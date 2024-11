Duelo de los Orrego tiene a Chile Vamos con la confianza por los suelos

“La madre de todas las batallas ya fue. En la pasada elección municipal. Y tuvimos un tremendo triunfo. Ahora nos gustaría ganar muchas gobernaciones. Nos gustaría ganar la Región Metropolitana, obviamente. Pero yo quiero señalar que con el triunfo que obtuvimos ese 26 de octubre ya estamos”…

Con estas palabras Evelyn Matthei reafirmó –en una entrevista con el Cuerpo de Reportajes de El Mercurio– que “la madre de todas las batallas” ya había sido ganada por Chile Vamos: la comuna de Santiago donde su amigo Mario Desbordes (RN) ganó cómodamente a la ahora exalcaldesa Irací Hassler (PC).

Las palabras de la líder del bloque opositor y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), tuvieron diversas interpretaciones, análisis y lecturas al interior de Chile Vamos. En un sector de las dirigencias, la lectura que se hizo es que las expectativas que la derecha tiene sobre un triunfo de su candidato al Gobierno Regional Metropolitano, Pancho Orrego, son moderadas y que las apuestas sobre la mesa para derrotar a Claudio Orrego son prudentes.

Al analizar las expectativas de la campaña, advierten que la posibilidad de ganar se considera una “coronación” y un fuerte logro para el sector, donde la candidata a gobernadora era Isabel Plá, pero fue bajada a cambio de Valparaíso.

En la entrevista con El Mercurio, Matthei valoró otros elementos del candidato a gobernador regional Francisco Orrego. Según explicó, presenta algo que ella quisiera ver en el país con relación a que, de acuerdo con lo que ha planteado como candidato, no importa dónde naciste, en qué comuna o en qué región.

“Si tienes el esfuerzo, el acompañamiento de tus padres, el talento, sales adelante. Eso es lo que representa Francisco Orrego. Y eso a mí me encanta, porque el soporte moral de un sistema de mercado es justamente la meritocracia. Ese es el país al que yo aspiro”, dijo la abanderada.

Otra de las variables que se observan es que una buena votación del retador Orrego a su titular Gore se ve como un triunfo, independientemente del resultado final, ya que se reconoce que están compitiendo contra un incumbente experimentado y conocido, lo que añade dificultad a la contienda.

“No tenemos encuestas del último tiempo y sentimos que va a ser bien ajustado el resultado. Pero es como una sensación térmica, no más que eso. Sentimos un empate técnico y vamos a dar hasta el final todo lo que podamos. No es para crear una falsa expectativa. Pero nosotros no tenemos nada que perder. Porque no tenemos nada que defender y, primero que todo, la primera sorpresa fue haber pasado la segunda vuelta. Entonces, nosotros aquí tenemos todo que dar”, dice la diputada de RN por la Región Metropolitana, Ximena Ossandón.

Otro sector de la dirigencia ve las apuestas al alza con entusiasmo. Según explican, en una encuesta figuraban en un empate, que eso fue hace más de una semana de campaña, y que la campaña iba aumentando.

“Sí, estamos muy entusiasmados con el nuevo impulso de la campaña en segunda vuelta. Esto no es un saludo a la bandera, muy por el contrario, nuestro candidato tiene todas las competencias para liderar la región y tenemos la confianza en que vamos a recuperar la Región Metropolitana”, dijo el diputado de RN por otro distrito de la capital, Eduardo Durán.