su tarea también como vicepresidente. Eso que hoy día se hace de facto ya quedó en lo que aprobamos en la ley.

Por otro lado, con este proyecto le estamos dando al delegado presidencial, tal como lo hicimos con el ministro del Interior, las funciones de coordinación política y coordinación del gabinete regional. Pero no queremos que se confunda con el rol de seguridad pública.

-Entonces, el delegado jerárquicamente estaría por sobre los seremi de Seguridad…

-Siempre, el delegado representa al Presidente de la República y de ahí para abajo se descuelgan todas las figuras. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya una figura a cargo de la seguridad y el orden público que esté entre los seremis y el delegado, no hay una modificación estructural del orden interno de la administración del Gobierno. Sencillamente le estamos dando un estatus un poquito mayor. Las funciones ya las tenemos definidas, su alcance, en fin, está todo claro.

-También ha habido harto debate sobre las atribuciones de los subsecretarios para pedir informes y tareas al aparato de inteligencia. ¿Cómo finalmente van a quedar establecidas esas atribuciones?

-Todo eso fue sujeto de un amplio debate, porque había algunos que no querían, y la razón es súper simple. Quien puede ser acusado constitucionalmente en el gabinete nacional son los ministros, no los subsecretarios, y mira lo que pasó con ese voto de confianza que habíamos dado. Lo que hizo Monsalve fue demostrar que no era así.

Entonces, la responsabilidad finalmente recaerá en el ministro o ministra de Seguridad Pública, de acuerdo a lo que vamos a volver a votar la próxima semana. El acuerdo es que definitivamente no les vamos a dar esa atribución a los subsecretarios, no podrán requerir informes de inteligencia, y sí lo podrá hacer el ministro competente. Él o ella verá si le entrega y comparte la información con sus subsecretarios para poder actuar mejor.

-¿Cómo conversa con la reforma al sistema de inteligencia? Porque la ministra Tohá quería que ese debate estuviese alojado ahí.

-El proyecto que crea el Sistema Nacional de Inteligencia entró por la Cámara y lo está viendo la Comisión de Defensa –aun cuando en ese proyecto hay un solo artículo que tiene que ver con Defensa Nacional, todo el resto tiene que ver con orden y seguridad–, bueno, eso está avanzando.

Nosotros en el Senado esperamos tenerlo en la comisión nuestra de Seguridad, más que en la Comisión de Defensa, porque queremos empatar lo que viene ocurriendo con varios proyectos, incluyendo el de inteligencia financiera. Y en ese contexto, entonces, sí podemos establecer, aparte de todo lo que venga, que solamente sea el ministro de Seguridad el que pueda pedir informes de inteligencia a los aparatos de inteligencia.

Está claro que el ministro de Seguridad, independientemente de otros proyectos, es el que tiene la responsabilidad. Anteriormente, nosotros habíamos avanzado en eso, para democratizar un poco y agilizar tal vez este tipo de tareas, y se les había dado también está facultad a los subsecretarios. Con lo que ha pasado ahora, respecto de la vulneración de la inteligencia que ha hecho el exsubsecretario Monsalve, entonces decidimos retroceder, dejarlo radicado en el ministro y eso no va a cambiar con la Ley de Inteligencia.

-Volviendo al Ministerio de Seguridad, ¿cuándo debería quedar totalmente despachado?

-Si lo despachamos la próxima semana, queda listo el proyecto. El Senado vota apruebo o rechazo, y la Cámara vota apruebo o rechazo. No hay más debate.

-Finalmente, ¿cuánto tiempo debería tomar la implementación del ministerio?

-Eso va a ser tarea del Gobierno, de este y del que venga. Ahora, todo se supone que ya debería estarse implementando el próximo año, y no es tan complicado tampoco. En el fondo, todo lo que respecta a las subsecretarías que tienen que ver con seguridad, la del Interior y la de Prevención del Delito, ya existen. Solo van a tener un nuevo ministro o ministra, y los van a poner a funcionar al día siguiente. A nivel regional, está la creación del seremi, donde sí habrá que poner a esa persona, con unos cuantos funcionarios más. El delegado ya existe, solo requiere un ajuste de atribuciones con la complementación de algunos funcionarios más, pero no es más que eso, no es crear todo un ministerio. Yo espero que si el Gobierno es hábil en eso, ya esté funcionando en plenitud el año siguiente.