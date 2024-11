Abogada Daniela Riquelme sobre Monsalve: “Gozaba de una situación de poder importante”

Al cierre de la primera de la audiencia de formalización en contra de Manuel Monsalve ―marcada en buena parte por las acusaciones de los abogados defensores de disponer de poco tiempo para organizar sus argumentos con la carpeta investigativa en mano― el fiscal metropolitano centro norte Xavier Armendáriz procedió a relatar los hechos por los que formalizó al exsubsecretario como autor de los delitos de violación de mayor de edad y abuso sexual de mayor de 14 años.

Pero previo a la descripción cronológica de los mismos, el persecutor se aseguró de contextualizar la relación de poder que existía entre la denunciante y el otrora hombre fuerte del Gobierno.

“Debe considerarse que el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides, al momento de los hechos, era una alta autoridad pública, toda vez que ejercía el cargo de subsecretario del Interior (…) Asimismo, dado que la víctima, mayor de edad, al momento de los hechos realizaba labores de asesoría en el gabinete del subsecretario de la subsecretaría del Interior (…), el imputado se desempeñaba entonces como superior jerárquico de ella“, leyó el fiscal.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la abogada de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Daniela Riquelme, quien hizo hincapié en lo formulado por el fiscal.

“Es un elemento sumamente relevante la situación de poder que ocupaba el subsecretario respecto de la víctima. No sólo era su superior jerárquico en un ambiente laboral, sino que también es un hombre de tremenda relevancia social y política a nivel país“, señala la abogada, lo que le pudo obstaculizar a la mujer denunciante el negarse a las invitaciones previas de Monsalve.

En esa línea también describió una dinámica que puede generarse en las relaciones laborales: donde la persona en un puesto subalterno experimente dificultades a la hora de negarse a las peticiones más allá de lo laboral de sus superiores. Por lo mismo, la abogada planteó como escenario probable que la denunciante haya ido a comer con Monsalve sin interés emocional o sexual en él.

“Las relaciones interpersonales que se pueden dar en un contexto de trabajo no significan que den pie a una relación sexual necesariamente. Se utiliza en los ambientes de trabajo salir con los colegas, salir a tomar un trago, pero eso no significa que se dé lugar a una autorización para tomarse atribuciones en el plano sexual” agregó la abogada, quien llamó a no replicar un sesgo de género respecto de las decisiones de la denunciante.

Junto con aquello, también destacó que incluso de haber existido una relación de carácter amorosa o sexual previa aquello no oscurece el tipo penal del abuso sexual: “una persona casada, una persona en una relación sexoafectiva cualquiera, igual puede ser violada. El hecho de tener una relación no obsta a que una persona pudiese ser abusada sexualmente“.

“En ese caso, el hecho de que tuviesen o no una relación, desde mi punto de vista, resulta irrelevante y esto precisamente podría ser un elemento y un sesgo de género a tener en consideración durante el juicio“, teme la abogada, quien de todas maneras espera que la defensa sostenga un criterio en la materia a la hora de sopesar sus argumentos.

Cualquiera sea el escenario que logre probarse en sede judicial, la abogada destaca la actitud de la víctima, en orden a denunciar. “El imputado es una persona que gozaba de una situación de poder importante, y este hecho en el fondo es un desincentivo para la denuncia“, explicó la experta.

“En ese sentido hay que valorar la valentía de la víctima de haberse atrevido a denunciar y también, digamos, la contención y el apoyo de sus terceros, o sea, de los terceros que conforman su red de apoyo”.

Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los mencionados como imputados como culpables, o los hechos como fehacientes sino plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.