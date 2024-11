Caso Monsalve: Gabriel Boric informó a Miguel Crispi y Carlos Durán de la denuncia el mismo martes

Un nuevo antecedente se suma al caso Monsalve luego de que se diera a conocer que el Presidente Gabriel Boric informó de la situación del entonces subsecretario a su jefe de asesores en el segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Carlos Durán, ambos del Frente Amplio.

Las decisiones respecto al futuro del subsecretario las habría tomado en conjunto con ambos, puesto que les informó del caso el martes 15 de octubre. Misma fecha en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, a su vez le informara a él de lo que informó durante la mañana el general director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Según consigna hoy The Clinic, la decisión de Boric y Tohá de no pedirle la renuncia a Monsalve fue conversada con ambos asesores. En el diseño de manejo de la crisis adoptada no se consideró el informar de los detalles que manejaban ni a la ministra vocera Camila Vallejo, ni a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ambas, recordemos, miembros del comité político del Gobierno.

“La información fue dada a conocer por el Presidente a su jefe de gabinete y a su jefe de asesores en la fecha que indicas (martes 15 de octubre), luego que la ministra del Interior y Seguridad Pública le transmitiera al Presidente la información que señalas”, aclararon al respecto desde Comunicaciones de Presidencia.

“No podemos ser comentaristas de cada filtración a la prensa“, señaló esta mañana la ministra Vallejo ―quien se encuentra acompañando al Presidente en su participación del G20 en Río de Janeiro, Brasil―, a lo que a reglón seguido agregó: “lo relevante es que el Presidente da una instrucción, independientemente de quien más supo de esa instrucción”

Al ser consultada sobre si Gabriel Boric fue el único que tomó las decisiones respecto al entonces subsecretario Monsalve, la vocera se limitó a declarar que, si desde Presidencia confirmaron el conocimiento del caso por parte de Crispi y Durán, “entonces está confirmado“.