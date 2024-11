Francisco Orrego votó acompañado de Desbordes y exalcalde Alessandri

Francisco Orrego, apoyado por Chile Vamos, votó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones de gobernador regional en un recinto de Santiago Centro, hasta donde llegó acompañado por el alcalde electo de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, y el exalcalde de la misma comuna, Felipe Alessandri.

El opositor protagoniza la disputa en la Región Metropolitana, en que obtuvo un 28% en primera vuelta. Compite con el independiente y ex DC Claudio Orrego, actual gobernador y candidato oficialista, quien obtuvo un 38%.

“Elección apretada”

Francisco Orrego hablo de “una elección bien apretada, estamos hoy día en las manos de Dios y en las manos de los vecinos”, durante su llegada al recinto electoral.

“Ya hicimos una campaña durante cuatro meses, que fue bastante linda. Y hoy día solamente queda esperar, estoy muy tranquilo. Siento que lo hemos hecho todo, que hemos realizado las propuestas correspondientes, que hemos conversado con los vecinos, que hemos escuchado, y hoy día es el día final después de un largo camino de cuatro meses”, aseguró.

“Nosotros esta campaña la hemos hecho con propuestas, con alegría, la hemos hecho con mucho respeto”.

Aludido a su rol de panelista televisivo, expresó que tiene claro que su obligación es trabajar con todos los sectores políticos, en coordinación con los 52 alcaldes de la Región Metropolitana.

“La gente sabe quién soy yo. Conocen cuáles son las propuestas que hemos hecho para la región. Conocen cuál es mi trayectoria, cuáles son mis credenciales académicas, en qué he trabajado, a qué me he dedicado este último tiempo”.

También lamentó las críticas que ha recibido del oficialismo, incluidas aquellas referidas a su salud mental. “No es la forma correcta de hacer política”, expresó.

Posteriormente, Orrego dio un punto de prensa. “Si logro contar con la mayoría suficiente para ser el futuro gobernador de la región, mis prioridades son bien claras y es lo que he escuchado de los vecinos durante todo este tiempo. Enfocarnos en temas de seguridad, enfocarnos en temas de probidad. Hoy día los vecinos lo que nos están pidiendo a gritos que los recursos de la gobernación, los cerca de 196 mil millones de pesos que vamos a tener como presupuesto en el año 2025, se puedan destinar a medidas que vayan en torno a coordinar, articular e integrar la seguridad en los 52 municipios de la región metropolitana, logrando que los buenos alcaldes, se organicen, porque hoy día son los delincuentes los que están organizados”, afirmó allí.

Insistió en la obligación de conversar con todos los alcaldes de la comuna de Santiago, sin importar el color político.

“Tenemos que entender que la responsabilidad que tenemos aquellos que eventualmente resultemos electos, en esta pasada, los 52 alcaldes de la región metropolitana que ya contaron con el respaldo de los vecinos, más eventualmente el futuro gobernador de la Región Metropolitana: la necesidad, la obligación, de sentarse a conversar en buen tono, de buena fe y con un solo objetivo final, que es bien claro, equidad territorial”, dijo.

“Lo que nos están pidiendo los vecinos hoy día son mejores servicios públicos, mejores CESFAM, más centros culturales, más polideportivos con piscinas temperadas, más canchas de fútbol, más centros deportivos, mejores veredas, que tapemos los hoyos, que nos hagamos cargo de dolencias que hoy día los vecinos viven”, aseguró.

Auditoría

Consultado luego sobre una eventual auditoría a la gestión del actual gobernador Claudio Orrego, manifestó:

“Busco algo con eso: que cada uno de los pesos que se administra por parte del gobierno metropolitano hoy día sean fiscalizados por cada uno de los vecinos. Entonces, no solamente pedir una auditoría al inicio del futuro periodo de cuatro años de la gobernación metropolitana, amparado lógicamente en el artículo 36 y 36 bis de la ley orgánica constitucional 19.175, que faculta realizar una auditoría al menos una vez por año. Yo lo que voy a hacer es una auditoría de ingreso”.

Agregó que ya conversó de ello con los consejeros regionales electos.

“Recordemos que el consejo regional cuenta de 34 miembros, de los cuales 21 de ellos van a ser del mundo de la oposición. Por ende, vamos a tener los votos para realizar la auditoría. Está conversado con cada uno de los consejeros regionales para que nos den esos votos y vamos a hacer una auditoría todos los años. Cada año, en virtud de la ley, vamos a realizar una auditoría porque queremos transparencia, porque queremos prioridad y porque queremos que sean los vecinos los que estén fiscalizando la gestión de esta gobernación”, aseguró.

También señaló que de perder, felicitará a su contrincante, y que espera lo mismo en caso contrario.

“Cualquiera sea el resultado del día de hoy, lo importante es que cuidemos las instituciones, que cuidemos la forma en que hacemos política, que entendamos que acá lo importante es preocuparnos por los vecinos y que entendamos que cualquiera sea el resultado del día o la noche, aquí el que pierda, llame al otro para felicitarlo”, señaló.

Las encuestas pronostican un resultado muy ajustado que, según analistas, se traducirá en un plebiscito al actual Gobierno, fuertemente sacudido por la cuestionada gestión que su núcleo duro hizo de la denuncia contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde el martes e investigado por presunta violación y abuso sexual.