Jaime Naranjo abandona el PS y deja en jaque elección senatorial de Paulina Vodanovic

Pasadas las 11 de la mañana de este martes, los diputados del Partido Socialista recibieron con total sorpresa la noticia de que el diputado Jaime Naranjo había renunciado a la colectividad, luego de 33 años de militancia.

En la bancada, varios aún no entienden su decisión. Algunos creen que fue debido a diferencias con la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, mientras que otros afirman que no se puede prescindir de su conocimiento y trayectoria. Por otro lado, sus detractores dentro de la colectividad sostienen que está mintiendo y que sus intenciones son de carácter electoral, apuntando a que busca un cupo para el Senado en la misma región que Vodanovic —algo que Naranjo niega tajantemente—.

Como fuera, la renuncia del legislador de la corriente socialista la Nueva Izquierda —la misma de figuras influyentes como Camilo Escalona, Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade o Mahmud Aleuy— reveló lo que en la Cámara reconocen es un “complejo” clima interno.

Esta mañana, desde el Congreso, el diputado por el Maule reveló que ha tomado una dura decisión, que considera un “acto de rebeldía”. En sus palabras, su renuncia es “un grito de desesperación ante la forma en que se está haciendo política al interior de los partidos”.

Naranjo remarcó que él es de la vieja escuela, de la época de la dictadura militar, “donde entendimos que la colaboración, la solidaridad, el respeto y la consideración eran fundamentales para sobrevivir”. Pero, lamentablemente, a su juicio, “durante este último tiempo, el Partido Socialista ha perdido ese norte y muchas veces las cosas individuales se imponen sobre las colectivas”, cuestionando a Vodanovic

Aunque seguirá formando parte de la bancada del partido en el Congreso, lo hará como independiente. Quiso dar “un grito de advertencia” para decirle a la colectividad presidida por la senadora —también por El Maule— que “esa forma de hacer política no nos conduce a nada y, muy por el contrario, es lo que nos ha llevado al desprestigio que tienen los partidos políticos”.

La renuncia del diputado Jaime Naranjo al PS ha impactado a la colectividad de Salvador Allende, donde señalan que su salida podría tener repercusiones tanto en lo electoral como en la esperada unidad del oficialismo.

Espinoza: “Su único afán es querer ser candidato a senador en 2025”

Según el diputado Naranjo, detrás de su renuncia “no hay ninguna aspiración electoral”. Muy por el contrario, añadió, “yo seguiré donde me corresponde”. No obstante, reconoció tener tres opciones de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año: “No ser candidato a nada, volver a presentarme como diputado, o —si el día de mañana se da la posibilidad— ser senador”.

Consultado por El Mostrador, el senador socialista José Miguel Insulza dijo que aún no entiende la renuncia de Jaime Naranjo. No obstante, quien sí tiene una tesis es el senador Fidel Espinoza, quien declaró a este medio que el diputado Naranjo “una vez más le miente al país entero”. El legislador criticó que, hace años (en 2002), “descaradamente negó a su mujer, que tenía contratada con dineros públicos, y ahora vuelve a mentir descaradamente aduciendo problemas internos, cuando su único afán es querer ser candidato a senador en 2025”.

Naranjo representa a la Región del Maule en la Cámara de Diputados. Según el senador Espinoza, Naranjo postularía al mismo escaño al que también podría aspirar Paulina Vodanovic, quien fue designada senadora novena circunscripción maulina tras la renuncia de Álvaro Elizalde, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

En declaraciones a este medio, el diputado Naranjo reiteró que “no existe ninguna pretensión senatorial” y que su declaración fue clara respecto a los motivos de su renuncia. Sin embargo, mencionó que ha recibido ofrecimientos tanto del Partido Republicano como del Partido Comunista.

Vodanovic y candidatura al Senado: “Esa es una discusión que no se ha abierto por el momento”

La senadora Vodanovic dijo que se enteró por la prensa de la renuncia al partido del diputado Naranjo. Le deseó éxito y afirmó no tener ningún problema con él. Sin embargo, en declaraciones a El Mostrador, la presidenta del PS afirmó que el parlamentario nunca ha asistido a una reunión de mesa (la instancia interna que se reúne todas las semanas y donde pueden participar todos los parlamentarios) y tampoco habría asistido a las comisiones políticas.

