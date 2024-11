Figuras del rechazo expresan su respaldo a candidatura de Claudio Orrego

Figuras que apoyaron el rechazo en el plebiscito de 2022 expresaron su respaldo a la candidatura de Claudio Orrego, quien busca la reelección de la gobernación metropolitana.

La misiva (firmada por Carolina Goic, Javiera Parada, Andrés Velasco y Pablo Matamoros) resalta la trayectoria del independiente y su praxis política, señalando que “es difícil encontrar a alguien con mayor conocimiento del territorio y competencia técnica para abordar los desafíos de Santiago”.

“Estamos eligiendo a un gobernador, y Claudio Orrego es el mejor para el cargo”, subrayan de la mano de su trayectoria como intendente, alcalde y ministro, instancias en las que concretó “una gestión innovadora, seria, y eficiente”.

En esa línea los firmantes resaltaron de Orrego su capacidad de trabajo “con el otro, no contra el otro. En la gobernación hay que trabajar con todos, y para eso hay que levantar puentes, no dinamitarlos”. Por lo mismo hicieron hincapié que las elecciones del próximo 24 de noviembre no responden a un escenario previo a las presidenciales del próximo año, “ni menos una contienda entre octubrismo y libertad“.

“Los recientes procesos constituyentes fracasaron, en parte, porque fueron concebidos con una lógica adversarial, desde la suma cero, más preocupados de derrotar al otro que de buscar mínimos comunes. No repitamos ese error en esta elección”, concluyen en la carta.

Por su parte, Claudio Orrego reiteró esta mañana que no es el candidato del oficialismo, sino que representa “una candidatura que es capaz de hablar desde la centro-derecha hasta la izquierda, con actores muy distintos”.

Asimismo el candidato independiente señaló que su postura no es respecto en particular al Gobierno de Gabriel Boric, sino que nunca se ha posicionado ni como oficialista ni como opositor en relación con ningún gobierno. “Siempre he tenido un predicamento, cuando estaba presidente de Piñera, hoy día con el Presidente Boric y el día de mañana con el presidente que sea”, declaró en conversación con Radio Duna.