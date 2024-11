“Es una mancha indisoluble”: Senador Saavedra (PS) lamenta desarrollo del caso Monsalve

Este martes a partir de las 9:00 de la mañana continúa en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual.

La audiencia, que comenzó el viernes pasado, estuvo marcada por las solicitudes de la defensa, desde donde sostuvieron que el poco tiempo que tuvieron en su poder la carpeta investigativa no les permitió organizar una defensa correcta. Inquietud que compartió el juez de la instancia Mario Cayul, quien programó la segunda jornada de la formalización para mañana martes a las 9:00.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS).

“Es un tema complejo, que evidentemente es una mancha indisoluble“, señala el senador respecto del karma para el Gobierno que arrastrará el caso. Situación que también toca a su propia tienda: “tomamos una decisión nosotros en yo diría en tiempo y forma, primero por parte del tribunal segundo por parte del Supremo, una decisión que que a continuación de la renuncia de Monsalve, el Partido Socialista lo expulsó”.

“Por tanto, se tomó la decisión y eso es lo que el partido puede hacer. Evidentemente esto tiene otros efectos y que se hace sentir generalmente en las elecciones (…) Yo creo evidentemente que afecta la la imagen del Partido Socialista”, lamenta el senador, en buena parte debido a que reconoce que los hechos acusados son doctrinariamente contrarios a lo que sostiene su tienda.

“Yo no puedo estar en favor de algo que a todas luces es contradictorio con la definición política que nosotros tenemos. El Partido Socialistas también es un partido feminista, está declarado hace mucho tiempo en esto“.

En esa línea también fue claro en reconocer que el Gobierno cometió errores a la hora de administrar la crisis, tanto antes como después de que se diera a conocer la información al mediodía del jueves 17 de octubre.

“Nunca debió haberse producido la renuncia en La Moneda, por ejemplo. Porque el Presidente dice que nunca le dio esa instrucción. Bueno, ahora hay que creerle al Presidente”, señala el senador por el Biobío, quien también reconoce que, una vez Monsalve volvió a Santiago tras haberle avisado a su familia en Concepción de su situación, no debió haber retomado sus actividades como subsecretario.

Por lo mismo, “esto no tiene para mi ninguna explicación. Cuando el Presidente dio la instrucción se debe haber tomado cuenta de que era perentoria. Tu no puedes aparecer más en representación del Gobierno de aquí en adelante. Eso debió haber ocurrido, y eso no ocurrió“.

Elecciones en el Biobío

Este 24 de noviembre la región del senador Saavedra sabrá quién se quedará con la gobernación. Esto luego de que Sergio Giacaman (independiente apoyado por Chile Vamos) lograra el 24,6% de los votos, por sobre el 19,3% del candidato del oficialismo, Alejandro Navarro. Sin embargo los dados parecieran ya estar echados, a opinión del socialista.

“Primero porque nuestro candidato salió segundo, partimos desde allí: entre ambos hay una diferencia de cincuenta mil votos. Entre medio está el candidato republicano ―Fernando Peña, 18,49% de votos― (…) Desde el punto de vista de las matemáticas electorales no es muy halagueño el próximo fin de semana acá… pero hay que dar la batalla hasta el final, y en eso estamos”, apunta el senador.

En esa línea el senador también desliza un error por parte de las fuerzas de Gobierno en elegir a Navarro como su carta a GORE, no obstante continúa apoyándolo: “ya es hacer leña del árbol caído y ya está. Él es nuestro candidato y hay que asumir también con autocrítica. ¿Por qué no efectuar una campaña en primarias para seleccionar el candidato? Pero eso era mucho tiempo atrás. Hoy es nuestro candidato y hay que hacer campaña por él”.