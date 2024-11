Primarias presidenciales en la derecha: los factores electorales tras la “utopía” de la unidad

“Dejen que la gente decida. No opten por el dedazo ni por decisiones a puertas cerradas”, fue el llamado que el ahora exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, hizo este lunes a Chile Vamos, para que la coalición oficialice el llamado a primarias presidenciales amplias en el sector.

Durante un punto de prensa y tras renunciar al sillón municipal, Carter confirmó su intención de explorar una candidatura presidencial, por lo que reiteró la necesidad de una primaria que convoque a todos los actores políticos de la derecha. De lo contrario, estaría dispuesto a buscar una opción en el Senado.

El llamado del exjefe comunal se suma a las diferentes voces de la derecha que han planteado la alternativa de una primaria “lo más amplia posible”, donde la eventual candidatura de Evelyn Matthei pueda medir sus fuerzas en un arco amplio desde Demócratas y Amarillos hasta el Partido Republicano. No obstante, la tienda liderada por José Antonio Kast ha reiterado su decisión de competir directamente en primera vuelta.

A pesar de la insistencia de algunos actores, desde las directivas de Chile Vamos esperan definir una posición después de la segunda vuelta de gobernadores. Así lo señaló la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien –en conversación con El Mercurio– no confirmó ni descartó la realización de una primaria. “Las cosas se van construyendo. Estamos ahora abocados a la segunda vuelta (de gobernadores). Esa es la responsabilidad. Y después vendrá una serie de conversaciones con distintos partidos”, dijo.

No obstante, la actual alcaldesa de Providencia sí apeló a la unidad de la oposición para enfrentar las elecciones de 2025 e, incluso, valoró el modelo de la disuelta Concertación. “Pudieron unir fuerzas que habían sido antagónicas y lograron efectivamente gobernar durante varios períodos en forma continua. Nosotros tenemos que aspirar a algo parecido, teniendo claro que Demócratas y Amarillos tienen una raíz de centroizquierda, y hay que respetarla”, indicó.

Los factores electorales tras la aspiración de unidad

Pero ¿cuáles serían los incentivos para una primaria amplia y la insistencia en sumar al Partido Republicano? Para el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, “la derecha lo que no quiere son sorpresas” en la primera vuelta.

“Ya sabemos que los que sacan más votos en la primera vuelta tienden a ganar la elección. El que saca más votos de todos los candidatos a primarias siempre ha sido electo Presidente. Está como anclado en Chile que la primera vuelta en términos electorales tiene ese principio y que lo que hace también es ordenar lo que se llama la lealtad electoral temprana. Entonces, eso, desde el punto de vista de la estrategia para encarar una segunda vuelta, no una primera, es súper fundamental tener los votos amarrados antes”, afirmó Callís.

Según el experto electoral, un eventual escenario de dispersión en la derecha podría perjudicar las aspiraciones de la alcaldesa de Providencia. “¿Cuál es el miedo de Evelyn Matthei? Obviamente, en un escenario con Parisi, con un socialcristiano, con un Johannes Kaiser y un Kast, ella puede incluso perder con Kast en la dispersión. En las encuestas, está estancada hace rato en el 25, 26, 27 por ciento. Entonces, ese estancamiento es peligroso, porque no ha logrado constituir un tercio todavía”, advirtió.

Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, la realización de primarias “fortalece la estructura del bloque y, eventualmente, del candidato frente a la ciudadanía”. Entre otras razones, “porque se constituye una especie de precampaña presidencial y, de alguna u otra forma, se entrena el músculo electoral”, con la formación de equipos, el trabajo en terreno, la franja televisiva, etc.

“Por lo tanto, creo que una primaria para Chile Vamos, lo más amplia posible, solo fortalece las opciones presidenciales de quien resulte ganador. Eso sería muy amplio, incorporaría, ojalá, a la senadora Rincón, ojalá a Rodolfo Carter. Por cierto, da la sensación de que es una carrera bastante corrida y ganada por Evelyn Matthei. Pero yo creo que, para la candidatura de ella, incluso una primaria fortalecería sus opciones presidenciales, por lo que señalé anteriormente”, agregó Arellano.

El camino propio de Republicanos

“Podrá estar (Rodolfo) Carter, Evelyn Matthei, distintos nombres y ellos van a resolverlo. Nosotros no estamos ahí”, reiteró José Antonio Kast en entrevista con CNN, ante la pregunta sobre si el Partido Republicano se sumaría a una primaria presidencial con Chile Vamos.