La Comisión Política y el Comité Central son espacios regulares del PS en los que se pueden plantear todas las críticas. Según Vodanovic, Naranjo, “nunca me ha pedido una conversación para manifestarme alguna discrepancia”. La senadora dijo estar siempre abierta al dialogo y a escuchar lo que se le plantee como presidenta del partido. “Yo jamás voy a privilegiar un interés personal por un interés del partido”, recalcó.

Incluso, Vodanovic, sostuvo que este martes en la reunión de mesa que se hace los lunes —pospuesta para hoy por la discusión del Presupuesto— recibió el respaldo de todos los sectores políticos que componen el partido, tanto de Camilo Escalona y la Nueva Izquierda —la otrora escisión de Naranjo—; como de Arturo Barrios y Grandes Alamedas.

La timonel socialista contaría con este último apoyo, pese a diferencias que ha mantenido con la líder de la corriente e hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, por la campaña senatorial en Valparaíso. Recordemos que la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, descartó postularse al cupo que dejará su tía —por cumplir su tercer periodo— en el puesto que ocupó el expresidente entre 1961 y 1969.

Antes de eso, se había suscitado un quiebre interno cuando el senador Espinoza, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, declaró que la ministra Fernández estaba en su legítimo derecho de postular, “pero la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”. Por eso, también dijo que veía con buenos ojos una posible candidatura a senadora de la propia Paulina Vodanovic en Valparaíso.

En abril de este año, la directiva PS dijo que admiten discusiones políticas, pero no “ataques personales”, luego de que el senador Espinoza hablara de “monarquía” sobre la familia Allende. La timonel socialista, Paulina Vodanovic, adhirió al escrito y llamó a procesar diferencias internamente.

La polémica habría quedado superada pero Vodanovic dice que no busca tapar el sol con un dedo. “Cuando he tenido discusiones las afronto y he tratado de solucionar los temas, lo más importante es el partido”, expresó.

“Si me dicen que no voy a ser candidata, voy a estar siempre al servicio del partido. No dejaré el partido por un cupo”, sentenció.

Consultada sobre su eventual candidatura por la senatorial del Maule, Paulina Vodanovic reveló que “esa es una discusión que no se ha abierto por el momento”. Por otra parte, mencionó que “quien tiene el cargo y lo ejerce tiene mejor derecho a ser reelecto, por lo general. En el caso mío a ser electa porque no fui elegida”.

Vodanovic remarcó que las nominaciones las hace la comisión política, que se compone de 25 miembros y ahí se toman acuerdos por mayoría. Entonces, añadió, “si tienes dudas de que vas a tener los 13 votos necesarios, no vas a ser candidato”. Por lo tanto, según la presidenta del PS, “el problema de Naranjo no soy yo”.

“El Partido Socialista pierde un gran militante”

Desde la bancada del PS, el diputado Nelson Venegas confirmó a El Mostrador que, tras una reunión de bancada este martes, “nosotros unánimemente hemos determinado que él siga participando como independiente en la bancada del Partido Socialista”.

“Consideramos que no podemos prescindir de su conocimiento y de su trayectoria. Así que es una noticia que no es entristece, pero sin embargo va a seguir participando de la bancada y en la comisión que él estaba participando. Jaime Naranjo es un buen diputado con mucho conocimiento, con mucha experiencia y por lo tanto evidentemente que esto es una cuestión que nos impacta y que nos duele profundamente”, agregó el diputado Venegas.

Por su parte, el diputado Tomás de Rementería afirmó que Jaime Naranjo “es una gran persona, un gran diputado”. Sugirió que su salida fue más bien una “decisión personal”, pero, obviamente, concluyó, “el Partido Socialista pierde un gran militante y un tipo que es parte de la historia de nuestro partido”.

Cabe mencionar que, al menos desde hace dos semanas, en el Gobierno también hay malestar con Paulina Vodanovic por razones varias. Según publicó el newsletter +Política este fin de semana, en su círculo dicen que es porque manifestó su molestia por la falta de cambio de gabinete y, luego, por los nombramientos de subsecretarios. Esa habría sido la razón por la que pidió audiencia con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la que asistió acompañada de toda la bancada de senadores socialistas. En Palacio señalan que es por la falta de liderazgo en el Socialismo Democrático (SD).

En el Ejecutivo dicen que la principal preocupación del Mandatario a un año de terminar su Gobierno es «lograr la unidad del sector». Eso lo ha manifestado públicamente desde hace dos años, pero ahora se ha transformado en una obsesión. Y Vodanovic no se vislumbra como la persona que logre unir al sector.