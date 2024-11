Caso Monsalve: Luis Cordero evita referirse a declaración ante Fiscalía de Ministra Tohá

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, declinó referirse a la declaración ante el Ministerio Público de la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto del caso Monsalve.

“La declaración de la ministra Tohá es la que, lamentablemente, se ha filtrado junto a una parte del secreto de la investigación que se conoce”, remarcó el otrora ministro de Justicia, quien además evitó comentarlas.

“Las declaraciones del presidente y la ministra Tohá están disponibles para todo el mundo. El Ejecutivo no va a hacer comentarios de las declaraciones, porque me parece que cualquier tipo de comentarios es con un propósito de generar discusiones artificiales“, zanjó Cordero.

En esa línea, el subsecretario recordó que la investigación “está en curso, el Ministerio Público continúa formalizando (a Monsalve). Son antecedentes adicionales en el contexto de la investigación que realiza el Ministerio Público”.

Recordemos que durante la noche de ayer se dio a conocer el contenido de la declaración de la titular de Interior frente al fiscal Xavier Armendáriz, a cargo de la causa en contra de Manuel Monsalve.

Entre los datos más destacables está su desconocimiento del viaje a Concepción dispuesto para que Manuel Monsalve le comunicara en persona a su familia la situación que enfrentaría, esto tras no poder concretar una conversación el miércoles 16 de septiembre: “cuando le informé al Presidente, él me indicó que Monsalve estaba en el sur“.

Su regreso a Santiago permitió que ambos se reencontraran en la sede del Congreso en Santiago, lugar donde finalmente pudo conocer su versión de los hechos.

“Yo le pedí que me contara lo que había pasado en la salida del día 22, y entonces me dijo que había salido dos veces con la denunciante. La primera vez a un local del Costanera Center y una segunda oportunidad del día 22 de septiembre (…) tomaron un par de pisco sour y que luego de ello no recuerda más hasta la siguiente mañana. Le pregunté si acaso había habido sexo en la noche, él dijo que no estaba seguro pero que creía que sí. Y le pregunté si hubo sexo en la mañana y dijo que no. Entiendo que estuvieron un buen rato en la pieza antes de salir, que no se fueron del lugar de inmediato”, señaló la ministra al persecutor.