Y es que han sido varias las ocasiones en que la tienda de derecha ha salido a separar aguas, argumentando que son un proyecto político distinto y que la estrategia “del camino propio” es una apuesta para seguir creciendo. Y si bien quedó en entredicho por los resultados de las elecciones municipales –al no cumplir con las expectativas de crecimiento–, desde Ideas Republicanas defienden el hecho de que ir a primera vuelta o ir a primaria influye en la estrategia que se tenga respecto a la elección parlamentaria.

Para el académico de la Escuela de Gobierno UAI, Cristóbal Bellolio, es “bastante razonable que José Antonio Kast no quiera ir a una primaria, porque para él la única chance es la primera vuelta. Si es que él va a una primaria, mucha gente puede votar por Matthei contra Kast. Un poco parecido a lo que pasó cuando Boric enfrentó a Jadue, donde mucha gente que no necesariamente era de la cultura frenteamplista fue a votar por Boric para evitar a Jadue”.

“Entonces me da la impresión de que para Kast el camino es la primera vuelta, sobre todo si es que está interesado en generar un buen resultado para Republicanos. Un candidato que va en primera vuelta funciona como paraguas de la lista parlamentaria. Entonces las razones más fuertes están para correr en primera vuelta”, agregó.

Desde la otra vereda, Bellolio afirmó que a Chile Vamos le conviene que José Antonio Kast esté dentro de la primaria, para así evitar una amenaza por el flanco derecho. “En principio, si es que Kast compite en la primaria y pierde frente a Matthei, eso significa que Republicanos de alguna manera no pueda hacer una campaña propia y quede bajo el gran paraguas de Matthei en primera vuelta”, advirtió.

En esa línea, el académico UDD Rodrigo Arellano también destacó la relevancia de la apuesta parlamentaria de Republicanos, “no teniendo altas expectativas su figura presidencial”. Por lo tanto, “esta apuesta debe estar en el Congreso. Y, por cierto, ir en listas separadas bajo el alero de un candidato propio fortalece las opciones de dicho partido”.

“Por cierto, Chile Vamos va a tratar de fortalecer la idea de una sola gran elección de todas las oposiciones, porque tiene cierta lógica. Pero la elección parlamentaria viene a desordenar eso, sobre todo por el efecto que genera habitualmente la correlación de la votación frente a un candidato presidencial y la lista parlamentaria. Y tengo la sensación de que, dado que las opciones de José Antonio Kast se ven hoy disminuidas en comparación con Evelyn Matthei, la apuesta del Partido Republicano va a ir por la lista parlamentaria. Y bajo esa lógica le conviene, desde el punto de vista electoral, más que negociar, correr solo. Como sucedió en la última elección municipal”, concluyó Arellano.

La utopía de la unidad

La aspiración de Chile Vamos por alcanzar la unidad en la derecha tiene como principal antecedente la hoja de ruta que había establecido el expresidente Sebastián Piñera, poco antes de fallecer. El líder de la oposición había transparentado su anhelo de coordinar políticamente desde Amarillos hasta el Partido Republicano. Sin embargo, fue algo que nunca pudo ver concretado.

En Juntos y Revueltos de El Mostrador, el experto en marketing político, Cristián Leporati, señaló que dentro de la derecha “la utopía siempre ha sido la unidad”.

“Dentro de la naturaleza del progresismo, el ethos progresista implica unidad, implica comunidad. El ethos de la derecha es mucho más competitivo, busca el éxito en el individuo y no en el conjunto. Por lo tanto, que la candidata Matthei apele al concepto de la Concertación para la unidad es interesante, porque tampoco nunca lo logró en su totalidad una figura poderosa como fue el expresidente Sebastián Piñera. (…) Tenía todas las herramientas, mucho más que Matthei, y no lo logró”, dijo.

El académico de la UDP agregó que, en ese sentido, “la idea de Matthei es interesante, (…) pero es una utopía”.

“Particularmente con un Partido Republicano que no quiere que le pase lo que le pasó a Evópoli, que fue un partido interesante con una mirada más liberal dentro de la derecha y que, de alguna forma, quedó estancado. En el fondo no pudieron crecer, la coalición de la derecha siempre los ha mantenido más contenidos. Entonces, lo que veo ahí es que Republicanos sí tiene mucha ambición, tiene insumos para seguir desarrollando, y no van a cometer, yo creo, el error que cometió Evópoli de ser subsumido por un conglomerado”, señaló.