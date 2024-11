ProCultura y La Florida: nuevo debate de los Orrego marcado por acusaciones sobre irregularidades

Los candidatos a la Gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y Francisco Orrego, se enfrentaron en un nuevo debate, de cara a la segunda vuelta del domingo. Más allá de sus puntos de vista sobre seguridad y vivienda en la región, el encuentro estuvo marcado por acusaciones cruzadas sobre irregularidades.

En la recta final de la campaña, el actual gobernador, quien busca la reelección, volvió a abordar sus vínculos con la Fundación ProCultura y el psicólogo Alberto Larraín. Anteriormente, había confesado que se arrepentía de haber realizado el proyecto “Quédate” para la prevención del suicidio con dicha organización involucrada en el caso Convenios.

Por su parte, el abogado y panelista del programa “Sin Filtros”, quien ya habría dejado atrás las camisas estilo guayabera, se refirió al pronunciamiento de la Contraloría, que señaló que no era procedente su contratación en la Municipalidad de La Florida, ya que se dedicó a realizar actividades no relacionadas con fines municipales. Por este motivo, se otorgó al alcalde Rodolfo Carter un plazo de cinco días para regularizar la situación e informar al ente fiscalizador.

El debate tuvo lugar en Meganoticias. Consultado por el caso Convenios Claudio Orrego partió señalando que “tuvimos 385 convenios con fundaciones y solo uno falló”. El gobernador metropolitano recalcó que, de todas formas, tenían sistemas de control que permitieron detectar cuando esto ocurrió. “Teníamos una póliza de seguro comprometida, tenemos mil millones de pesos cobrando con pólizas de seguro”, explicó. Según Orrego, “nadie te puede asegurar que una fundación no te va a defraudar o una empresa no va a quebrar”.

Cabe mencionar que la organización fundada por Alberto Larraín es investigada por irregularidades en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, regiones en donde figuran al menos seis convenios con instituciones estatales que reúnen un total $ 3.149.671.689.

Los cuestionamientos también apuntan hacia el programa de salud mental que impulsó el Gobierno Regional Metropolitano, dirigido por Orrego, quien enfrenta una querella por este hecho. En concreto, Larraín en 2022 fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo de la gobernación. Después de su llegada al cargo, se puso en marcha el proyecto –originado dos años antes– de $1.683 millones encargado a ProCultura, fundación de Larraín.

“Esto se aprobó con votos de todos los sectores políticos”, remarcó el gobernador durante el debate de esta noche. Sobre su cercanía con el psicólogo, se limitó a señalar que “conozco a los socios de muchas fundaciones”, y reiteró que la decisión pasa por un consejo, por lo que descartó “amiguismo”.

Claudio Orrego también fue consultado por si le complica el apoyo recibido por el Partido Comunista. Escuetamente, resaltó que “soy un candidato independiente, junté firmas, y en segunda vuelta he recibido apoyos de izquierda a derecha”. Según expresó, “no me complica ningún apoyo, porque no transo ningún principio. No me complica ninguno”.

Por su parte, Francisco Orrego Quienes reconoció que “quienes se sienten traicionados son básicamente los vecinos”, por lo que mencionó que en caso de ganar la elección realizará varias auditorias.

Cabe recordar que, en junio pasado, el medio Interferencia publicó la contratación por parte del municipio del abogado y panelista de “Sin Filtros” a cambio de $2,2 millones mensuales. Según el informe de sus funciones en abril, Orrego realizó 12 informes, resúmenes y/o minutas para el gabinete del alcalde Rodolfo Carter.

En su dictamen, la Contraloría indicó que “si bien son labores propias y habituales de los gabinetes gestionar asuntos de prensa y comunicaciones, no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas comunicacionales de análisis de contingencia política, por lo que no resulta procedente que la Municipalidad de La Florida disponga contrataciones a honorarios para esa finalidad ajena a sus objetivos”. El ente contralor agrega que, “por consiguiente, la mencionada entidad edilicia debe regularizar dicha situación, informando de ello a esta entidad fiscalizadora dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.

Pancho Orrego declaró que no quiere adelantarse a la Contraloría, pero de todas formas “doy un paso adelante”. Afirmó que fue a la Municipalidad de la Florida e, independientemente de lo que diga el organismo, firmó un convenio para la restitución de fondos. Aseguró que dejó cuatro cheques en garantía, en caso de que Contraloría así lo determine.

Consultado por su postura “anticomunista”, el abogado sostuvo que no cree en la proscripción de partidos políticos y afirmó que hubiese votado en contra de la “Ley maldita” promulgada por iniciativa de Gabriel González Videla.

Seguridad Pública

El primer tema abordado fue la agenda de seguridad. Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos, defendió su propuesta de emular modelos de seguridad implementados en Argentina y Estados Unidos. En sus palabras, “lo que tenemos que hacer es coordinarnos con el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría del Interior”. Además, destacó su plan para instaurar un centro de seguridad similar al de Buenos Aires, lo que implicaría la coordinación de las 52 comunas de la Región Metropolitana a través de una red intercomunal con cámaras de seguridad, lectores de patentes, drones e inteligencia artificial.

Por su parte, Claudio Orrego, actual gobernador en ejercicio, hizo hincapié en los avances logrados bajo su gestión, señalando que ya ha implementado tecnología avanzada, como cámaras de seguridad y sistemas de inteligencia artificial, para mejorar la seguridad en la región.

Otro punto clave del debate fue la propuesta de Francisco Orrego de implementar un número telefónico único para emergencias, similar al 911 de Estados Unidos, una iniciativa que ha sido cuestionada anteriormente por su alto costo. “Nosotros vamos a colocar los recursos de la Gobernación y entendemos que las prioridades de los vecinos están en seguridad y lo vamos a impulsar y lo vamos a sacar adelante”, afirmó el candidato de derecha.

Las tomas de terreno en la capital

En el segmento dedicado a los “Desafíos de la ciudad”, Claudio Orrego fue consultado sobre su postura frente al desalojo de las tomas de terreno en la capital. El candidato destacó su experiencia como alcalde de Peñalolén, donde enfrentó la toma más grande de la historia de Chile. “Nos demoramos 15 años, pero hoy la toma no existe, la gente tiene su casa y el lugar es un parque”, recordó, y añadió que las tomas deben ser erradicadas, especialmente en terrenos donde no es posible construir viviendas de manera definitiva debido a la calidad del suelo.

Claudio Orrego reconoció que aunque “nunca es bueno meter a toda la gente dentro del mismo saco”, hay quienes utilizan las tomas como fachada para actividades criminales. En este sentido, propuso un plan integral que contemple un catastro de los ocupantes y un trabajo de inteligencia en materia de seguridad. “El gobernador puede ayudar. No tenemos atribuciones en esa materia, pero podemos colaborar”, concluyó.

El debate mostró claramente las diferencias entre ambos candidatos, quienes se disputan el apoyo de los electores en la segunda vuelta por la Gobernación de la Región Metropolitana.

La segunda vuelta de la elección de gobernadores se llevará a cabo este domingo 24 de noviembre en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

La elección contará con voto obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar en dichas regiones.